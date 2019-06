Paloma San Basilio en concierto

Paloma San Basilio se presenta en concierto el domingo 16 de junio en el Miami Dade County Auditorium.

Es casi una tradición que guarda con celo y alegría la cantante española Paloma San Basilio: regresar con relativa frecuencia a Miami. “No importa si me recibe con lluvia, como en estos días, o con un sol alucinante, a mí Miami me gusta en cualquier momento y con cualquier clima, porque su gente siempre me entrega su cariño”.

La intérprete de éxitos como “Beso a beso… dulcemente” y “Nadie como tú”, que popularizara en 1978 y 1990 reconoce que a veces viene solo para disfrutar del sol, otras para ver a amigos, pero esta vez viene para presentarse en concierto el próximo 16 de junio en el Miami Dade County Auditorium. “Traigo algo completamente diferente a mi show de hace 3 años, cuando vine acompañada del piano de Raúl Di Blasio. La gente sabe que siempre cambio mis conciertos con propuestas bien puntuales. Ahora regreso con una propuesta que se llama Más cerca”.

La artista, que acaba de cumplir 68 años, llevó ya con éxito este nuevo proyecto por varias ciudades de América Latina. “Este show tiene que ver mucho con mi vida. Es un intento de hablarle directamente a los ojos al público y contarle, mezclando la palabra con la música, la etapa en la que estoy: llena de experiencias y recuerdos, que quizás sean muchos de los que tienen en el auditorio, y por eso podemos conectarnos mágicamente por dos horas”.

Pero su show no es lo único que ha cambiado. “Yo misma me sorprendo con las cosas que pienso y siento ahora. Estoy en una etapa de mucha más aceptación y menos carreras, de dejar fluir las cosas y dejarme vivir a mi paso”.

El resultado, dice, es “una sorpresa constante. Los que llegamos a esta etapa de la vida debemos dejar que las cosas nos sigan sorprendiendo y seguir buscando (y descubriendo) todas las posibilidades para sonreír. No tenemos que asustarnos por las arrugas o por vivir más años, sino concentrarnos en el presente sabiendo que hay que vivirlo a plenitud”.

Uno de sus lemas de vida es no caer en la tentación de sentir que, debido al paso del tiempo, ya no tiene que cuidarse. “Al contrario, la mente, el espíritu y el cuerpo necesitan que los atendamos siempre. Son tres cosas que no podemos descuidar jamás”. Para hacerlo, se apega a la compañía constante de un buen libro: “Intelectualmente no hay nada como leer constantemente. Cada vez me gusta más. Es algo apasionante”.

En cuanto a mantenerse físicamente revela que para ella eso ha sido muy fácil porque desde siempre le ha encantado estar activa: “No puedo vivir sin nadar, y ese es el ejercicio más completo que existe, así es que hago algo que me gusta y a la vez me mantiene en forma, saludable. Tampoco puedo dejar de caminar, hacerlo me da energía y a la vez me relaja”.

Mientras que para nutrir el espíritu San Basilio ha desarrollado extender su tolerancia y generosidad: “Son dos valores muy importantes y para desarrollarlos tenemos que escuchar a los demás. Entender las opiniones de otras personas nos enriquece y nos hace mejores seres humanos”.

Es precisamente escuchando a otros que ha podido ampliar su repertorio, y en esta nueva serie de conciertos ha incluido, además de los éxitos que siempre le pide la gente, canciones como “Vida loca” del cantautor Cubano Francisco Céspedes. “Me vuelo loca cantándola, es un tema que me fascina y que me trae una emoción muy grande”.

Con más de 30 discos grabados, la actriz que interpretó a Evita en el teatro musical no descarta grabar un nuevo álbum en un futuro cercano, aunque ahora esté concentrada en su gira de conciertos. “Lo que si estoy segura es que la música, de una forma u otra, seguirá ocupando mis días. Es mi vida”.

“Más cerca”, Paloma San Basilio en concierto, este domingo 16 de junio a las 6 p.m., en el Miami Dade County Auditorium, 2901 W Flagler St, Miami, FL 33135. (305) 547-5414.