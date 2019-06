Los cinco mejores eventos para regalar en el Día del Padre

Artechouse, arte experimental.

Probablemente no hay mejor regalo para un padre que pasar tiempo de calidad con los hijos y la familia. El sur de la Florida cuenta con muchos eventos para la celebración del Día del Padre, el domingo16 de junio. Algunos son tan innovadores como exposiciones con tecnologías interactivas para toda la familia. Otros eventos son un clásico como exposiciones de autos gratis o la entrada gratis a lugares icónicos muy divertidos de Miami y La Playa. Les presentamos los cinco mejores eventos para regalar a los padres en su día.





Es la primera vez que se presenta en Miami, la segunda a nivel nacional, una exposición de este tipo. Se trata de “XYZT: Abstract Landscapes”, que ofrece un encuentro sensorial con 10 instalaciones interactivas compuestas por artistas digitales franceses de renombre internacional como son Adrien M & Claire B. Es una exploración en cuatro dimensiones: X (horizontalidad), Y (verticalidad), Z (profundidad) y T (tiempo) para niños y adultos, en la que se unen la tecnología, la ciencia y la creatividad para crear arte. Esta exposición, que estará hasta el Día del Trabajo, el 2 de septiembre del 2019, está recomendada para mayores de 6 años y atrae mucho a personas con necesidades especiales. Cada entorno virtual se activa mediante movimientos y gestos que permiten a los invitados jugar con la luz en un paisaje de líneas, puntos y letras a medida que exploran un entorno virtual vibrante y fugaz. Lo que más sorprende es que todo depende de cada movimiento y gesto realizado para que se muevan las partículas de luz en una serie de paisajes digitales inspirados en la naturaleza. Puedes manipular partículas de luz dentro de un cubo digital gigante y puedes soplar en un vidrio para desmontar cosas como por un toque de magia. No importa las veces que visites esta exposición, siempre descubres algo nuevo. El día del padre hay una oferta especial: al comprar una entrada, te regalan otra. Las entradas varían de $17 a $24. Está abierta todos los días, de 11 a.m. a 10 p.m., con sesiones cada hora. Más información: www.miami.artechouse.com. 736 Collins Avenue, Miami Beach, FL.





Jungle Island, gratis para los papás

Otro gran clásico para celebrar el día del padre en Miami es el recién reformado Jungle Island, que invita a los padres a disfrutar de su día explorando la naturaleza. También, hay una exposición de automóviles y bicicletas clásicas, llamada “Classic Car Club Miami”. La misma muestra los carros clásicos más raros. Además, hay música en directo de la banda urbana “Big Sounds Better”. La admisión es gratis solo para los papás y no se puede combinar con ningún otro cupón o promoción. En Jungle Island hay más de 350 animales considerados raros, varios espectáculos divertidísimos con animales únicos y especiales y, además, las atracciones más nuevas como Adventure Bay Pop-up, que cuenta con tirolesas, salto de aire, muro de escalada en roca, escalada de arañas y curso de cuerdas aéreas, y Jungle Splash, que consiste en toboganes acuáticos y botes de remo para jóvenes de 2 a 13 años. Y si los papás son aventureros, hay dos desafiantes atracciones ideales para ellos: Escape Rooms y el emocionante SuperFlight, un túnel de viento vertical y una experiencia de simulador de vuelo. Jungle Island abre sus puertas a las 10 a.m. hasta las 5 p.m. Y, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, puedes recibir una actualización gratis del “Summer Pass 2019” con la compra de una entrada regular al parque, que incluye acceso ilimitado durante todo el verano, incluidos sus 350 animales, los espectáculos de animales, y las nuevas atracciones Adventure Bay y Jungle Splash. Los boletos $49.49 por adulto y $37.33 por niños de 3 a 10 años. Más información: www.jungleisland.com

Miami Seaquarium, gratis para padres

El Miami Seaquarium regala la admisión a todos los papás durante la semana del lunes 10 al domingo 16 de junio. También, ofrece un 50 por ciento de descuento para el resto de la familia, hasta un total de cuatro miembros. Además, y también durante esa semana, al pagar en su totalidad una interacción con animales, el padre de la familia recibe la interacción con el animal gratuitamente. Miami Seaquarium advierte que hay restricciones de entradas y que la oferta está solo disponible en su página oficial de internet. La entrada al Miami Seaquarium es de $47.99 sin descuento. Más: www.miamiseaquarium.com





Programación especial en Lincoln Road, Miami Beach

El conocido como Festivals of Speed, organizado por Lincoln Road Business Improvement District, es el gran evento en esta calle peatonal para celebrar el Día del Padre. Se trata de un lujoso escaparate de unos 60 autos, que van desde los vehículos más exóticos a los más clásicos. Todos estos autos estarán colocados en las aceras entre los cafés y las tiendas. Podrás ver diseños automotrices de Lamborghini, Porsche, Ferrari, Rolls-Royce, Aston-Martin, Bentley y McLaren, entre otros muchos. Estarán ubicados en los bloques de calle que van del 800 al 1100 y el acceso principal está en el 1102 Lincoln Road. Es un día de autos, bares y cigarros, el domingo 16 de junio, desde las 10 a.m. hasta las 3 de la tarde. No esperes ver la típica exposición de autos, también hay programada música en vivo y muchas ofertas en los restaurantes y bares de esta popular calle de la playa. Más información: https://www.festivalsofspeed.com/js_events/fathers-day-festivals-of-speed/





History Miami Museum, ‘Pasaporte de verano’

El día del padre es ideal para disfrutarlo en familia con el programa “Summer Passport Program” del History Miami Museum, un programa patrocinado por Amerant Bank que ofrece acceso gratuito a todos los niños del Condado de Miami-Dade para aprender con diversión desde el 8 de junio hasta el 18 de agosto de 2019. Consiste en un pasaporte que ofrece a los niños una aventura educativa muy emocionante mientras exploran el rico pasado de nuestra región. Cada pasaporte ofrece entrada gratuita para un niño y su familia, hasta un total de cuatro personas por pasaporte. Lo único que tienes que hacer es pasar por el museo para recoger tu pasaporte. Más información: http://www.historymiami.org/big-picture-summer-passport-program/, teléfono (305) 375-1492, e.info@historymiami.org. 101 West Flagler Street. Miami, FL 33130





