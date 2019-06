Música de Madrid en tiempos de Goya

En general, el nacimiento del cuarteto de cuerdas se vincula a su “padre”, Franz Joseph Haydn y a Viena como su epicentro. Sin embargo, en este registro, una prestigiosa agrupación madrileña, el Cuarteto Quiroga, se propone ilustrar musicalmente cómo, a fines del siglo XVIII, Madrid llegó a ser una de las capitales más activas en lo que al cuarteto europeo se refiere, impulsada por la realeza, amante de las artes. Y mientras Goya era el pintor oficial de la corte, un grupo de músicos brillantes como Boccherini, Brunetti, Canales, Almeida y otros, crearon un extenso catálogo de música de cámara, especialmente cuartetos para cuerdas, que permanece injustamente ignorado. Entre las sorpresas están dos cuartetos en estreno mundial, uno de Boccherini, y el otro de Brunetti.

‘The Music of Madrid in the Time of Goya’. Cobra Records. Nro. de serie COBRA 0067.