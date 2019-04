¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Interactivo Vedado Social Club, proyecto cultural que se enfoca en artistas emergentes, el 26 de abril.

VIERNES

PÒTOPRENS: Los artistas urbanos de Puerto Príncipe. En el MOCA

Junto con el Mes de la herencia haitiana, el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami presenta: PÒTOPRENS: los artistas urbanos de Puerto Príncipe, que reúne el trabajo de más de 20 artistas que trabajan en la capital haitiana. La exposición presenta trabajos que iluminan la historia, la música, la política, la religión, la magia, la arquitectura, el arte y la literatura que se cruzan en Puerto Príncipe, lo que permite al espectador reflexionar sobre el pasado especular y el futuro de esta ciudad vital su país.

Detalles: 770 NE 125th St, North Miami, FL 33161.

Vedado Social Club

Proyecto cultural que se enfoca en artistas emergentes, nuevas escenas de arte y producción de eventos, desde una presentación musical, una obra de teatro, un desfile de la moda, un realizador de cine; alternativa de la nueva ola cubana en constante desarrollo. Conéctese y apoye a través del arte, promueva el periodismo de los medios de comunicación, promueva la innovación en los medios de comunicación, involucre a las comunidades y fomente las artes. Este año 7mo Aniversario, en la azotea de Eurostars Langford Hotel, Downtown Miami. Contará con: Interactivo, Roberto Carcasses, y otros artistas. Cócteles y mojitos.

Detalles: 121 SE 1st St, Miami, FL. 33131, (305) 420-2200. Para reservar mesa llame al (669) 444-0872. Edad 21+. Siga a @vedadosocialclub en Instagram @vedadosocialclub Facebook.com/VedadoSocialClub.

“Breaking the Bee” (Para adolescentes y familia)

Narra los altibajos de cuatro estudiantes indioamericanos de 7 a 14 años, mientras compiten para cumplir su sueño de ganar el concurso de ortografía nacional Scripps y cimentan su lugar en la dinastía de indios-americanos de dos décadas dominando la competición icónica.

Detalles: 8:30pm. South Miami-Dade Cultural Arts Center, Cutler Bay, FL www.smdcac.org. (786) 573-5300 Precio: Todas las entradas $7. Sitio web del evento: https://smdcac.org/events/indie-flicks-breaking-bee

Viva la parranda

Este musical de estreno mundial, presentado por Miami New Drama, revela la historia de una pequeña banda folclórica afrocaribeña que surgió de una aldea remota en el país más peligroso de América Latina, Venezuela, capturando la imaginación del mundo con su sonido único.

Detalles: Del 26 al 28 de abril, Colony Theater. 1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139.

La fiesta salvaje (Para adolescentes mayores de 13)

Los años 20 se presentan con este emocionante musical basado en el poema Joseph Moncure del mismo nombre. Con una música melodiosa y palpitante de Andrew Lippa (The Adams Family), The Wild Party con los artistas de Vaudeville Queenie y Burrs. Mientras navegan por su tumultuosa relación llena de celos, pasión y traición, organizan una fiesta que se convierte en un baile salvaje. Recomendado para mayores de 13 años. Presentada por el teatro The Ring en la Universidad de Miami

Detalles: 8:00 p.m. Jerry Herman Ring Theatre, 1312 Miller Drive, Miami, FL 33146.

SABADO

Exposición “30 aniversario NAEMI”, invitada Ena Columbié

NAEMI (Exposición Nacional de Arte de Mentally III Inc) se dedica a descubrir, estudiar, promover, exhibir y preservar el arte de quienes luchan contra las enfermedades mentales en todo el mundo. En esta ocasión celebramos su 30 aniversario con una exposición de arte outsider producida por artistas no entrenados que se recuperan de enfermedades mentales; también invitamos a la escritora Ena Columbié a presentar su novela Confesiones de un idiota (Silueta, 2018) que trata sobre cinco jóvenes “especiales”; hombres que nunca crecerán, hijos eternos, idiotas para la mayor parte de la humanidad, que se unen para revelar todo lo contrario.

Detalles: 1 a 3 p.m., hasta el 22 de mayo. Borders Picture Framing & Gallery, 1601 SW 1st St Miami, FL 33135, (305) 649-0324.

