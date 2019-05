¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Festival Step Afrika. Gratis para la familia en el Arsht Center.

VIERNES

Pedro Capó en ‘Calma Tour’

Cuatro veces ganador del Premio Grammy Latino, Pedro Capó, es un compositor versátil, que abarca diferentes géneros como: rock, ritmos caribeños, reggae y mezcla de estos géneros.

Detalles: 24, 25, 26, 29 de mayo, 8 p.m. The Fillmore, 1700 Washington Avenida. Miami Beach, FL 33139, (305) 673 -7300.

Joe Jackson ‘Cuatro décadas en tour’ el viernes 24 en rl Olympia Theater. JOHN HUBA Cortesía

Joe Jackson ‘Cuatro décadas en tour’

Después del lanzamiento 2015 de Fast Forward, aclamado por la crítica, el legendario compositor Joe Jackson decidió lanza el nuevo álbum. “Decidí sacar cinco álbumes, cada uno representando una década”: Look Sharp (1979), Noche y día (1982), Risa y Lust (1991), Lluvia (2008), y Fool (2019). Una gran noche de la música.

Detalles: Olympia Theater, 8:00 p.m., 174 E. Flagler Street, Miami, FL 33131, (305) 374-2444.

Viernes festivos, Southland Mall

El centro comercial Southland Mall invita al público de forma gratuita a los “viernes festivos”, mostrando los talentos de músicos, bailarines y artistas locales, así como actividades prácticas y experiencias interactivas para toda la familia, en la Corte Central. Lleve a los niños, ya que Raquel Torrent de Miami Art & Wine le enseñará cómo crear una pintura temática.

Detalles: Southland Mall, de 6 a 8 pm., 20505 S Dixie Hwy Cutler Bay, Florida 33189, (305) 235-8880, info@mysouthlandmall.com.

Luis Bofill el 24 de mayo a las 11 p.m. en el Hoy como Ayer. Rodrigo Gaya Cortesía

Luis Bofill, Mano a mano con Timbalive

Comparado con Beny Moré, Luis Bofill es la expresión y la búsqueda de nuevos sonidos de la música afrocubana mezclada con jazz, rock, pop y otros elementos de música contemporánea.

Detalles: Hoy como ayer, 11:00 pm., 2212 SW 8th St. Miami, FL 33135, (305) 541-2631, contacto.hca@gmail.com.

Magdalena La Pelúa

Un personaje perfecto, ocurrente, mitómano y muy cubano. Tan bien elaborado, que cuesta creer en la existencia de la actriz, Judith González encarnándolo.

Detalles: Hoy como ayer, 10:00 pm., 2212 SW 8th St. Miami, FL 33135, 305-541-2631, contacto.hca@gmail.com.

'The Lion King' se presenta durante el fin de semana del 24 al 26 mayo en el The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, Foto de cortesía

El Rey león

Más de 90 millones de personas en todo el mundo han experimentado el fenómeno de The Lion King de Disney. Ganador de seis Tony Awards, incluyendo mejor Musical, este evento histórico musical reúne a uno de los equipos creativos más imaginativos de Broadway.

Detalles: 24-1:00 y 8:00 pm (dos tandas), 25-2:00 y 8:00 pm (dos tandas), y 26- 1pm. Sola función. The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, Inc. 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132 Box Office 305.949.6722 https://www.arshtcenter.org/Global/Imagery/knight.png

SABADO

Soak Fest, Memorial Day

Fin de semana de Memorial Day. Fiesta en La Playa. Después de la fiesta en la piscina el viernes harán una fiesta en la playa gratis, un encuentro al otro lado de V Live, Habrán algunos DJs y divertidos concursos.

Detalles: The Beach Across, 1 a 6 p.m., 330 Ocean Drive Miami Beach, FL 33139. Si quieres entradas para la fiesta en la piscina el viernes, visita http://soakfestmay24.eventbrite.com o en IG @soakfest También habrá una fiesta de brunch del domingo.

