Jackie Arredondo ofrecerá un taller de canto gratuito

Jackie Arredondo.

En su extensa trayectoria como cantante y como profesora vocal, Jackie Arredondo ha notado que hay personas que tienen talento y quisieran incursionar en ese ambiente pero no se animan ya sea por timidez o por escasez de recursos para prepararse. Para ellos Jackie ofrecerá un taller para “cantantes y artistas aspirantes” como lo denomina, totalmente gratuito. El mismo tendrá lugar el domingo 2 de junio, con una duración de cuatro horas. “Estoy feliz de haber tomado esta decisión, uno se siente bien cuando hace algo desinteresado por los demás”, comenta la directora de la academia Jackie Arredondo’s Music World. Agrega que los participantes del taller “podrán aprender no solo técnicas de canto y desplazamiento escénico, si no también cómo convertirse en artistas independientes”. Los interesados deben llamar al (305) 433-0473.





erwinperezok@gmail.com, Facebook: @erwinperezok, Instagram: @erwin_perez, Twitter: @erwin_perez