Latry. Última grabación en el órgano de Notre Dame

Cuando en enero pasado Olivier Latry, organista titular de la catedral de Notre Dame, realizó la grabación de Bach to the Future, nunca se imaginó que sería el último trabajo discográfico por mucho tiempo en el famoso órgano Cavaillé-Coll. Por fortuna el grand orgue escapó milagrosamente del incendio que conmovió al mundo, pero no podremos escucharlo hasta que se reconstruya el templo. Entretanto nos queda esta emotiva entrega, en la que Latry interpreta, como bien indica el título del disco, un selecto repertorio de piezas de Bach que abarca fugas, preludios corales, fantasías, y ricercares provenientes de obras monumentales como la Fuga en sol menor, la Tocata y fuga en re menor, y Ofrenda musical. Una para el futuro, sin duda alguna.

‘Olivier Latry. Bach to the Future’. La Dolce Volta. Nro. de serie LDV 69.