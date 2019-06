¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Cada primer viernes del mes la ciudad de Miami Beach ofrece First Fridays / Friday Night Live, una serie de conciertos gratuitos en Normandy Fountain. Esta vez con Zarabanda Band.

VIERNES

Concierto de Lance Horne, en YoungArts





Como culminación de su residencia de primavera en YoungArts, el compositor, pianista, cantante y director músical, y ganador del premio Emmy, Lance Horne, presenta un trabajo vocal-teatral a través de múltiples géneros, desde el clásico Versalles, hasta el festival contemporáneo. Seleccionados para la Colonia de escritores Johnny Mercer en Goodspeed Musicals, los extractos de la nueva composición de Horne, se presentarán en vivo con los ex alumnos vocalistas de YoungArts. Disfruta de vino, bocados ligeros.

Detalles: 7 de junio de 2019, de 7- 9 p.m. National YoungArts Foundation, 2100 Biscayne Boulevard



Miami, FL 33137--1.800.970.ARTS (2787) info@youngarts.org

Una tarde con Nicole Henry

Nicole Henry se ha consolidado como una de las más importantes voces del mundo del jazz. Es hoy una aclamada vocalista, que poseen una potente combinación de habilidades vocales dinámicas, frases impecables y una poderosa resonancia emocional. Su voz apasionada, conmovedora y su carisma sincero le han otorgado el Premio Soul Train por “Mejor interpretación de jazz tradicional” y tres Top-10 de EEUU.

Detalles: 7 de junio a las 8 - 10 p.m. $35 - $45. Arts Garage, 94 NE 2nd Ave Delray Beach, FL 33444

Banda de WildFire

El violinista Randi Fishenfeld se enfrenta a una reorganización de su antigua banda, BlueFire, con algunos cambios de personal para el quinteto. La banda combina rock, country, folk y funk. Gratis

Detalles: 07 de junio de 2019, 7 - 10:45 p.m. De Galuppi, 1103 N. Federal Highway, Pompano Beach, FL. (954) 785-0226, http://www.galuppis.com/

Teatro Olympia

La Escuela de Artes María Verdeja adorna el escenario del Teatro Olympia con una actuación asombrosa. Las chicas de MVSA se embarcan en un recorrido por los museos más famosos del mundo, el Museo Metropolitano y el Museo de Historia Natural. Un encantador guía turístico les presenta obras de arte, artefactos históricos e historias narrativas que dan vida al museo, y les guía en un viaje que nunca olvidarán.

Detalles: 7 y 8 de junio. Presentado por MVSA y el teatro Olympia. Downtown Miami Historic Performing Arts Center, 174 E. Flagler Street, Miami, FL. 305-374-2444

ArtXRperience Presentado por Miami VR Expo

Miami VR Expo, es la primera exposición en el sur de Florida programada para el verano de 2019, que está dedicada a la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, y busca expandir las mentes, las oportunidades y la creatividad. Magic City Innovation District reúne a CEOs, CTOs, desarrolladores, diseñadores, jugadores, educadores, agencias creativas, futuristas, analistas, e inversionistas en una oportunidad fantástica para aprender, inspirar y asociarse. Experimenta de primera mano la industria más emocionante de nuestros tiempos. La exposición presentará oradores, nuevas empresas y organizaciones, para impulsar el crecimiento económico, fomentar la empatía y la colaboración.

Detalles: Fechas: 7 y 8 de junio de 2019. Magic City Innovation District, 6301 NE 4th Ave, Miami, FL 33138,

Exposición, En otro momento

Es la exhibición de arte de junio, en la galería de base con artistas emergentes: Alexandra Bastias Castaño y Roberto Lepre. La Galería de base es gratuita y está abierta al público de martes a sábado. Por las noches habrá eventos, la galería está abierta hasta las 10 p.m.

Detalles: 7 - 30 de junio, 12- 6 p.m. Arts Garage, 94 NE 2nd Ave Delray Beach, FL 33444

Primeros viernes, conciertos gratuitos de en Miami Beach

Cada primer viernes del mes la ciudad de Miami Beach ofrece First Fridays / Friday Night Live, una serie de conciertos gratuitos en Normandy Fountain. Esta vez con Zarabanda Band. Zarabanda viajó con Willy Chirino por un período de 5 años, actuando con él a nivel nacional e internacional. Se ha presentado para audiencias en la ciudad de Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Cancún, la ciudad de Panamá, las Islas Canarias y España, por nombrar algunas.

