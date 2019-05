El pequeño perreo de Galilea Montijo

Galilea Montijo y Miguel Bosé.

Pequeños Gigantes se convirtió en el show dominguero #1, no sólo por la simpatía y talento de los chicos… sino también porque Galilea Montijo se ha lucido jugando con los niños a quienes ha logrado sacarles los mejores apuntes y carcajadas. Pero también ha recibido muchos comentarios negativos por su sexy forma de vestir para un programa infantil. En las redes sociales le ha llovido las criticas por usar escotes hasta el ombligo y sensuales microfaldas. Para ponerle la tapa al pomo, hace poco la Montijo hizo un candente twerking que dejó a todos boquiabiertos, cuando la tapatía se despelucó perreando con Miguel Bosé. El tongoneo terminó con un besote tan apretado que se le escurrió el maquillaje de ojos a Bosé, quien colgó el clip en Instagram. Pero sus ‘fan’ los acribillaron. “Qué feo su perreo”, “Qué horror bailar así frente a los niños. ¿No tienen valores?”, “Galilea no olvida que fue teibolera y le vale que sea un programa infantil”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores. “Mi pasado penoso de teibolera. No es cierto… ¿Imaginen el cuerpazo que hubiera tenido?”, bromeó Galilea, quien siempre ha negado su pasado turbulento y ‘tubo-lento’.