Los cinco mejores conciertos y eventos gratis del primer Wynwood Pride

En el mes del orgullo gay hay un lugar muy especial para celebrarlo en el sur de la Florida: el barrio de arte callejero de Wynwood, donde por primera vez organizan su propio festival durante todo el fin de semana. “Wynwood Pride” es una gran fiesta gratuita con mucha música local e internacional, que arranca el viernes 21 de junio, de 4 p.m. a 3 a.m., continúa el sábado 22, de 12 p.m. a 3 a.m., y finaliza el domingo 23, de 12 p.m. a 10 p.m. Con sol o con lluvia, el festival se lleva a cabo bajo una gran tienda de campaña y con estilos de música muy variados, que van desde el electro pop, house, disco, drag, voguing y rock hasta la salsa, reggaetón o tea dances, entre otros. Wynwood Pride pretende colocar a Miami entre las mejores fiestas del orgullo gay con la actuación de unos cien músicos, artistas de drag, intérpretes y dj. La cita es en The Wynwood Marketplace, en el 2250 NW 2ª Avenida, donde está el escenario principal, en The Deck y en Miss Toto’s Funhouse. Les presentamos los cinco mejores conciertos y eventos del primer Wynwood Pride 2019.





La reina del reggaetón viene a Miami y actúa gratis

¡Atención a los que les guste perrear! Este sábado 22 de junio, a las 11 p.m., en el Wynwood Marketplace, en el escenario principal, puedes ver el gran show de Ivy Queen, popularmente conocida como La Diva del reggaetón. El New York Times dijo de ella que “solo hay una rapera femenina de reggaetón importante, Ivy Queen”. Lleva más de una década en la cima de la música latina a nivel internacional. Nacida como Martha Ivelisse Pesante, el 4 de marzo de 1972, en la ciudad puertorriqueña de Añasco, Ivy Queen fue educada en Nueva York y logró capturar el sentimiento de los jóvenes oprimidos que luchan por salir adelante. En 1998, Ivy ya había conquistado fans en todo Puerto Rico y América Latina con su exitoso álbum “The Original Rude Girl”. Desde EEUU a México y España, y desde Panamá a la República Dominicana, Ivy se convirtió en la líder femenina de su género y en una portavoz del poder femenino. Se mudó a Nueva York en el 2000. Fue nominada al “Álbum del Año del Reggaetón” en los Billboard Latin Music Awards de 2005. No ha cesado de cosechar éxitos.





Pabllo Vittar, la drag queen más famosa de Brasil

La actuación de esta super estrella en la comunidad LGBTQ es también una de las más esperadas. Pabllo Vittar es la encargada de hacer bailar a todos el viernes 21 de junio, a las 11 p.m. en el escenario principal. Siempre estuvo fascinada por el universo femenino y cuando se dio cuenta de que ser una drag queen le permitía actuar y cantar, decidió que ese iba a ser su mundo. Nació en São Luis, Maranhão, el 1 de noviembre de 1994, bajo el nombre Phabullo Rodrigues da Silva e hizo su primera aparición en televisión como Pabllo Vittar en 2014. Un año más tarde comenzó a llamar la atención en las redes sociales, después de lanzar “Open Bar”, una versión brasileña de “Lean On” de Major Lazer. En menos de un mes el video alcanzó un millón de visitas en YouTube. A principios del 2017 triunfó con el lanzamiento de su primer álbum “Vai Passar Mal”. Adquirió más popularidad al ser invitada a cantar en Rock in Rio con Fergie y con el lanzamiento de “Sua Cara”, con Major Lazer y Anitta. En el 2018, con su segundo álbum, “Não Para Não”, fue el más difundido en Spotify en las primeras 24 horas, con más de 3 millones de reproducciones. En los últimos 2 años ha sido nominada a 27 premios, incluyendo un Grammy Latino, el primer drag queen nominado a un Premio Grammy, y EMA (Europe Music Awards) en 2018. Ganó 7 de ellos, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Canción del año en los principales premios brasileños.





Poppy, polifacética artista de ascendencia latina

También es muy deseada la actuación de la estadounidense Moriah Rose Pereira, conocida profesionalmente como Poppy, cantante, compositora, actriz, modelo de moda y YouTuber. Poppy es la encargada de cerrar el festival el domingo 23 de junio, a las 9 p.m., en el escenario principal. En 2013 Poppy se mudó a Los Ángeles donde destacó mientras trabajaba con el director y músico Titanic Sinclair, quien la ayudó mucho a mejorar su presencia en YouTube y hacer videos de arte y musicales. Dos años más tarde firmó con Island Records y después lanzó su debut con “Bubblebath”. A finales de 2016, Poppy se convirtió en el rostro de la colección “Hello Sanrio” de Sanrio. Para promocionar su primer álbum de estudio “Poppy. Computer” recorrió 34 ciudades norteamericanas, Londres y Tokio. Después, lanzó su serie de televisión web llamada “I’m Poppy” y su segundo álbum de estudio “Am I a Girl?”, que le reportó muchos éxitos. Poppy asistió a los premios American Music Awards 2018. Ganó el Breakthrough Artist en el 2017. Y Poppy regresó a los Streamy Awards en 2018 como presentadora.





