¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Ariana Grande en concierto el viernes 31 en el American Airline Arena. Invision

VIERNES

Concierto de Ariana Grande en Miami





Ariana Grande se embarcará en una gira mundial el próximo año, para apoyar su álbum más reciente, Sweetener. La primera etapa de la gira comenzó el 18 de marzo en Albany, Nueva York y el viernes 31 en Miami. Luego cruzará los Estados Unidos hasta Canadá. La gira terminará el 18 de junio en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

Detalles: American Airlines Arena, a las 7:30 p.m., y el 1 de junio, 601 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132, (786) 777-1000. Boletos: www.tickets-centers.com/performers/ariana-grande

Concierto de Ozzy Osbourne en Sunrise





Ozzy Osbourne, el ex componente de Black Sabbath ainició su gira del 2019, y se espera que sea la última que haga a escala mundial. El cantante ha dejado claro que durante sus conciertos interpretará canciones tanto de su carrera en solitario como de su etapa con Black Sabbath. El tour llamado , No More Tours 2, comienzará en Atlanta y pasará el resto del año recorriendo Europa, Australia y Japón.

Detalles: BB&T Center a las 7:30 p.m., Sunrise, Fort Lauderdale. Al lado del popular centro comercial Sawgras. Boletos en www.vividseats.com

‘Nocturno’, en el teatro Faena

Un mundo fantástico, una nueva fiesta de arte basada en espectáculos nocturnos en el Teatro Faena. Fiesta, baile, espectáculos artísticos. Habrá dos lados de la cara de Nocturne: El tema de Evil Twins, una noche de dos espíritus que viven en dualidad, juntos dentro de un ser. Se recomienda a los invitados que traigan sus Jekyll & Hyde, su ying y yang, su cisne blanco y negro, que se vistan como su “gemela malvada” o que compartan trajes inspirados en la dualidad con amigos. Nocturne es un evento para mayores de 21 años. Identificación válida se debe presentar en la entrada.

Detalles: Horarios: 11 p.m. - 4 a.m. Los boletos de admisión general comienzan en $30 para la entrada antes de las 12 a.m. y $40 para la entrada antes de la 1:00 a.m., 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, (305) 534-8800.

Exposición de fotografías





Bakehouse Art Complex, en colaboración con The Gallery Club (una fundación sin fines de lucro, para la fotografía con sede en Ámsterdam, Países Bajos) se han unido para presentar una exposición fotográfica en la Swenson Gallery. The Gallery Club eligió obras de cuatro artistas de Bakehouse: Maritza Caneca, Gabriela Gamboa, Jacqueline Gómez y Adler Guerrier. Las obras curadas conforman la nueva exposición, Otro hermoso día en Miami. El título está inspirado en el poema del poeta Campbell McGrath, basado en Miami, que no solo refleja el espíritu de las obras y el optimismo de la organización mientras forja su futuro, sino también la relación de The Gallery Club con Miami.

Detalles: Hasta el 31 de mayo. Bakehouse Art Complex, 561 NW 32nd St. Miami, Florida 33127, (305) 576 – 2828.

Concierto. Jazz en el MOCA. Jean P Jam





Jean Almatas, “Pokito”, es un talentoso cantante y compositor, que expande lo que conocemos como música del mundo. La banda ha tocado en varios festivales como el Bob Marley, el One Love Nutri, el Jamaica Bay Fest en Islamorada in the Keys y Big Opening Big Nite en Little Haití. Jean P Jam, actúa en clubes locales, que es su base actual, en Purdy Lounge, donde cada lunes por la noche trae la esencia de la música a todas las personas de todos los orígenes étnicos. “Pokito” llama a su música “Rootsy Juicy”.

Detalles: MOCA. de 7-10 p.m. Gratuito. 770 NE 125th Street. North Miami, FL 33161.

Concierto íntimo con Ensamble 7/4





Ensamble 7/4 es una agrupación de músicos venezolanos que actualmente se encuentran dando pasos agigantados en Estados Unidos y Europa, conquistando importantes teatros con su música. La fusión de sus instrumentos les permite ofrecer un viaje musical, desde el jazz hasta el tango argentino. No puedes perderte este gran concierto íntimo donde conocerás muy de cerca su trabajo y a quienes conforman esta gran agrupación.

