¿Qué hacer en Miami? Arte y Entretenimiento

VIERNES

Uno de los dúos más grandes de la música latina, Wisin y Yandel, anunciaron su primera gira por los Estados Unidos en más de cinco años. Como Antes Tour 2019, llegará a 15 ciudades esta primavera y verano. Hay que ver a la pareja puertorriqueña actuar en estadios importantes como, el Allstate Arena de Chicago, el Centro Prudencial de Newark y el Foro en Los Ángeles.

Detalles: 21, 8 p.m. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, (786) 777-1000.

Eduardo Lolo en Viernes de Tertulia





El programa Viernes de Tertulia, conducido por el escritor y periodista Luis de la Paz, es una producción del Creation Art Center, organización fundada por Pedro Pablo Peña y dirigida por Eriberto Jiménez. Viernes de Tertulia, evento artístico y literario, anuncia su jornada del mes de junio con el escritor, profesor e historiador Eduardo Lolo, que es autor de destacados libros de historia y crítica literaria.

Detalles: 21, 8:30 p.m. Miami Hispanic Cultural Art Center, 111 SW 5ta. Ave.

Show de botes de West Palm Beach





Feria del Sur de la Florida.Exhibición de barcos de hasta 40 pies. Habrá compañías de seguro y financiación. La admisión para adultos es de $10. Los niños son gratis. El aparcamiento es gratuito.

Detalles: 21 y 22, de 12 - 7 p.m.; 23 de 10 a.m. - 7 p.m., Marine Industries Unlimited, 351 South Cypress Road, Suite 210 H, Pompano Beach, Florida 33060, (954) 946 6164.

Viernes Culturales, un festival gratuito de arte y música, este viernes 21. Alexia Fodere for The Miami Herald

Viernes Culturales, un festival gratuito de arte y música





Viernes Culturales presenta música y obras de artistas y artesanos locales en el Domino Plaza. Saboree una deliciosa cena en uno de los restaurantes locales, que ofrece cocina de todo el mundo. Ven a bailar, comer, comprar y disfrutar de una agradable velada en La Pequeña Habana.

Detalles: 21, 7 a 11 p.m. Calle Ocho entre las avenidas 13 y 17. (305) 643-5500, viernesculturales.org, info@viernesculturales.org.

Música en vivo en Arts Garage: jazz, blues, pop, rock y más





Arts Garage ofrece experiencias de artes visuales y escénicas innovadoras, diversas, significativas y accesibles para Delray Beach y la comunidad del sur de la Florida. Desde los músicos ganadores de los premios Grammy, hasta los artistas locales emergentes. Arts Garage alberga artistas que representan una amplia diversidad de culturas. El lugar incluye comida y bebida. (The Alex Lopez, Xpress Rocks, The Blues) $15; 23, 7pm, (Gumby Navedo, Un tributo a la Orquesta Aragón y La Charanga cubana tradicional) $17.50.

Detalles: 21, 8 p.m., Arts Garage, 94 NE 2nd Ave., Delray Beach, FL 33444, (561) 450-6357.

Recital de Alexandre Moutouzkine





El pianista ruso-estadounidense Alexandre Moutouzkine ha realizado giras por Europa, Rusia, América del Norte y del Sur, China y Japón. Se ha presentado como solista con la Orquesta Sinfónica de Tivoli, la Orquesta de Radio Televisión de España, la Orquesta de Cleveland, la Filarmónica de Luisiana, la Filarmónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, la Filarmónica de Israel y muchos otros. Es ganador de varios reconocidos premios de la competencia de piano. $15

Detalles: 21, 8– 9:30 p.m., Miami Beach Woman’s Club, 2401 Pine Tree Dr., Miami Beach, FL 33140.

