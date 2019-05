Los cinco mejores eventos del fin de semana de Memorial Day

En Miami Beach, en Ocean Drive, a lo largo de la playa hay espectáculos todo el fin de semana de Memorial Day. snavarro@miamiherald.com

En Miami y en La Playa, el Memorial Day se suele celebrar en familia o con amigos el último lunes de mayo de cada año, pero la fiesta empieza el viernes 24 de mayo al acabar la jornada laboral. Hay muchas maneras de rendir honores a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Les presentamos los cinco mejores eventos de esta celebración.





Eventos especiales en Miami Beach y Española Way

En La Playa, en Ocean Drive, a lo largo de las orillas de Miami Beach, hay espectáculos el sábado y el domingo de 12 p.m. a 1 p.m., y aéreos, de 1 p.m. a las 4 p.m., entre las calles 11 y 15, con acrobacias civiles, demostraciones de carreras de lanchas a motor en alta mar y deportes acuáticos extremos, que incluyen Waterski, wakeboard, jetski, cometa acrobática, alas delta, tablas de hover y demostraciones de tablas de jet surf, entre otros. Entre las calles 10 y 14, se expone toda la tecnología militar junto con una variedad de pantallas interactivas y demostraciones de alta tecnología. También, reuniones y saludos con militares, y muchas actividades divertidas para la familia que incluyen yoga para niños, artes y manualidades, pintura de caras, carreras de relevo, baile, bingo temático, búsqueda del tesoro del equipo y redacción de cartas. Además hay vendedores y alimentos. Y entre las Calles 12 y 13 está ubicado el “K.I.D.S. Fun Zone”, un espacio también gratuito para los niños. El sábado 25, de 6 a 9 p.m., en el escenario Altec Lansing Stage, entre la calle 10 y 11, hay música gratis con los artistas Kent Jones, MAX, Shaggy y presentado por DJ Irie. El domingo 26, a las 6 p.m., es la parada Junakanoo en Ocean Drive, seguida de un concierto gratuito de gospel frente al hotel Víctor.





Española Way conmemora a los veteranos con una fiesta en la calle esponsorizada por “Hyunday Air & Sea Show”, el viernes 24 de mayo. Ese día hay una presentación pública en la calle por parte de la banda militar oficial, de 6 p.m. a 10 p.m., y cortes de pelo de cortesía, proporcionada por Contesta Rock Hair Salon, para todos los veteranos militares que lleven prueba de identificación militar. La entrada a la calle es gratuita. Y como siempre puedes pasear por esta encantadora calle, comer o cenar en más de 10 restaurantes y disfrutar de un espectáculo de flamenco en vivo del restaurante Tapas y Tintos a partir de las 7:30 p.m. Española Way está ubicada entre las avenidas Washington y Pennsylvania, entre las calles 14 y 15., en Miami Beach. Más información: https://usasalute.com/ y https://visitespanolaway.com/

“The Secret World Inside You” / “El Mundo Secreto dentro de ti” es la nueva exposición del museo Phillip and Patricia Frost Museum of Science, que se centra en explorar el fascinante mundo del microbioma a través de un viaje por el cuerpo humano. Roderick Mickens Frost Museum

“El mundo secreto dentro de ti” en el Frost

“The Secret World Inside You” / “El Mundo Secreto dentro de ti” es la nueva exposición del museo Phillip and Patricia Frost Museum of Science, que se centra en explorar el fascinante mundo del microbioma a través de un viaje por el cuerpo humano. Esta exposición, que abre sus puertas al público el sábado 25 de mayo hasta el 8 de septiembre, explora los trillones de organismos microscópicos que viven en nosotros y nuestro entorno y te explica la importancia vital de los virus, la vasta comunidad de bacterias y otros microbios. No hay vida sin los virus y las bacterias, por ello no hay que tenerles miedo. No son solo gérmenes que causan enfermedades. De hecho, solo un pequeño porcentaje de estos gérmenes enferman a las personas.