Detalles: Macondo Coffee Roasters, de 7– 10 p.m. 2494 Northwest 89th Place. Doral, FL 33172

SABADO

Hecho en México con Astrid Hadad

Para celebrar si 10mo aniversario, Out in the Tropics de FUNDarte, presenta I Am Made in Mexico/ Estoy hecho en México, de Astrid Hadad. La acrtiz performativa, diva artística de Ciudad de México, se enfrentará a la política, la hipocresía mexicana, el machismo y la corrupción, en producciones de estilo cabaret, con rancheras, boleros, rumbas, rock, y trajes extravagantes. Este ícono cultural ha heredado un surrealismo femenino mexicano único y ha creado su propio corazón con humor e ironía.

Detalles: The Colony Theatre, 1040 Lincoln Rd., Miami Beach, a las 8:30 p.m. $30 adultos; $25 estudiantes y personas mayores; $20 para grupos de 10 o más. Entradas: www.colonymb.org, o en la taquilla: (305) 674-1040, o Ticketmundo: (800) 211 -1414, www.fundarte.us

Festival de Mozart

El violinista Richard O’Neill, se ha distinguido como uno de los grandes instrumentistas de su generación. Ganador del Premio Emmy, dos veces nominado al Grammy, y ganador de la Beca de Carrera Avery Fisher, ha logrado reconocimiento y aclamación de la crítica como campeón de su instrumento como embajador social y musical. A su presentación en el Festival de Mozart, Richard se unirá a la directora artística del festival, la pianista Marina Radiushina, en un programa de Beethoven, Schubert, Debussy, Faure y Rachmaninoff.

Detalles: Kislak Center, Universidad de Miami, Richter Library, de 4 a 6 p.m., 1300 Memorial Drive, Coral Gables, FL 33124 www.mainlymozart.com.

FUNDarte presenta, Cuba Queer, 27 textos para el teatro.





El escritor Ernesto Fundora es invitado a una conversación sobre su antología “Cuba Queer. 27 textos para el teatro (2017)”. Esta obra abunda en las distintas maneras en que la temática Queer, ha sido tratada en la dramaturgia cubana.

Detalles: The Colony Theatre, 6 p.m., 1040 Lincoln Rd., Miami Beach, FL 33139. Entrada Libre: (305) 674 1040.

Música @ SRT: Cortadito con Néstor Torres

Fantasy Theatre Factory Music @ SRT está de vuelta. Néstor Torres, legendario flautista ganador de un premio Grammy, celebra la música tradicional de Cuba en una animada sesión improvisada para que todos puedan bailar. El dinámico conjunto de Cortadito, te llevará de vuelta a la época del Trío Matamoros e Ignacio Piñeiro.

Detalles: Sandrell Rivers Theater, a las 8 p.m., 6101 NW 7th Avenue, Suite 79. Miami, FL 33127, (305) 284-8800.

2nd Annual Soul and Seafood Festival





2do Festival Anual de mariscos, Summer Kickoff. Evento familiar en Lake Worth. Disfrute de deliciosos mariscos y del rico patrimonio cultural de diferentes géneros musicales.

Detalles: 100 South Golfview Road, de 3 a 8 p.m., Lake Worth, FL 33460.

Taste of Recovery





La tercera edición anual de Taste of Recovery, organizada por Louie Bossi, Chef socio ejecutivo en el restaurante, bar y pizzería Louie Bossi de Big Time Restaurant Group. El evento contará con comida de los mejores restaurantes del condado de Palm Beach y entretenimiento en vivo.

Detalles: Old School Square, de 6 a 9 p.m., 180 NE 1st St., Delray Beach, FL 33444.

DOMINGO

Antiheroe Project (para niños chicos y grandes)

El último río de aguas transparentes, basado en “Los músicos de Bremen”, el cuento de los hermanos Grimm es un canto a la amistad y a la tierra, al valor de los sueños y la verdad. Con títeres y música en vivo, una obra para reir y pasar un buen rato. Entrada: $5 - $15.

