¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Musical ‘El mago de Oz’ presentado por Area Stage Company.

VIERNES

“90 millas de La Habana”

Nueva Exposición de Arte Cubano en Key West. Separadas por más de 90 millas, La Habana y Cayo Hueso, despiertan la seducción. Exposición colectiva con Esteban Machado, Yeilem Barzaga y Eric Alfaro. Organizado por el Consejo de las Artes de Florida y el Curador y promotor de arte cubano, Alaen Ledesma Fernández.

Detalles: 5 a 8 p.m., 1100 Simonton St. Cayo Hueso, FL 33040, (305) 295-4369.

Musical, El mago de Oz

Presentado por Area Stage Company. Basada en la serie de libros de 1900 de L. Frank Baum. Esta versión del espectáculo presenta la música de la película de Harold Arlen con letras de EY Harburg y se ha vuelto tan exitosa a lo largo de los años que ha estado recorriendo los EEUU sin escalas desde 2008.

Detalles: 7:30 p.m.; 4 de mayo, 2:00 p.m. y 7:30 p.m.; 5 de mayo, 5:00 p.m. Area Stage, 1560 South Dixie Highway, Coral Gables, FL 33146.

Concierto de Rob Zombie en tour 2019

Rob Zombie es un músico de heavy metal, director de cine y escritor estadounidense. Su estilo vocal y composición de sus canciones con cierta tenebrosidad lo ha ayudado a convertirse en un elemento distintivo dentro de la música. Rob Zombie es conocido por ser el fundador, vocalista principal, escritor y caricaturista de la banda White Zombie. En años recientes se ha establecido como solista y director.

Detalles: 7 p.m. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave.,, Miami Beach, FL 33139. (Para todas las edades).

SABADO

Feria de Mayo de Miami (Para niños y familia)

Feria Anual de Mayo de la Escuela Sunrise de Miami tendrá juegos y manualidades, comidas y bebidas, vendedores de artesanías, subasta, rifa y más. Sunrise School of Miami, es una escuela inspirada en la Educación Waldorf clásica, con un plan de estudios que se refiere a los aspectos: intelectual, emocional, físico y espiritual. Del primero al octavo grado, los estudiantes aprenden dos idiomas extranjeros, español y mandarín. En los superiores, participan en deportes de equipo y programas de aventura al aire libre, así como habilidades de trabajo manual como tejido, costura y carpintería.

Detalles: De 11:30 a.m. a 4 p.m., Sunrise School of Miami, 14920 SW 67th Ave., Palmetto Bay, FL 33158. www.sunriseschoolofmiami.org. Entrada gratis.

Feria del trabajo del estudiante 2019

La Ciudad de Miami Lakes, en asociación con su Comité de Actividades y Actividades Juveniles, será la anfitriona de la Feria anual de empleo para estudiantes de secundaria. Son ferias de empleo exitosas con más de 30 empresas locales participantes y más de 100 estudiantes que asisten muchos de los cuales logran ser contratados. The Town alienta a toda la comunidad empresarial local a participar en este dinámico evento.

Detalles: De, 10 a.m. a 12 p.m. Mary Collins Community Center, 15151 Montrose Road, NW 82nd Avenue. Miami Lakes, Florida 33016. Entrada gratuita. Contacto, Kristina Labossiere Gerente de Servicios Correo electrónico: YATF@miamilakes-fl.gov. (305) 364-6100 ext. 1234

Día de los niños en forma

Como parte de la campaña de concienciación sobre la obesidad, el Departamento de Parques y Recreación de Pinecrest tiene como objetivo brindar un día activo y divertido en el parque. Este es un evento comunitario gratuito con actividades de día de campo, casas de rebote, carreras de obstáculos, kickball, artísticas y más; una feria de recursos en Evelyn Greer Park.

Detalles: A partir de las 10:00 a.m. Evelyn Greer Park, 8200 Southwest 124th St., Pinecrest, FL 33156.