Descemer Bueno en concierto el 27 de abril en el Flamingo Theater Bar. Foto de cortesía

Descemer Bueno en concierto

Bueno, músico, cantante, compositor y productor cubano se presenta el 27 de abril en el Falmingo Theater de Brickell. Sus composiciones incluyen Haydée para Haydée Milanés, La isla milagrosa para William Vivanco y Breathe para Yusa. Compuso también la música de la película Habana Blues que le valió el premio Goya de España en 2006 a Mejor Banda Original. Ha compartido escenario con Kelvis Ochoa, El Micha, Enrique Iglesias, Wisin y Yandel, Gente de Zona y otros.

Detalles: Flamingo Theater Bar. 801 Brickell bay Dr. Miami, Florida 33131. www.1234ticket.com o (786.) 803-8194.

Recital de música con niños del Miami Music Project

Los estudiantes del Miami Music Project, realizarán un concierto de música de cámara en los maravillosos Pinecrest Gardens. Utiliza la música como un instrumento para la transformación social, permitiendo a los niños adquirir valores y alcanzar su máximo potencial, afectando positivamente a la sociedad a través del estudio y la interpretación musical. El Distrito histórico de Parrot Jungle está ubicado en Pinecrest, Florida.

Detalles: 2:00 p.m. Pinecrest Gardens, 11000 Red Rd. Pinecrest, FL 33156, (305) 669-6990.

Arts Ballet Theatre of Florida





Gala Ballet de primavera, bajo la dirección del maestro de ballet Vladimir Issaev, finaliza su temporada con un repertorio clásico que solo los bailarines de alta calidad pueden realizar. El repertorio incluye las más famosas obras clásicas y neoclásicas de Pas de Deux, de Vladimir Issaev, coreógrafos invitados y bailarines internacionales.

Detalles: 7:30 p.m., Centro de artes y cultura, 3385 NE 188, St., Aventura, FL 33180.

Turkuaz en North Beach Bandshell





Turkuaz es presentado por Live For Live Music en asociación con GMP Live, y la Fundación Rhythm, funk, alternativo, rock, R&B y psicodelia.

Detalles: 7 p.m., North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141.

Risk, MFA (Master of Fine Arts Student Exhibition)





Opening de Risk, la exposición de estudiantes de Maestría en Bellas Artes 2019. Cada año, el Museo de Arte Frost les da la bienvenida a los estudiantes y a sus familias, así como a toda la comunidad para que vean el trabajo de los talentosos candidatos de FIU., para el MFA (Master of Fine Arts Student Exhibition) 2019.

Detalles: 4:00 p.m., The Patricia & Phillip Frost Art Museum, 10975 SW 17 St., Miami, FL 33199.

Florida Grand Opera - Werther





La Gran Ópera de Florida presenta la obra triunfante, icónica y trágica de Jules Massenet, Werther. Basada en la novela autobiográfica Los sufrimientos del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, la Ópera de Massenet se adentra en el desgarrador tema del amor prohibido y de la muerte.

Detalles: 27, 28 y 29, 7 p.m..; 30, de abril, 1, y 2 de mayo, 8 p.m., Adienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami FL. 33132

Chopin for All Free Concert





La Fundación Chopin presentará dos conciertos de piano gratuitos en Coral Gables y Fort Lauderdale como parte de la serie Chopin para todos, esta vez son de jóvenes pianistas, estudiantes locales seleccionados del programa de piano All-Chopin. Estudiantes y padres asisten gratis. Conciertos los estudiantes también son admitidos de forma gratuita a los Conciertos del salón Chopin.

Detalles: 27 y 28 de abril, Granada iglesia presbiteriana. 950 University Drive Coral Gables, FL 33134. (305) 868-0624. www.chopin.org.

DOMINGO

Aventura Arts and Cultural Center

El Golden Dragon Acrobat, representa lo mejor de una tradición que comenzó hace más de veinticinco siglos. Los Dragones dorados son reconocidos en los Estados Unidos y en el extranjero como la principal compañía de giras acrobáticas del momento. El productor de renombre mundial Danny Chang y la coreógrafa Ángela Chang combinan acrobacias galardonadas, bailes tradicionales, trajes espectaculares, música antigua y contemporánea y técnicas teatrales para presentar un espectáculo de asombrosa habilidad y belleza fascinante.

Detalles 1:30 y 6:30 p.m., 3385 NE 188th Street, Aventura, FL 33180.

