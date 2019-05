Karol G: “OCEAN, mi lugar favorito. Donde nacen mis mejores ideas”

Karol G

Ganadora del Grammy Latino y representante de la música urbana, la cantante colombiana Karol G nos presenta su nuevo álbum OCEAN.

El álbum une diferentes estilos, desde la música urbana y la electrónica hasta las baladas. La producción fue grabada en las Islas Turcas y Caicos, donde Karol vacacionó y de paso armó un concepto interesante para este proyecto musical el cual representa un hito de crecimiento personal y profesional de la cantante.

“La gente va a escuchar a Karol G pero también a Carolina Giraldo Navarro abriéndoles el corazón y cantándoles desde el alma”, afirmó la cantante refiriéndose a su nombre.

“Ocean” el segundo álbum discográfico de la artista, está compuesto por 16 canciones que incluyen superhits como “Mi Cama”, “Culpables w / Anuel AA” y “Créeme w / Maluma”, junto a colaboraciones con Damian “Jr. Gong” Marley, Yandel, Simone y Simaria, Anuel AA, Nicky Jam y J Balvin.

Universal Music Latin Entertainment

El viaje musical inicia con ‘Ocean’, la canción que da nombre al álbum y la favorita de Karol. Es un tema al piano con el sonido del mar que muestra la versatilidad de la artista. “Me siento feliz, me siento súper enamorada, no solo de mi pareja, sino de mi carrera, de la que estoy viviendo, de mi música, de mi nuevo álbum. De eso trata este tema”, agregó.

“Cada canción, más que estar pensada son desahogos, pequeños desahogos de cómo me he sentido en distintos momentos, de cómo me siento como persona”.

Para la colombiana el álbum tiene un propósito muy claro, mientras a más corazones pueda llegar mejor, así que si se puede cruzar esa frontera de idiomas, lenguajes y expresiones, lo va a lograr. Dijo refiriéndose a dos temas del álbum donde colabora con Damian “Jr. Gong” Marley cantando en inglés y en el tema “La Vida Continuó” junto a Simone & Simaria en portugués.

“Nunca dejo de ser yo, no estoy dejando de cantar en el idioma que canto”, añadió.

Karol quería que todo tuviera un propósito, que fuera un álbum que se destacara entre todos.

Decidió añadir temáticas como amar con calidad en su tema junto a Damian “Jr. Gong” Marley. La canción “Yo Aprendí” habla de todas esas cosas que se aprenden en la vida y que te ayudan a ser una mejor persona.

Un porcentaje de las ganancias de ‘Ocean’ se destinará para la limpieza del océano. Para Karol el trabajo de cada persona es marcar una diferencia y dejar al mundo algo mejor. Esta producción va mas allá de la música, se trata de tener un propósito y un sentido.

Karol G es actualmente la artista femenina latina número 1 del mundo. Encabeza todas las listas en Spotify, YouTube y las listas de Billboard. Los singles de ‘Ocean’ ya han sido certificados como RIAA Diamante (Mi Cama & Culpables) y 3X Platino (Pineapple & Créeme).

Alcanzar tal reconocimiento no fue algo fácil para Carolina Giraldo Navarro. “Fueron muchos años y muchos sacrificios. Años de estar buscando una oportunidad, de estar anhelando un momento, de poder presentar mi música y cantar”, cuenta. “La fama es muy complicada, es una vida muy solitaria, estas constantemente trabajando tanto que no tienes tiempo para dedicarle a tu familia, a las personas que amas. Es complicado pero lograr darle un balance es el reto más grande. Aprender a vivir con lo bueno y lo malo, siempre disfrutarlo, y lo más importante, hacer que se mantenga y que crezca porque llegar no es fácil pero hacer que se mantenga es lo mas difícil”, comentó la artista.

La cantante recuerda que en sus inicios otros compañeros de la industria le sugerían desistir en su intento de incursionar en la música urbana porque ese género “no era para las mujeres, ya que lo que cantaban los hombres no tenía cabida para ellas”.

En cuanto a la historia de las mujeres en la música, “desde el año pasado hasta este año se han logrado muchas cosas, todo a evolucionado bastante. Hoy día más que seguir reclamando esa falta de espacio de las mujeres en la industria, es ver nuestra evolución desde cuando ya nos dieron el espacio, todas las cosas que hemos logrado. Al fín se ganó esta batalla, siento que hemos logrado cosas grandísimas”, afirmó Karol.

Actualmente Karol G se encuentra inmersa en la gira “Culpables” que protagoniza de la mano de su novio, el cantante puertorriqueño Anuel AA. La pareja se ha convertido en los últimos meses en una de las uniones sentimentales-profesionales más famosas e influyentes dentro del panorama musical urbano.