Detalles: 7 de junio, 7-10 p.m. Normandy Fountain, 7802 Rue Vendome, Miami Beach, FL 33141. Información:(305) 332-2623.

Summer Fit Festtyle

Inicia el verano de la forma adecuada. El 9 de junio, puede elegir su propia aventura para trabajar en el Summer Fit Fest 2019, presentado por Baptist Health, Mind Body Social y The New Tropic. El evento consistirá en entrenamientos en grupo, además de talleres y capacitaciones de grupos dirigidos por líderes de la industria.

8:30 - 9:00 a.m.: Registro de entrada, desayunos con Healthy Xpress. 9:00 - 9:30 a.m.: Meditación de grupo con Alexandra Morales. 9:30 - 10:30 a.m.: Yoga grupal con Paola Gonzalez de Kardioyoga. 10:30 - 11:30 a.m.: Campamento de entrenamiento, o Zumba con Cathy Medina. 11:00 - 1:00 p.m.: Kids Track, Juego de fútbol, ejercicios, y mucho más.

Detalles: 9 junio, 8:30 a.m - 12:30 p.m. Entrada gratis. Downtown Doral Park. 8395 NW 53rd Street Doral, FL, 33166

SÁBADO

Ballet clásico Cubano de Miami presenta Giselle

El Ballet clásico cubano de Miami presenta “Giselle” Act II, una de las joyas del Ballet Clásico de todos los tiempos. El programa incluye la obra “Yerma” basada en la obra de Federico García Lorca.

Detalles: 8 de junio 8 p.m. MDCA, en colaboración con miami arts charter school. Orchestra Theatre Entradas a la venta ahora. 2901 West Flagler St. Miami, FL 33135, (305) 547-5414.

Malena Burke canta a Elena en Hoy como Ayer

La cantante cubana Malena Burke volverá al escenario del café Hoy como Ayer de La Pequeña Habana para hacernos cómplices una vez más de una experiencia musical especial. En esta oportunidad Malena tiene preparado un espectáculo que además de hacer un recorrido por clásicos de la música cubana, tendrá un segmento dedicado a recordar a su madre, la inolvidable Elena Burke a 17 años de su desaparición física.

Detalles: 8 de junio, 11 p.m., Hoy como Ayer, 2212 SW 8 St., Reservaciones: (305) 541-2631.

Pen Club de escritores cubanos en el exilio





Conferencia: La responsabilidad del intelectual ante la censura y opresión: independencia de creación o sometimiento. Panelistas, Pedro Corso, escritor cubano. Vice Presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, periodista e investigador. Autor de importantes ensayos históricos y políticos; y Orlando Gutiérrez Boronat, escritor cubano. Doctor en filosofía de las relaciones internacionales de la Universidad de Miami, Mater en ciencias políticas y varios títulos publicados por la Universidad Internacional de la Florida.

Detalles: 8 de junio, 2019. 3 p.m. West Dade Regional Library, 9445 Coral Way, Miami FL. 33165.

Concierto Familiar





Oscar bustillo, narrador, Marina Radiushina, piano. Jack y las habichuelas mágicas, obtiene un toque ruso con una exposición en Modest Mussorgsky’s Pictures. La Miami Chamber Music Society se ha asociado con Hobuco y el arquitecto musical Oscar Bustillo, para combinar música clásica con nuestras historias favoritas, en una serie llamada, Cuentos de hadas musicales. Estos introducen a los jóvenes oyentes a la música clásica de una manera divertida, al tiempo que demuestran el poder de la música para guiar su imaginación.

Detalles: 8 de junio, 12– 1 p.m. Kislak Center UM Richter Library, 1300 Memorial Drive. Coral Gables, FL 33124 www.mainlymozart.com

DOMINGO

Antiheroe Project (para niños chicos y grandes)

El último río de aguas transparentes, basado en Los músicos de Bremen, el cuento de los Hermanos Grimm, es un canto a la amistad y a la tierra, al valor de los sueños y la verdad. Con formato de teatro arena, títeres y música en vivo, una obra para morirnos de la risa. Una historia que te hará recordar tus sueños, y tal vez llegue a sembrar otros nuevos en tus hijos o en ti. Precio: $5 - $15.

Detalles: 8 y 9 de junio, 3 p.m. Sala Artefactus, 12302 SW. 133 rd. Court. Miami, FL. 33186

Domingos acústicos en JohnMartin’s

Talentosos músicos locales, nacionales e internacionales, interpretan una amplia gama de música acústica, desde música clásica, rock, golden oldies, hasta composiciones originales. Entrada gratis; menú de comidas y bebidas disponible. Sin cargo de cubierta.

