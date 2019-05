Don Shirley. ‘Don Shirley Trio’

Otro de los múltiples registros discográficos de Don Shirley, realizado en 1960, que nos revela una faceta diferente, esta vez acompañado por otros dos maestros, el bajista Ken Fricker, y el chelista Juri Tath, tal y como lo vemos (con actores) en la gira que protagonizan en Green Book. La propia formación del trío es novedosa, tanto por la presencia del Tath, de origen estoniano, y de Fricker, ambos de formación clásica, compatibles con el estilo del gran pianista. En este registro, interpretan populares composiciones como “Water Boy” (que dio su título a otro disco posterior, también con el trío), “In a Moorish Marketplace”, “When Your Lover Has Gone”, y el electrizante “Tribute to Billie Holiday”, entre otras piezas inolvidables, interpretadas de forma innovadora y sorprendente.

