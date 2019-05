Gabriel es la nueva promesa del merengue

Gabriel.

Un disco que habrá que buscar en las plataformas digitales. El cantante de merengue Gabriel ha grabado un álbum, titulado “Morisoñando”, en el que hace duetos con varias figuras de ese género. Van algunos nombres: con Elvis Crespo grabó un clásico del intérprete de “Suavemente”, “Píntame”; Gabriel registró con Olga Tañón el tema “Cómo no amarte”, y con Alex Bueno, “Colegiala”, un verdadero clásico. En “Morisoñando”, que sale a la venta el 31 de mayo, el joven también hizo dúos con Fernando Villalona, Milly Quezada y Johnny Ventura, entre otros. “Fue un orgullo reunir a estos artistas de tanto calibre”, asegura. Gabriel no nació en el Caribe sino en Saint Louis, estado de Missouri, pero la pasión merenguera la hereredó de sus padres, que son dominicanos. El cantante estudió Música en el célebre conservatorio Berklee College of Músic.









