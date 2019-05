Charles Mingus. ‘Mingus Ah Um’ a los 60

Este año se conmemoran 40 años de la muerte de Charles Mingus. Y su Mingus Ah Um cumple 60, al igual que Kind of Blue, y The Shape of Jazz to Come de Ornette Coleman. Señala un momento definitorio, y si bien es cierto que constituye una sentida muestra del mundo de color tonal del músico, es también un recuento de las tendencias que influyeron en él. Ejemplos son los homenajes a los entonces recién fallecidos Lester Young y Charlie Parker, al góspel de su niñez, y una sátira política contra el gobernador racista de Arkansas. Mingus Ah Um revela una prodigiosa capacidad compositiva que va de la alegría a la tristeza, para luego recomenzar. Un clásico auténtico que desafía el paso del tiempo.

‘Mingus Ah Um/Charles Mingus’. Columbia Records. Nro. de serie CK 65512.