Cristina, Jorge y ‘El arpa de la lluvia’

Dos versátiles y admirados artistas, Cristina Rebull y Jorge Hernández, se reunirán el sábado 18 de mayo, a las 7:30 p.m. para compartir con el público canciones y versos en El arpa de la lluvia. Esta performance para adultos será presentada por la Fundación Cuatrogatos, con el apoyo de la Ciudad de Coral Gables, como parte de su evento anual Palabra Viva Weekend. “Va a ser una noche de amor, música y poesía”, adelanta Rebull. “Un espacio para ser feliz, recordar y viajar a través del mundo interior de cada uno”.

Con una larga y exitosa trayectoria que incluye papeles protagónicos en importantes obras de teatro, televisión, conciertos musicales y discos, estos creadores tienen varias cosas en común, además de su más que probado talento. Ambos nacieron en Matanzas, son egresados del Instituto Superior de Arte de La Habana y formadores de actores, y compaginan con gran naturalidad y oficio la actuación y la música. Y esta no será la primera vez que trabajarán juntos: ambos compartieron la escena años atrás en la obra de teatro Frijoles colorados, escrita por Cristina, bajo la dirección de Rolando Moreno. “Guardo un grato recuerdo de esa obra escrita con mucha precisión y audacia humorística, donde los dos pudimos explayarnos, llorar, reír y marcar esa experiencia artística como un punto alto de la vida”, evoca Jorge. “Cada noche fue plena y diferente”, añade Cristina.

Repertorio “para goumerts”

¿Y qué canciones han escogido para su reencuentro?, les preguntamos a los protagonistas de este concierto de cámara, con la intimidad de las guitarras y un amplio margen para las sorpresas, que tendrá lugar en la galería Imago Art in Action, en Coral Gables. Cristina anuncia que le gustaría compartir con el público “S.O.S.”, un tema de Mayté Martín, y “Cuando te beso”, de Juan Luis Guerra.

Jorge menciona dos composiciones suyas, la canción “Lloraba” y un guaguancó titulado “El mar”, además de “El vals de las lilas”, de Michel Legrand, y “Valsecito”, de Chico Buarque. Este repertorio “para gourmets” dará cabida también a algunos clásicos de la vieja trova cubana de creadores como Miguel Matamoros y Graciano Gómez. Y, por supuesto, habrá dúos, y uno de los temas que planean interpretar juntos es “Ay del amor”, de Mike Porcel.

La música de las palabras

No es de extrañar que esta cita literario-musical lleve por título El arpa de lluvia -imagen tomada de unos versos de Dulce María Loynaz-: la poesía desempeñará esa noche un destacado rol, ya que se podrán disfrutar textos de grandes autores como Eliseo Diego, Virgilio Piñera, Gastón Baquero, Mirta Aguirre, Félix Pita Rodríguez y la propia Loynaz, entre otros. “Creo que hay una música de las palabras”, asegura Jorge. “Cada palabra puede traer una nota escondida que, al mezclarse con otra y otra y otra, pueden convertirse en una sinfonía”.

“En los tiempos que estamos viviendo, la música y la poesía son un bálsamo”, comenta Rebull. “No sé si todavía quedan parejas que se escriban cartas de amor, pero sería bueno volver a ellas. Será muy hermoso compartir tiempo y espacio con ese gran hombre, amigo y artista que es Jorge Hernández. Trabajar con él es muy fácil y nos comunicamos muy bien. Todo en Jorge es arte, entrega y convicción”.

¿Se trata de actores que cantan o de cantantes que actúan? "Creo que soy una actriz que canta y una cantante que actúa, pero pienso que tiendo más a la interpretación", responde ella. "Cada canción es una pequeña obra de teatro y hay que transitar por ella con entrega y compromiso, no solo interpretarla con buena voz". Él, más escueto, afirma: "Creo que soy un actor que canta".







Ambos están entusiasmados con su próximo reencuentro. “El público que asista va a encontrar un pequeño espejo, una pompa de jabón donde viajará junto con nosotros”, promete Jorge Hernández. “Cristina Rebull es una mujer intensa, que no deja pasar ileso un segundo que venga con la posibilidad de comunicarse urgentemente a través de la canción y de la poesía que hay en todas las cosas. Y como yo también sufro de la misma ‘enfermedad’, me temo que esa noche del 18 de mayo será algo especial. Sin pretensiones: lo que va a brillar es el alma de cada uno, sin luces ni lentejuelas”.

‘El arpa de la lluvia’ con Cristina Rebull y Jorge Hernández, el 18 de mayo a las 8 p.m. en Imago Art In Action, 165 Majorca Ave, Coral Gables, FL 33134. Entrada gratuita.

En Imago se presentará el domingo 19 de mayo, a las 11:00 a.m., la obra de teatro para niños En el País de la Cocina, de Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín, con las actuaciones de Leonardo Van Schermbeek y Saúl Mauricio Mendoza.

Palabra Viva Weekend no olvida al importante público infantil. En Imago se presentará el domingo 19 de mayo, a las 11:00 a.m., la obra de teatro para niños En el País de la Cocina, de Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín, con las actuaciones de Leonardo Van Schermbeek y Saúl Mauricio Mendoza. En este espectáculo se utilizan máscaras y objetos creados por el prestigioso artista visual Carlos Estévez, quien, al finalizar la representación, guiará un taller en el que los niños –y sus padres y abuelos—podrán echar a volar la fantasía y crear sus propias máscaras. Entrada gratuita.