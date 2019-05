‘Prendidos’, un viaje a través de diferentes palos del flamenco en el CCEMiami el 17 y 18 de mayo.

FlamenGO, es un programa especial del CCEMiami con artistas internacionales del mundo del flamenco, y cada año en el primer semestre hace su temporada. En esta ocasión FlamenGo invita a la compañía de Alfonso Losa, con su espectáculo Prendidos, un viaje a través de diferentes palos del flamenco que se sustentan en los tres pilares básicos: guitarra, cante y baile. En el recorrido se muestran secuencias que representan diferentes momentos importantes en la vida y el arte. Los artistas son: La bailaora Vanesa Coloma, el guitarrista José Luis Rodríguez y el cantaor Ismael Fernández.





Alfonso Losa representa una de las más importantes escuelas de danza flamenca de España, radicada en Madrid. Losa ha logrado articular su propio lenguaje, con el que es capaz de transmitir los conceptos auténticos de identidad del baile tradicional a través de los nuevos códigos de la danza. Es bailaor y coreógrafo, estudió con el maestro Rafael de Córdoba, graduándose de Danza Española y flamenco por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid con la calificación de sobresaliente. Parece ser que en su pasión general, la danza, tiene un lugar muy especial el flamenco. “Si, termine la carrera de danza española y flamenco con quince años y calificación sobresaliente; aunque la danza en general me encanta, el Flamenco en particular me apasiona, porque me permite de una manera más directa todo tipo de transmisión de sentimientos” nos dice Losa, quien antes de incursionar solo en su género, fue parte de otras compañías con nombres tan importantes como Manolete, María Magdalena, Antonio Reyes, Juan Ramírez, Antonio Canales, La China, y Javier Latorre y llegó a ser solista dentro de algunas de ellas como las de Ricardo Franco, Manolete, El Güito, Manuela Carrasco. “Eso ha sido el mayor de los aprendizajes, directamente en el escenario, en los ensayos, en cómo afrontar la vida desde nuestra particular forma de sentir la vida como artistas. Tener el placer de haber estado al lado de tantas personalidades y figuras de la historia de este arte, es el mayor de mis privilegios”

Vanesa Coloma es bailaora flamenca nacida en Madrid, titulada en Danza Española y flamenco en el Real Conservatorio de Danza de Madrid. Ha colaborado en diversos espectáculos por todo el mundo, y con ellos ha participado en varias ocasiones en los más prestigiosos Festivales Flamencos: Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Festival de las Minas, Madrid en Danza, Festival Flamenco Usa, Festival de Alburquerque, Festival de Mont de Marsan, etc.

Ismael Fernández es un cantaor gitano, de una familia gitana asentada en Corral de Almaguer (Toledo). Su madre y su abuela son las que prenden la llama de su interés profundo hacia el flamenco. Pronto se convirtió en un niño prodigio y empezó a frecuentar concursos televisivos, hasta que con 18 años grabó su primer disco. A partir de entonces, es cuando Israel saca su verdadero “yo” En Israel, se encierran dos mundos, el antiguo y el contemporáneo, que hacen de su cante una evolución natural del flamenco. Consigue rejuvenecer el cante antiguo para dotarlo de elementos nuevos y hacerlo llegar a la afición actual. Es un absoluto apasionado del cante más arraigado.

José Luis Rodríguez, es guitarrista de flamenco y concertista payo, conocido mundialmente. Nació en Huelva en el año de 1967, y es uno de los guitarristas flamencos que mejor han sabido aunar la tradición e innovación sustentándose en un profundo conocimiento y dominio de la guitarra, no cabe duda de que es uno de los guitarristas más importantes del flamenco actual.

“Estamos inmersos en una gira con el espectáculo Prendidos, una adaptación del Flamenklorica de Vanesa Coloma y mi Con-secuencia, ambos presentados en el Festival de Jerez, con gran éxito de público y crítica. Después de pasar por varias ciudades de EEUU, llegaremos a Miami, para hacer las dos últimas representaciones de la gira, será un momento especial de madurez del espectáculo, algo seguramente maravilloso. Sería importante que este espectáculo llegase a todas las personas que aman el baile”, concluye Losa.

FlamenGO invita a la compañía de Alfonso Losa que trae el espectáculo ‘Prendidos’ el 17 y 18 de mayo en el Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler St.,



Miami, FL. $28 Público general, $18 socios del CCEMiami. Entradas disponibles.