Música Pop, grupo de jóvenes NCT 127





NCT127 es un nuevo grupo de música pop que tiene arrebatados a los jóvenes de todo el mundo. El último álbum de NCT 127 es cinematográfico contemporáneo y hip hop, saltando géneros mientras los 10 jóvenes exponen la realidad y la fantasía. NCT 127 es parte del mega grupo de niños de Corea del Sur NCT. El grupo se basa en el concepto de tener un número ilimitado de miembros que se separan en varios subgrupos. En el verano de 2016, lanzó su álbum de debut, que ganó su primera entrada en la lista Billboard 200. Muy popular en su país de origen, el grupo ahora tiene una visión global y se dirige a su primera gira por Norteamérica

Detalles: 8 p.m., Watsco Center, Universidad de Miami, 1245 Dauer Dr, Coral Gables, FL. 33146

Arte transgénero. FIU. Patricia & Phillip Frost Art Museum

Jess T. Dugan y Vanessa Fabbre: para sobrevivir en esta orilla. Una exposición organizada por Barrett Barrera Projects, con personas mayores transgéneros.

Detalles: Hasta el domingo 28 de abril. Modesto Maidique Campus, 10975 SW 17th St., Miami, FL. 33199, (305) 348-2890.

Three B’s. Orquesta Sinfónica de Miami

The Three Bs” es una frase en inglés derivada de una expresión acuñada por Peter Cornelius en 1854, que agregó a Hector Berlioz como el tercer B para ocupar las alturas ya ocupadas por Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven. Se presenta Ethan Ford, el ganador de la Concurso Internacional de Piano Steinway & Sons. Eduardo Marturet será el conductor y Miguel Barreto, guitarra eléctrica.

Detalles: 6 p.m. Adienne Arsht Center, Knigth Concert Hall, 1300 Biscayne Blvd, Miami FL. 33132.

La Ruta de la Seda. FIU. Patricia & Phillip Frost Art Museum

Encrucijada asiática Influencia e interacción a lo largo de la ruta marítima de la seda. Organizada en torno al tema de la Ruta de la Seda marítima, esta exposición ofrece una nueva perspectiva a través de una narrativa general sobre el comercio y el intercambio de ideas creativas en toda Asia desde el siglo X al XVII. La Ruta de la Seda era una tierra antigua y una ruta sobre la que fluían las ideas y los bienes. Las tres secciones principales de la exposición se centran en la arqueología, el comercio y los sistemas de creencias, e incluyen objetos de la India, China, el sudeste asiático y, más ampliamente, el archipiélago de Indonesia, Filipinas y Japón.

Detalles: Hasta el 12 de mayo. Modesto Maidique Campus, 10975 SW 17 St., Miami, FL. 33199, (305) 348-2890.

ENTRESEMANA

Copa Mundial de Polo Miami Beach

El elegante deporte del polo toma su lugar en Miami Beach, con jugadores de todo el mundo que compiten por la Copa Mundial de Polo Miami Beach. Disfruta de cuatro días de este emocionante deporte viendo varios partidos en las arenas de South Beach. Mira gratis desde el Beach Zonas alrededor del partido. Si desea estar dentro de la acción, mezclándose debajo de las tribunas cubiertas, hay boletos VIP disponibles.

Detalles: Hasta el 28 de abril. En las arenas de South Beach, 220 Collins Ave., Miami Beach FL. 33139 (305) 409-4211.

One Night of Queen

Es un espectáculo itinerante de 2 horas que rinde homenaje a los teatros y la música teatral de Queen. La interpreta Gary Mullen & The Works, una banda encabezada por el imitador de Freddie Mercury, quien ha ganado el concurso de talentos del espectáculo Stars en Their Eyes, con su imitación vocal y visual de Mercury. Los otros miembros de la banda son Davie Brockett en la guitarra, Jon Halliwell en la batería, Billy Moffat en el bajo y Malcolm Gentles en los teclados.

Detalles: 30 abril, 8:00 p.m. One Night of Queen- Tribute. Parker Playhouse, 707 NE 8th St, Fort Lauderdale, FL 33304

Arte renacentista y barroco

La Universidad de Miami, y el Lowe Art Museum ofrecen sus diversas oportunidades y recursos para interactuar con la cultura contemporánea a través de 5,000 años de creatividad humana. Están mostrando 41 pinturas y esculturas renacentistas y barrocas que son la columna vertebral de su colección occidental.

Detalles: Hasta el 30 de abril, 1301 Lowe Art Museum, Stanford Drive, Coral Gables FL 33124. (305) 284-3535, www6.miami.edu/lowe.

Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami

Invita a la inauguración de la exposición “De Rerum Natura” a una muestra de la obra del artista cubano Andrés Pruna, fotógrafo de National Geographic, que contiene fotografía, pintura, dibujo y documental. Admisión gratuita / estacionamiento disponible.

Detalles: Hasta el 30 de abril de 2014. Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami, 111 SW 5 Ave., Miami, FL. 33130

PERMANENTES y TEMPORALES

Nuevo espacio de Micro obras: Creation Art Center & Kreart Productions

Bajo la dirección general de Eriberto Jiménez, se abre un nuevo espacio a la comunidad teatral, Teatro @ Casablanca de las Artes, que se llevara a cabo el último fin de semana de cada mes. Este programa se realizara en colaboración con Kreart Productions bajo la dirección por la reconocida actriz Chilena Julieta Flores, quien ha desarrollado una carrera a nivel internacional. La gran apertura trae cuatro obras: Sin tapujos, The sofrito show, En una noche pirata cualquiera se tapa un ojo y Jasmín y azúcar. Las obras tendrán una duración de 15 minutos, con un cupo limitado de 15 personas y se presentaran de 4 a 6 veces cada noche a un costo de $5 cada obra.

Detalles: hasta el 28 de abril, 8 p.m. a 12 a.m. 111 SW 5 Th Ave., Miami, FL. 33130, (786) 747-1877.

Nuevo espacio de fiestas artísticas nocturnas: Faena Theatre





Nocturne at Faena Theatre, una nueva cadena de fiestas artísticas que se presenta a altas horas de la noche. Una serie de tres meses que comenzó en marzo, y transporta a los invitados a universos alternos centrados en un tema colorido que inspira con los trajes, la banda sonora, las actuaciones y los cócteles de la noche. El 26 de abril, los asistentes a la fiesta descubrirán el tema de Secret Jungle, donde el Jardín del Edén, se encuentra con el Sueño de una noche de verano en un entorno exuberante y tropical, que los transportará a un universo alternativo. Inspirándose en la mitología griega, los animales exóticos, las hadas del folclore y otras infinitas criaturas caprichosas, se invita a los huéspedes a que vistan drapeados de pies a cabeza con su atuendo más salvaje.

Detalles: Faena Theater, 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, (305) 534-8800.

Yoga gratis en Bayfront Park todos los lunes, miércoles y sábados. También hay yoga gratis los sábados por la mañana en Coconut Grove en el parque Kennedy y los miércoles y sábados por la noche en el parque Margaret Pace. Foto de cortesía

Yoga gratis

Deténgase en Bayfront Park en el centro de Miami todos los lunes, miércoles y sábados. También hay yoga gratis los sábados por la mañana en Coconut Grove en el parque Kennedy y los miércoles y sábados por la noche en el parque Margaret Pace. Diríjase a Mondrian en South Beach los domingos por la mañana para una clase gratis con una hermosa vista de la bahía. Asegúrate de llevar agua y tu colchoneta. Namaste.

Entrenamientos de Bootcamp gratis

Parques y Recreación del Condado de Miami-Dade y Tropas de Coca-Cola tienen un programa de ejercicios ofrece clases gratuitas de campamento de entrenamiento en seis parques en toda la ciudad, cada uno impartido por veteranos locales de la Guardia Costera, la Guardia Nacional, la Infantería de Marina y la Marina. Las clases se imparten durante toda la semana y duran entre dos y tres horas. Las ubicaciones y los horarios son los siguientes:

Detalles: Parque de la meseta de Gratigny, 885 NW 117 St., sábados, de 11 a.m. a 1 p.m. Gwen Cherry Park, 7090 NW 22 Ave., de lunes a viernes, de 5 a 7 p. M.

Tropical Park, 7900 SW 40 St., lunes, martes y jueves, 7-9 p. M.

North Trail Park, 780 NW 127 Ave., martes-viernes, 8-10 a.m.

South Dade Park, 28151 SW 164 Ave., de lunes a viernes, de 9 a.m. a mediodía

Días de museos gratis

Miami tiene una gran cantidad de museos rebosantes de arte y cultura, algunos de los cuales son gratuitos. Los Museo, Wolfsonian-FIU., ubicado en 1001 Washington Ave., en Miami Beach, es gratis todos los viernes después de las 6 pm., y el muy promocionado Museo de Arte Pérez Miami (PAMM)

Detalles: 1103 Biscayne Blvd., es gratis el segundo sábado de cada mes.