Detalles: Sala Artefactus, a las 3 p.m., 12302 SW 133 Rd., Court.Miami FL, 33186.

Let the Children Sing - Coro de niños de Miami

El Coro de los Niños de Miami rinde homenaje al director de música Timothy A. Sharp, en su última temporada con el MCC. El concierto contará con los tres conjuntos de MCC que mostrarán su crecimiento y arte, después de un año de compromiso y dedicación. Los trabajos presentados destacarán la tremenda contribución del Sr. Sharp, a la organización en los últimos 30 años. Además, MCC presentará la ópera infantil de Benjamin Britten, The Little Sweep, bajo la dirección del Sr. Sharp. Una recepción de despedida se llevará a cabo en el Centro de Estudiantes de la Universidad de Miami después del concierto.





Detalles: Universida de de Miami, Maurice Gusman Concert Hall, de 4 a 6 p.m., 1314 Miller Drive. Miami, FL 33146.

ENTRESEMANA

Fundación Nacional YoungArts





¿Es usted un artista visual, literario, de diseño o escénico, entre 15 y 18 años? Ahora es su oportunidad de postularse al concurso nacional de arte de YoungArts. Reciba hasta $10,000 en premios en efectivo. Se aceptan solicitudes para danza, jazz, artes cinematográficas, música clásica, diseño, teatro, fotografía, artes visuales, voz y escritura. Regístrese para obtener la solicitud.

Detalles: 4 de junio de 2019 abre la solicitud: YOUNGARTS.ORG/COMPETITION, APPLY@YOUNGARTS.ORG

Tómate una copa y escribe mejor, con Eli Bravo

Una tertulia literaria guiada, promocionada por Miami Book Fair. Eli Bravo es periodista, autor y conferencista; se graduó en la UCAB (Caracas, Venezuela). Actualmente es directora de Inspirulina, plataforma líder en contenidos de bienestar y facilitador de Mindfulness, con estudios en UCLA. Ha publicado seis libros, entre ellos: Sesenta dosis de Inspirulina, Una ola tras otra, Caldo de Cultivo y Cortas, lecturas para el baño. Más detalles en, www.elibravo.com

Detalles: Downtown Doral Pop-Up x Mind Body Social, a las 7:00 p.m. 5241 NW 87th Avenue, Suite D109, Doral, FL 33178

Curso literario: “Yo, el protagonista” por José Manuel Peláez



El objetivo de este curso es facilitar a los asistentes el descubrimiento de historias de su vida susceptibles de ser contadas, y suministrarle herramientas básicas para hacerlo. Y al final del taller conseguir que cada uno de los asistentes haya escrito una narración, que plasme un momento de esas historias.

Detalles: de 29 de mayo, 5, 12 y 19 de junio de 7- 9 p.m. en Imago Art in Action, 165 Majorca Ave., Coral Gables, Florida, 33134. Costo $35 por clase, incluye material de apoyo digital y certificado de asistencia.

CCEMiami, Las recetas de mis 15 abuelas

Presentación por la escritora, conferencista y genealogista Genie Milgrom, heredera de las tradiciones de la cocina kosher, que durante siglos mantuvieron sus abuelas, presenta las recetas de sus 15 Abuelas, y una degustación de postres. Milgrom nació en una familia católica cubana y en la búsqueda de sus ancestros logró desenredar su historia familiar. Entrada gratuita.

Detalles: 6 de junio, CCEMiami, a las 7 p.m., 1490 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132.

Historias verdaderas. Taller con Esther Martínez y Nicholas Garnett

Las historias presentadas en el escaparate de Lip Service-Miami para historias reales presentadas en voz alta, son personales, sinceras y honestas. Esta carrera de cuatro semanas, presentada por los coproductores de Lip Service Esther Martínez y Nicholas Garnett, le mostrará cómo crear y presentar historias personales significativas.

Detalles: 6 de junio a las 7:00 pm. Campus de Wolfson, 300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132 6 al 27 de junio (4 semanas, 125 dólares) 7 - 9 p.m. Información: (305) 237-3258.