El provocador Macho man XXI

FUNDarte estrena Miami Macho Man XXI, un montaje coreográfico de la compañía mexicana de danza de Tania Pérez-Salas, con una exitosa carrera internacional. Tania Pérez-Salas ha sido premiada en varios certámenes. Una propuesta la palabra y el cuerpo, para representar al hombre mexicano del siglo XXI.

Detalles: 4 de mayo 8:30 p.m. y 5 de mayo 3 p.m., Mid-Stage del Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami. Entradas: $30 adultos, $25 estudiantes y adultos mayores y $20 para grupos de 10 y más. Ticketmaster (800) 745-3000 o en la taquilla del teatro (305) 547-5414, de lunes a viernes desde las 9 a.m. a las 4 p.m.

Morat en concierto

Morat es un joven grupo que atesora magia y talento. Lo forman Juan Pablo Isaza, guitarra y voz, Juan Pablo Villamil, guitarra, bajo y voz, Martín Vargas, percusión y coros, y Simón Vargas, bajo y coros; cuatro colombianos muy jovenes. Han ganado el Disco de Oro en España, tres veces el Premio a Mejor Banda Revelación, Mejor Canción y Mejor Banda Latina Premios de Cadena Dial, nominados a un Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista y a los Premios MTV MIAW. En México ha llenado siete veces el Auditorio Nacional y el Palacio de Congresos, llegando a dar hasta a 40 conciertos por todo el país. Morat se han convertido en poco tiempo en uno de los grupos de folk pop más importantes del habla hispana y es la banda pop más grande de España.

Detalles: 8: pm. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139.

Exposición anual de súper carros

El cinco de mayo se realizará la 4ta Exposición anual Super Car Lowrider Custom Car de Miami. El 2019 Show contará con cientos de los coches, camiones y bicicletas más increíblesa, así como la mundialmente famosa competencia de salto de coches hidráulicos.

Detalles: De 11 a.m. a 7 p.m., Miami-Dade County Fair and Expo Center, SW 107th Ave. y Coral Way.

Tours guiados por el Miami Design District

Margery Gordon, crítiuca y de arte y periodist, dirije estos tours de arte guiados por el Design District.

Detalles: dos veces al mes. Primer sábado de mes de 3:30 p.m. a 5 p.m. y el tercer miércoles de cada mes a las 6:30 p.m. Lugares de reunión: Fly’s Eye Dome, Palm Court, 140 NE 39 St.

DOMINGO

Concierto de boleros

Armando Naranjo presentará un concierto de boleros titulado “Regreso’. Un concierto unico y distinto donde podrán disfrutar de un selecto y variado repertorio de canciones, boleros, jazz, Broadway, coplas y mucho más. Con las actuaciones especiales de Sonia Corp, Rigo Palma, Manuel Paneque e Isaac Rodriguez.

Detalles: a las 6 p.m. en Alfaro’s1604 SW Calle Ocho.

Concierto de cierre de temporada

Concierto de la Alhambra Orchestra, director Daniel Andai.

Detalles: 7:30 p.m. Florida International University’s Wertheim Auditorium, 10910 SW 17th St, Miami, FL 33172. Entrada gratis, no hace falta reservación.

Celebración del 5 de mayo

Dos días de celebración de la fiesta mexicana en Brickell Waterfront. La fiesta comienza a las 2 p.m. Auténtica comida mexicana, tequila y mariachis. Entradas para la fiesta comienzan en $15 para admisión general si las compra con anticipación online.

Detalles: Más información: www.CincoDeMayoBrickell.com. @cincodemayobrickell en Instagram & SWARM en Facebook:Facebook.com/SwarmEventAgency and Instagram @Swarm_EventAgency.





Big Phat Fish, fiesta en la playa

Lo mejor de Soca, Reggae, Dancehall y la música de carnaval de Trinidad y Jamaica. Una fiesta anual en la playa de Virginia Key, en Hybird Tiki al atardecer con los DJS favoritos, Dr. Esan, Ryan Sayeed, Equipo soñado & DJ Savi w Nkosi. También con un invitado sorpresa. Para reservas de cabañas y mesas: (954) 709-7242 o (786) 251-4882.