Fiesta urbana de cumpleaños

Fin de semana de fiesta urbana en Miami. Fiesta de cumpleaños de Gemini, la fiesta de yates. Un evento épico de fin de semana del Memorial Day, como ningún otro. Estarás en el yate Gemini Birthday Bash Yacht, un yate realmente magnífico. Con cubiertas interiores con clima controlado y una cubierta a cielo abierto, oportunidades de obtener magníficas fotografías del hermoso horizonte de Miami. También habrá un DJ en vivo.

Detalles: 25 de mayo a las 9 p.m.; 26 de mayo a las 1 a.m. Mia Marina @ Bayside Pier 5, 401 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132.

Catch a Vibe Pool Party la fiesta en la piscina más grande, llega al sur de la Florida el fin de semana del Memorial Day. El 25 de mayo, de 2 a 10 p.m. en Mana Wynwood. Foto de cortesía

Catch a Vibe Pool Party

La fiesta en la piscina más grande, llega al sur de la Florida el fin de semana del Memorial Day.

Detalles: 25 de mayo, 2-10 p.m., Mana Wynwood, 318 NW 23RD ST. Miami, FL 33127

Festival Step Afrika. Gratis para la familia

Esta compañía con sede en Washington, ha convertido el lenguaje corporal, en música corporal, que hace que quieras levantarte y bailar. Presenta paso a paso las audiencias de introducción al zulú y la danza gumboot sudafricana, comparten la tradición del baile y el cierre es con una sinfonía compleja y polirrítmica de percusión que lleva al público a sus pies. Es la primera compañía de danza profesional en el mundo dedicada a la tradición del stepping. La compañía continúa promoviendo el aprecio por un género de danza contemporánea, y su uso como una herramienta educativa, motivadora y saludable para los jóvenes.

Detalles: The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1:30 p.m., 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132. Box Office (305) 949-6722 https://www.arshtcenter.org/

Aymeé Nuviola

Óscar de León no ha dudado en calificarla como “La sonera del mundo”. Va con destreza de una balada melancólica a un rítmico son, apoyada por una banda de maravillosos músicos.

Detalles: Hoy como ayer, 11:00 p.m., 2212 SW 8th St. Miami, FL 33135, (305) 541-2631, contacto.hca@gmail.com.

K.R.E.W. Animal Yoga May, para niños y familias

Kids Research Environment & Wildlife: Un encuentro comunitario gratuito que permite a los niños aprender mientras lo hacen K.R.E.W. Cumple con el medio ambiente. Los educadores de Jungle Island guiarán a los miembros de K.R.E.W a través de un proyecto que enseña a los niños lecciones que recordarán de por vida.

Detalles: Jungle Island, de 10 a 11 a.m., 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL. 33132.

#2KPoolParty SIN CITY

De vuelta por demanda popular, el 2do KPoolParty, regresa para el fin de semana de Memorial Day. La edición de Sin City será especial, ya que traen a Las Vegas Vibes. El evento anterior, el “Mardi Gras Edition 2KPoolParty” reunió a más de 3000 personas de todo el país. La 2KPoolParty es conocida como la mejor fiesta de Florida.

Detalles: Fin de semana del 24 al 27. The Urban Miami, 1000 NW 2nd Ave., Miami, FL 33136, (954) 556-0083, Www.2KPoolParty.Com.

La 28a Regata Mínima de Schooner Wharf en el puerto histórico de Key West. Foto de cortesía

DOMINGO

Regata mínima para maximizar la diversión en Key West

Los barcos hechos de madera contrachapada delgada y cinta adhesiva, no suenan muy bien para navegar, pero son los únicos barcos que se permiten en la 28a Regata Mínima de Schooner Wharf Bar. Cada equipo puede usar solo materiales mínimos para construir su bote: una hoja de madera contrachapada de 4 por 8 pies, de largo, un rollo de cinta adhesiva y una libra de sujetadores. Se otorgarán múltiples premios en categorías que incluyen: el barco más rápido, el diseño más creativo, el mejor trabajo de pintura, la deportividad y la mejor entrada disfrazada.

