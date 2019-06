Música de cámara en la corte de Federico el Grande

Federico el Grande de Prusia (1712-1786) nació dotado para la creación, y se dice que compuso 121 sonatas para flauta, cuatro conciertos, una sinfonía, numerosas arias, y una obertura, aunque nada eminente u original, pero con cierto encanto y belleza. Pero quizá lo más importante es que se hizo rodear de músicos y compositores en su corte, por la que pasaron luminarias desde Bach y Quantz, hasta Benda y Graun. El resultado de ese acertado mecenazgo se expone con un ambicioso repertorio en este registro discográfico en dos discos, de la casa Channel Classics, que se inicia con el “ricercar” de la Ofrenda Musical de Bach, prosigue con trio sonatas, quintetos y sonatas, para culminar con un dueto de Carl Phillipp Emanuel Bach. La interpretación es del ensemble Florilegium.

‘Chamber Works from the Court of Frederick the Great’. Channel Classics. Nro. de serie CCS 41819.