Detalles: De 5 p.m. a 11 p.m. Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149 Hybird Tiki (Derecho inmediato a la entrada).

Perspective(s). Musical para la familia





Únase a los grupos de ejecución de Talentos dorados ya que presentan una muestra dinámica de su trabajo musical de este año. Luego, Vessels of GOLD sigue con un completo y original estilo de musical. Ríete y diviértete con este escaparate familiar de lo mejor del estudio…

Detalles: 7 p.m., Teatro Seminole, 18 North Krome Avenue, Homestead, FL 33030

ENTRESEMANA

Tame Impala en concierto

Es una banda de rock psicodélico originario de Australia formada por Kevin Parker quien escribe, graba, toca y produce la música. En presentaciones en vivo la banda la forman, Parker (guitarra, voz), Jay Watson (sintetizadores, voz, guitarra), Dominic Simper (guitarra, sintetizador), Cam Avery (bajo) y Julien Barbagallo (batería, coros). Ha tenido discos de oro y platino en Australia, ha sido nominado al Grammy Award para el mejor disco de música alternativa.

Detalles: 7 de mayo, 8 p.m. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139.

Kali Uchis y Jorja Smith en gira conjunta

Dos de las voces jóvenes más emocionantes de R & B, Kali Uchis y Jorja Smith, se están uniendo para una gira de Estados Unidos. Titulado “The Kali & Jorja Tour”. Estarán en Miami el 8 de mayo. Las entradas saldrán a la venta a partir del viernes 15 de febrero. Uchis y Smith lanzaron álbumes los de debut estelares en 2018 Isolation y Lost and Found, respectivamente.

Detalles: 8 de mayo, 8 p.m. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139.

Fiesta de la Alta cocina en Bal Harbour

Disfruta de una experiencia única en Haute Cuisine en Bal Harbour durante 4 días, con 6 chefs internacionales con 9 estrellas Michelin. Elija asistir a cualquiera (o todas) desde seis clases de cocina íntima que comienzan a las 12 pm y a las 3 pm., y/o una de las cuatro cenas exclusivas preparadas cada noche por su chef favorito. 8 de mayo, cena inspirada en la moda en, Le Zoo en Bal Harbour Shops, con el afamado restaurantero Stephen Starr. El menú por los chefs Jacques Pourcel, Thierry Drapeau y Alain Caron de Francia y los Países Bajos. (5 estrellas Michelin); 9 de mayo Clase de cocina inmersiva en The Ritz-Carlton Bal Harbourled por el chef Pourcel de Francia (3 estrellas Michelin) y el Chef Drapeau de Francia. (2 estrellas Michelin). Ese mismo día Cena centrada en el diseño, en el puerto de Oceana Bal preparada por el chef Sergi Arola de España, el chef Joel Cesari y el chef Jean-Baptiste Natali de Francia (4 estrellas Michelin).

Detalles: Del 8 al 11 de mayo, 7 p.m. Bal Harbour Village, Bal Harbour, FL 33154

Andrés Neuman, talleres literarios y presentación de la novela Fractura.

Es autor de varias novelas. Fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores nuevos narradores en castellano. Recibió el Premio de la Crítica, el Premio Hiperión, el Premio Alfaguara y el Firecracker Award, Sus libros están traducidos a más de veinte lenguas en todo el mundo. Un curso intensivo con un enfoque dinámico, no académico y que pondrá énfasis en los aspectos prácticos a lo largo de tres sesiones: Principios y finales; Escribir=reescribir: y Diálogo abierto.

Detalles: 9, 10 y 11 de mayo. Curso de tres clases: 9 y viernes 10: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábado 11: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.,



Miami Dade College, 300 NE 2nd Ave, Miami, FL 33132.A las 5:00 p.m.., presenta su novela Fractura en Books & Books. Coral Gables, 265 Aragon Ave., Coral Gables. Cursos $200.