Albita, el ícono de la salsa cubana

Y entre los latinos, nadie quiere perderse la actuación de Albita. Es una de las artistas cubanas más premiadas y está considerada como la auténtica voz cubaba de hoy. Ha sido reconocida con el importante galardón de “La Orden por la Cultura Nacional de Cuba” y cuenta con dos importantes prestigiosos premios Grammy y, también, ganó un Emmy, por su programa en Mega TV “La Descarga Con Albita”. Albita, nacida en La Habana, Cuba, se ha destacado por su contribución dinámica a la renovación de la música cubana y de agregar un estilo muy personal a sus composiciones, arreglos musicales y a su voz. Salió de Cuba en 1989 para recorrer Europa, América Latina, Australia, África y Malasia con su contagiosa música y ha compartido el escenario con grandes de la música como Celia Cruz, Paquito D’ Rivera, Arturo Sandoval, Tito Puente, Óscar de Leon, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Tito Nieves, Gloria Estefan, Phil Collins, Melissa Etheridge y Tony Bennett, entre otros. Albita ha grabado 15 álbumes, 11 en los Estados Unidos y todos han sido nominados para los Grammys. En el año 2004, creó su propio sello discográfico, Angels’ Dawns Records, donde registró y lanzó el álbum titulado “Albita llegó”, ganador de dos premios Grammy en la categoría de “Mejor álbum Tropical Contemporáneo del Año” y otro para el “Productor” del álbum. Albita ha presenciado cuatro tomas de posesión presidenciales. Fue la reina de Carnaval Calle Ocho en el 2005, uno de los festivales Latinos más grandes de EEUU que atrae a más de 1 millón de personas cada año. Recibió excelentes reseñas por el papel principal en el musical de Broadway “The Mambo Kings” con el papel de Evalina Montoya. También está prevista la actuación de la talentosísima cantante de Miami, Yoli Mayor. Más: https://www.albitaonline.com/ y www.yolimayormusic.com





Muchas actividades para todas las edades

Además de todos los conciertos en directo, hay muchas actividades programadas. Todas ellas están en la aplicación de Wynwood Pride. Se ha habilitado una “Zona familiar” que destaca por diversas actividades como la hora de contar historias con “Drag Queen Story”, pintura de caras y varios tipos de juegos. También, hay programado un concurso de baile de moda. Además, hay zona para comer con camiones de comida de restaurantes locales, vitrinas de cine, instalaciones de arte y moda y mesas redondas y charlas sobre temas LGBTQ. El festival ha habilitado 20 espacios para organizaciones locales sin fines de lucro para ofrecer servicios como pruebas de VIH, información y consejos, oportunidades para vestuario y donaciones monetarias.





Por supuesto se esperan muchas sorpresas en el escenario y entre las actividades. Esta es la lista de todos los músicos, raperos y dj confirmados hasta el momento: Pabllo Vittar, Ivy Queen, Poppy, AJA Dorian Electra, Albita, Carmen Carrera, Dj Citizen, Jane, Tama Gucci, Miss Toto, Queef Latina, Karina Kay, Occupy The Disco (Nyc), Karla Croqueta, Marlow Rosado, Dj Hottpants, La Chocha, Sensitive Black Hottie,Yoli Mayor, Trqpiteca (Chi), Athena Dion, Aural.Fixationz, Bo Khasamarina, Chloe Martini, Christopher Foor, Dennis Baker, Dj Musicat, Disco Futuro, Felipe Melendrez, Gosa, Jeanne Canto, Josh August, Kaylan Arnold, Mica Plum, Mike Trotter, Mix Piggy, Naim Zarzour, P_A_T, Pam Jones, Rebeca Tellez, Roger That, Sdot, Shawn Neon, Shelley Novak, Wigwood Invasion, Adora, Andro Gin, Dasha, Fka Twink, Florida Man, Jackie Jae, Jupiter Velvet, Juanita Labanjee, Kat Wilderness, King Femme, Lady Paraiso, Moda, Morphine Love, Remy Black, Persephone Von Lips, Tp Lords, Miss Toto’s Funhouse, Antpuke , Aura Velvet , Aurora Whorealis , Azula Faux Sapphire, Brittish Jay Foxx, Dead Thiago, Patent Pending, Petty Boop, The Saddest Angel, Vex The Thing,The Love Below, Jerrious B, Jun-Ill, Louie Arson, Manuvers, Pazmal Sharpsound, Spinelli,Telescope Thieves, Catwalk: A Night Of Vogue, Bonnie Beats ,Gooddroid, Nikki Mizrahi, Lezchic, Anii, Claudia Sings, Eveleena, Isis Najera, Krissiz Kp ,Octavia Yearwood, Rae Jenae, Dj Sammii Blendz, Scarlet Snow, Shonice Adderlyn, Siren, Shelife, Dj IC3, Mystic The Girl, Sweet Valentine, Pandora Events, Dj Zehno, Daddy Issues (L.A.), Internet Friends, Gami, Ar, Getface, Kedabar, Keanu Orange y Nick Leon.

Más información: https://www.wynwoodpride.com/

