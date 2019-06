‘Come From Away’, exitoso musical llega a Miami con una estrella local

Elenco de la obra ‘Come From Away’. De izq. a der.: Megan McGinnis, Emily Walton, Becky Gulsvig, Christine Toy Johnson y Daniele K. Thomas.

El exitoso musical Come From Away que se estrenará en Miami el martes 18 en el Ziff Ballet Opera House del Arsht Center, cuenta con la participación de Nick Duckart, nacido y criado en Hialeah y uno de los aventajados egresados de la New World School of the Arts que tanto prestigio le siguen dando a esa famosa escuela miamense. Amigos, familiares, profesores y compañeros de aula podrán aplaudirlo durante los días que la obra se presenta en Miami, pues estará en cartelera hasta el 23 de junio. Este exitoso musical con libreto música y canciones de Irene Sankoff y David Hein, ambos nominados a los premios Tony y Grammy, ha obtenido numerosos premios como el Tony por Mejor dirección artística, y el Oliver (de Londres) por Mejor musical de estreno. También ha sido nominado a muchos codiciados galardones y ha obtenido premios internacionales como el de Mejor musical.

De más está decir que ha sido aplaudido en numerosas ciudades de Canadá y Estados Unidos y en capitales europeas como Londres y Dublín (plazas fuertes del teatro musical) y que ahora se encuentra en su primera gira nacional, iniciada el año pasado, con un elenco de primera. Kevin Carolan, Harter Clingman, Duckart, Chamblee Ferguson, Becky Gulsvig, Julie Johnson, Christine Toy Johnson, James Earl Jones II, Emily Walton y muchos más .

La escenografía fue diseñada por Beowulf Boritt, ganador del Tony, y las luces por el dos veces ganador del Tony: Howell Binkley. El vestuario es obra de Toni-Leslie James, también nominada al Tony. La dirección artística corre a cargo de Christopher Ashley galardonado múltiples veces en su carrera. El diseño sonoro es de Gareth Owen, mientras que la orquestación es obra de August Eriksmoen y los arreglos, de Ian Eisendrath, los tres con una sólida carrera avalada por premios y nominaciones.

Desde su estreno en Sheridan, Canadá, en el 2013, Come From Away ha ido creciendo en popularidad y cosechado no solo ovaciones y aplausos, sino el reconocimiento de la crítica. El New York Post dijo que “todo neoyorquino debe ver esta obra”, mientras que Robert Kahn de la NBC calificó la obra como: “un digno y a menudo divertido musical que encuentra un ángulo espiritual a una historia terrible, mostrando la bondad del ser humano pero sin limitar el sentimiento de soledad y temor que nos conecta con esa época”.

La trama recoge el incidente que en el 2001, una semana después del ataque a las torres gemelas de Nueva York, se obligó a 38 aviones a aterrizar inesperadamente en Gander, Canadá, como parte de la Operación Yellow Ribbon. Esta es una oportunidad especial para aplaudir y disfrutar de esta formidable creación teatral y musical que sigue siendo aclamada en el mundo entero por el público y la crítica, pero también para darle una calurosa bienvenida de “Welcome home” a esta reconocida figura de las tablas que es Nick Duckart. ¡No se la pierda!

‘Come From Away’, de Irene Sankoff y David Hein, del 18 al 23 de junio en el Ziff Ballet Opera House del Arsht Center. Info y entradas (desde $34) 305 949 6722 y arshtcenter.org