Detalles: 9 de junio de 2019, 8- 11 p.m. JohnMartin’s Irish Pub. 253 Miracle Mile, Coral Gables, FL. 786-525-3030, papabear1945@yahoo.com

ENTRESEMANA

Summer Art Camp para niños pequeños (Edad 4-6)





Desde la vida marina hasta el bosque, descubra criaturas en hábitats de todo el mundo, para crear una serie de criaturas silvestres en todos los medios. $250 por semana, Miembros (dobles / familiares y superiores): $200 por semana. Los estudiantes que participan en el campamento de arte están disponibles todos los días para dejar o recoger temprano. Puede dejar a su hijo a partir de las 8:30 a.m., sin cargo adicional, y puede recogerlo hasta las 6 p.m., por un cargo adicional de $10 por día. El espacio es limitado. Se requiere preinscripción. Los campistas deben traer su propio almuerzo y bocadillos. Obtenga más información sobre el programa de becas The Bass ’Art Camp.

Detalles: 10 junio- 16 de agosto- 9 a.m. - 3:30 p.m. The Bass Museum of Art, 2100 Collins Avenue



Miami Beach, FL 33139 (305) 673-7530.

Programa de Miami Book Fair. Fabienne Josaphat y la escritura creativa social

Escribir es trabajo sediento. Afortunadamente, el primer borrador de redacción creativa le permite convertir su hora feliz en su próxima gran historia. Únase a ellos para el primer borrador de junio dirigido por la autora local Fabienne Josaphat. Fabienne nació en Haití y se graduó con una Maestría en Bellas Artes y Escritura Creativa de la Universidad Internacional de Florida. Escribe ficción, no ficción y poesía, además de guiones. Su primera novela, Bailando a la sombra del barón, se lanzó con Unnamed Press, en febrero de 2016. Vive en Miami. Evento gratis y abierto al público.

Detalles: 11 de junio, 6:30 p.m. Books & Books, en el Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami

La Feria del Libro de Miami y Suburbano Ediciones, presentan El Tour de la contracultura y la literatura de Miami



Un encuentro para conversar con Pedro Medina León, sobre los principales elementos históricos, culturales y populares que le han dado forma a la ciudad de Miami, una urbe que nació como un pequeño pueblo agrícola y de pescadores, que fue la capital mundial del crimen y el narcotráfico en los años ochenta, y que se ha convertido hoy en refugio de miles de latinoamericanos. Primera sesión: Los años 60 y la contracultura en Miami. Evento gratis y abierto al público.

Detalles: 12 de junio, 7 p.m. Koubek Center del Miami Dade College. (Primera sesión)

Lobby Lounge Jazz del Olympia Theatre vuelve con Leesa Richards Quartet





Noche de Jazz con Leesa Richards Quartet. Disfrute de refrescantes cócteles en el Lobby bar y escuche buena música con amigos y vecinos. La cantante y compositora Leesa Richards aprovecha las profundas raíces del R&B, la poesía del jazz y el folk y la energía del rock. Su álbum debut como solista, Mother’s Child, es una hermosa mezcla de baladas conmovedoras y R&B. Este evento es gratis.

Detalles: 12 de junio, 6:30 p.m. Salón del vestíbulo Olympia: JAZZ, Teatro Olympia y Miami Jazz & Film Society. 174 E. Flagler Street, Miami, FL 33131, 305-374-244

Festival de cine negro americano (ABFF)

El Festival de cine negro americano llega a su 22ª fecha anual, a las soleadas playas de Miami; celebraciones en una semana intensa de alfombras rojas, películas, talleres y por supuesto, fiestas. Película de estreno: Shaft, cortesía de Warner Bros. La discusión posterior a la película con el elenco, está garantizada para ser perspicaz y entretenida. Directamente después, únete a los asistentes al festival en el The Bass, para la recepción de apertura organizada por la Hilton Hotel, en honor a su centenario.

Detalles: 12 de junio. The Bass Museum of Art. 2100 Collins Avenue. Miami Beach, FL 33139, (305) 673-7530; llame para más detalles.

Nueva zona de juegos infantiles para niños con autismo

Súper héroes, en el Tamiami Park, ubicada al lado de la piscina del parque. Es un área para juegos de 4,220 pies cuadrados que cuenta con un jardín y juegos infantiles para estimular los sentidos, específicamente diseñado para niños con autismo. La misma es la primera zona en Miami Dade.

Detalles: Tamiami Park, 11201 SW. 24 St. Miami