Presentada por primera vez por el Nicklaus Children’s Hospital y organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York, esta exhibición utiliza modelos más grandes que en la vida real, computadoras interactivas, videos, instalaciones de arte y una presentación en vivo para explorar la rápida evolución de la ciencia, que está revolucionando la forma en que vemos la salud humana y entendemos el funcionamiento interno de nuestros cuerpos. La exposición descubre qué son estos microbios, dónde se encuentran, como interactúan dentro del cuerpo y cómo os nuevos descubrimientos están revolucionando la noción de salud humana. Más información: https://www.frostscience.org.

“Step Afrika!” festival gratuito e interactivo se celebra el sábado 25 de mayo, de 1:30 p.m. a 2:30 p.m., en la Sala de Conciertos Knight. Cortesía/Arsht Center

Festival familiar gratis en el Arsht Center

Esta esperada cita anual, popularmente conocida como el “Free Family Fest” del Arsht Center, cumple este año su 11ava temporada con “Step Afrika!”, la primera compañía profesional dedicada a la tradición de caminar. Este festival gratuito e interactivo se celebra el sábado 25 de mayo, de 1:30 p.m. a 2:30 p.m., en la Sala de Conciertos Knight. En “Step Afrika!”, los bailarines usan sus cuerpos como un instrumento para crear ritmos y sonidos complicados a través de una combinación de pasos, palmadas y la palabra hablada. Esta presentación dura 50 minutos y destaca la historia, cultura y aspecto físico de este país. “Step Afrika!” combina a la perfección estilos de danza percusiva practicados por las fraternidades y hermandades históricamente afroamericanas, la danza tradicional africana, así como una variedad de otras formas de danza y arte. Más información: https://www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2018-2019-Season/Family-Fest/Step-Afrika/





La chef Adrianne Calvo, especializada en asar al estilo cajún, en Wharf el domingo 26. Walter Michot wmichot@miamiherald.com

Música y comida con la chef Adrianne Calvo en el Wharf

The Wharf Miami tiene planeado dos eventos especiales para celebrar esta fiesta. Al primero lo han llamado “Memorial Day Weekend Kickoff”, una fiesta que arranca el viernes 24 de mayo a las 12 p.m., hasta el sábado 25 de mayo, a las 3 p.m. La música del dj de Miami Kid Nemesis y sus amigos, conocido por su sonido influenciado por todos los géneros de la música. En los últimos años, ha establecido su residencia en la famosa Nikki Beach de Miami y ha encabezado el Festival de Música Sunset en Colombia, entre otros muchos. Y el segundo, es la fiesta con la chef Adrianne Calvo, especializada en asar al estilo cajún, el domingo 26, a las 12 p.m., hasta el lunes 27, a las 12 a.m. Las pintas de cerveza son a $1 y el vino a $3, de 4 p.m. a 7 p.m. Y la comida proviene de las tapas tailandesas de Lung Yai, la chef Adrianne, las pizzas de Spris Artisan, Mojo Donuts, La Santa Taqueria, OG Ceviche & Seafood Shack, y los helados de Sweet Melody Crafted Ice Cream. Más información: 114 Southwest North River Drive. Miami, FL 33130. https://wharfmiami.com/





Descuentos en museos y visita al Monasterio Español

Durante el mes de mayo se celebra el mes de las atracciones y museos de Miami, por lo que puedes obtener un 50 por ciento de descuento en la admisión de entradas para niños y adultos. Estos especiales acaban el 31 de mayo. Para el fin de semana largo del Memorial Day te proponemos que visites el antiguo Monasterio Español de Sacramenia construido en la provincia de Segovia, en España en 1141, el claustro de este monasterio es el edificio más antiguo del hemisferio occidental. Al parecer el magnate, propietario de un periódico, y también político, William Randolph Hearst trajo las piezas a América, y en 1952 los desarrolladores de Miami reunieron el monasterio en su sitio actual. Necesitas los cupones para los descuentos, que los puedes encontrar en la página web oficial de MiamiandBeaches. Más información: 16711 W. Dixie Highway. North Miami Beach, FL. 33160, teléfono (305) 945-1461. https://www.spanishmonastery.com/ y https://www.miamiandbeaches.com/offers/temptations/miami-attraction-museum-months

