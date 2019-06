Regresa Ketama después de 14 años con “No estamos locos”

Ketama regresa con la gira ‘No estamos locos’ que comenzó en Granada el 23 de febrero del año en curso y que llega a Miami al Adrienne Arsht Center, el 9 de junio.

Después de cuatro décadas de dictadura, el panorama cultural de España se transforma en alentador, entre otras cosas, debido a la eliminación de la censura. Surgen mejores y variadas posibilidades al alcance de los artistas e intelectuales y con ello, vinieron cambios y nuevas rutas expresivas. Todo esto provocó que en la década de los 80, saliera a flote el talento de algunos artistas que permanecían con miedo de mostrar sus inquietudes. Entonces aparece “la Movida madrileña” dominando el panorama. El flamenco irrumpe diferente de la mano de Camarón de la Isla y su disco, La leyenda del tiempo, con varias adaptaciones de poemas de Federico García Lorca y por primera vez en el mundo flamenco se mezclan sonoridades del jazz y el rock; una verdadera revolución, lo demás es historia.

Ketama es el nombre de un pueblo marroquí y también de un grupo musical gitano español de flamenco-fusión, sin dudas uno de los pioneros que acompañó la revolución de Camarón de la Isla. Se inició en los primeros años de la misma década con José Soto “Sorderita” (1961), Ray Heredia (1963-1991) y Juan José Carmona Amaya “El Camborio” (1960). Posteriormente los dos primeros abandonaron el grupo, completándose con la entrada de Antonio Carmona Amaya “Ajillo” (1965) y José Miguel Carmona Niño “Josemi” (1971). Triunfaron aparatosamente, grabando más de 15 discos entre los que se destacan Y es ke me han kambiao los tiempos (Universal, 1990) que los lleva a su fusión definitiva de salsa y rumba, sin dejar atrás lo africano, el rock y el jazz con De akí a Ketama (Universal, 1995), su mayor éxito. Con su “nuevo flamenco”, Ketama se dio a conocer en el mundo y colaboró con, Prince, Michel Camilo, los tres Antonio (Canales, Vega y Flores), Jorge Drexler, Ana Belén, Rosario Flores, Celia Cruz, Paquito D’ Rivera, Arturo Sandaval y Diego Torres, entre muchos otros. Con 20 pa’Ketama (Universal, 2004) se termina una etapa intensa de varios años de trabajo.

“Bueno la verdad que han sido 14 años sin Juan y Josemi, sin sus guitarras, muy largos; pero un alto en el camino siempre viene bien para refrescar. Nunca llegó a ser un tiempo sabático porque estuvimos en multitud de proyectos los tres, cada uno por su lado. La decisión de volver es porque somos un clan, donde nos tira la sangre y la música, somos como polos que se atraen”, comenta Antonio Carmona, vocalista y líder del grupo en a una entrevista para el Nuevo Herald. Regresan con la gira No estamos locos; misma que comenzó en Granada el 23 de febrero del año en curso y que llega a Miami al Adrienne Arsht Center, el 9 de junio. “La gira que estamos haciendo por España está siendo muy bonita y lo mejor es el reencuentro con los fans”.

Antonio, Josemi y Juan Carmona pertenecen a una de las más famosas dinastía gitana flamenca, iniciada por su bisabuelo, “Habichuela el Viejo”. Tras la separación de Ketama, Antonio comenzó su carrera solo, y de ese tiempo salieron los discos, Vengo venenoso (2006, Universal Music.), De noche (2011, Universal Music.) y Obras son amores (2017, Universal Music.). “De mi carrera en solitario estoy muy orgulloso también, hice dos discos con el gran productor Gustavo Santaolalla, un genio que nunca olvidaré. Ahora para mí, todas las miras están en Ketama”. Aunque tuvo un buen tiempo en solitar, en el que compartió colaboraciones con magníficos artistas del medio como, Mala Rodríguez, Juanes, Alejandro Sanz, Nelly Furtado, Concha Buika y Joaquim Cortéz entre muchos, prefiere no hablar de ello y centrarse en el grupo.

“El repertorio se basa casi todo en el disco, De aki a Ketama, que hemos remasterizado y en el que hemos incluido temas nuevos con súper invitados como Jorge Drexler y Pablo Alborán. Recuperamos todos los éxitos de ese disco. En América recordarán, No estamos lokos, Agustito y todas las demás. Creo que lo vamos a pasar muy bien porque nos hemos preparado. Estuvimos mucho tiempo en el estudio reencontrándonos en todos los sentidos. Nosotros seguimos siendo fieles a nuestro tipo de música pero ahora incluimos arreglos nuevos, más actuales y músicos jóvenes que también aportan cantidad”.

Miami es un lugar de concentración de segunda y tercera juventud, justo los grupos donde se encuentran los seguidores de Ketama: “Miami es un centro musical por donde pasan los mejores músicos. Me siento en casa. Compongo sin parar con amigos. Es una ciudad que desprende acordes y sentimientos que luego se plasman en canciones. Tengo invitados que por supuesto me acompañarán esa noche que te aseguro será inolvidable”.

Definitivamente la gira está siendo todo un éxito, en ella surgen nuevos fans jóvenes, que ayudarán al regreso de Ketama. Pero, ¿será este regreso transitorio o definitivo? “Nosotros siempre estaremos juntos, somos familia y necesitamos oír nuestra música. Yo creo que Ketama va a estar siempre en los corazones de los que nos siguen y ellos en los nuestros. Ahora estamos disfrutando mucho de estar juntos de nuevo en un escenario, eso nos hace felices. Hay Ketama para rato”.

Ketama presenta el concierto ‘No estamos locos’ el domingo 9 de junio a las 8 p.m. en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132. (786) 468-2000, tickets@arshtcenter.org.