Detalles: Schooner Wharf Bar, 202 William St., en el puerto histórico de Key West. Información del evento: schoonerwharf.com, Información 1-800-LAST-KEYSocial.

12th Annual Memorial Weekend Comedy Festival

El 12º Festival Anual de Comedia Hip Hop, se realizará en el centro de Miami, en el James L Knight.

Detalles: James L Knight Center, 8 p.m., 400 SE 2nd Ave, Miami, FL 33131. Entradas en ticketmaster, www.ticketmaster.com, o comuníquese con JLKC Box Office. Lunes a viernes 10 A.M. a 5 p.m. (786) 468-65920.

Duck Duck Goose

Duck Duck Goose es un festival culinario del Chef Jeremiah, con los mejores chefs de Miami, a cada uno de los cuales se le asignará la tarea de preparar aves de cría y pastoreo locales. DDG trae una línea llena de estrellas de los proveedores más innovadores del sur de la Florida de alta cocina, comida gourmet de calle, cerveza artesanal y cócteles artesanales. También es una oportunidad para los amantes de la comida local degustar creaciones únicas de algunos de los mejores chefs de la región, todo bajo el mismo techo, patio, estacionamiento y Tiki bar. Música en vivo de Lonewolf OMB & Juke, DJ set Kumi y más. Mixólogo destacado: Eamon Rockey, ponche de leche de Rockey (NYC).

Detalles: The Anderson, de 3:00 a 7:00 p.m., 709 Northeast 79th Street. Miami, FL 33138, www.foielife.com.

ENTRESEMANA

Arsht Center Tours Gratis

Dos rondas gratuitas ofrecidas semanalmente los lunes y sábados al mediodía. Los puntos destacados del recorrido incluyen información privilegiada sobre la arquitectura del Arsht Center, las espectaculares vistas de la Bahía de Biscayne, el horizonte de Miami y las magníficas instalacionespara sitios de Arte, en lugares públicos del Condado de Miami-Dade creadas por artistas de renombre.

Detalles: 27 de mayo - 12:00 p.m. The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132 Box Office (305) 949-6722 https://www.arshtcenter.org/Global/Imagery/knight.png.

Lunes de mercado

Manten fresco los lunes con la guía experta de Urban Oasis Project y Books & Books, Market Mondays, que presenta productos de la Florida y comidas, música en vivo, cuentos infantiles y eventos especiales.

Detalles: 27 de mayo - 4:00 pm. The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132. Box Office (305) 949-6722 https://www.arshtcenter.org/Global/Imagery/knight.png.

Miami Fashion Week: The Experience 2019

Miami se convertirá en la sede internacional de la moda durante cuatro días llenos de eventos, conferencias, desfiles y por supuesto, fiestas. MIAFW se dedica a cultivar la industria de la moda en Miami y posicionar a la ciudad como un centro de moda de alta calidad. Será la primera semana de la moda dedicada exclusivamente a presentar Resort Cruise Collections. MIAFW aprovecha la conexión sólida y diversa que Miami ha establecido entre América Latina y los Estados Unidos. MIAFW también alienta el fomento de la esencia de la creciente población de artistas y diseñadores de Miami.

Detalles: 29 de mayo al 2 de junio de 2019. Ice Palace Films Studios. 59 Northwest 14th Street. Miami, FL 33136

50 Aniversario de los Van Van

Venga y disfrute de los éxitos de ayer y de hoy, baile toda la noche con El tren de la música Cubana. Invitados: Pedrito Calvo, Mayito Rivera, Dj Melao y Dj Warapo.

Detalles: 30 de mayo, de 9 a 11:30 p.m., Studio 60 Nightclub, 2300 Northwest 36th St., Miami, FL 33142. Reservaciones, (305) 260-0025.