Wynwood Gay Parade, el 21 y 22, 4 p.m..; 23, 10 p.m., The Wynwood Marketplace. Archivo

Parada Gay de Wynwood





La inauguración del Orgullo Wynwood es el lugar para sentirse feliz en Miami en el Mes Nacional del Orgullo LGBTQ. La comunidad local celebrará el espectro completo de la diversidad en el centro del Distrito de las Artes de Wynwood en Miami. Las festividades del fin de semana incluirán una serie de conciertos en vivo de 3 días de espectáculos con íconos locales e internacionales, DJs, y programación orientada a la familia.

Detalles: 21 y 22, 4 p.m..; 23, 10 p.m., The Wynwood Marketplace, 2250 Northwest 2nd Ave., Miami, FL 33127.

Confesión con Tchami





Martin Joseph Leonard Bresso, mejor conocido como Tchami, es un DJ y productor francés orientado al future house y al deep house. Es uno los pioneros del future house, junto a los holandeses Oliver Heldens y Don Diablo. Actualmente ocupa el número #82 en la encuesta realizada en 2018 por la revista DJmag.

Detalles: 21, 10 p.m.; 22, 6 p.m., Club Space Miami, 34 NE 11 St., Miami, FL 33132.

Make Music Day Miami, muy divertido y musical

Make Music Miami celebra la alegría y el poder de la música al brindarles a los miembros de la comunidad de todas las edades impresiones musicales y la oportunidad de experimentar la música. Puedes hacer un Mobile Karaoke. Street Studios: crea un pequeño estudio con una computadora portátil e invita a los transeúntes para hacer una pieza con sonidos naturales y no naturales.

Detalles: 21, todo el día en varios lugares. Ver, http://www.makemusicmiami.org.

Opera El regreso del no tan principito, para niños y jóvenes





Organizado por Aventura Centro de Arte y Cultura y The Opera Atelier. Es una nueva ópera en un acto basada en la historia de El pequeño príncipe en una versión actualizada, refrescante, realizada por niños y jóvenes del programa Moz-Art y The Opera Atelier. Libreto de Daniel Daroca y música de Waldo Díaz.

Detalles: 21, 5 p.m., Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St, Aventura, 33180.

SÁBADO

Zoológico de Palm Beach, serie de conciertos de Roar & Pour Summer

Roar & Pour está de regreso este verano, el último sábado del mes, hasta agosto. Todo el zoológico está abierto para explorar un mundo salvaje después de las horas normales para la banda Tributo a Elton John. Las tarifas de Roar & Pour comienzan a las 4:30 p.m. Las ventas de alimentos y bebidas comienzan a las 5 p.m. La banda toca desde las 6:30 – 9 p.m. El evento se hace con lluvia o sol y no hay reembolsos. Disfrute de la cerveza elaborada localmente. $11.95 – $16.95

Detalles: 22, 4 p.m., Palm Beach Zoo & Conservation Society, 1301 Summit Boulevard, West Palm Beach, FL 33405. palmbeachzoo.org

Exhibición de arte, Lakou Lakay





Lakou Lakay invita a los espectadores a explorar las dimensiones de la cultura haitiana a través de los ojos de Sandra Dessalines y Alix Gauchier. Patrocinado por el Comisionado de la Oficina Keon Hardemon. Entrada gratis.

Detalles: 22, 7-9 p.m., Campus Muce, 246 Calle 54 NW, Miami, Florida 33127, (305) 794 - 9299.

Celebración de la cultura caribeña el sábado 22 de junio en Mana Wynwood. Foto de cortesía

Caribbean305, en Wynwood

Caribbean305, una fiesta para celebrar la cultura caribeña. Habrá una representación de 14 países: Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Grenada, Jamaica, Puerto Rico, St. Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago y Turks and Caicos.

Detalles: 22, de 7:00p.m. a medianoche. Mana Wynwood Convention Center, 318 Northwest 23rd Street, Miami. Más información: www.caribbean305.com.

2 ° Anual Festival Cultural J.A.H. 2019

Es un festival anual de música caribeño-estadounidense, que se celebra el mes de la herencia caribeña-americana. Música, comida, bebidas y un sentido orgulloso de la influencia caribeña en la cultura estadounidense. El evento contará con vendedores, músicos, Djs de varias islas del Caribe y Estados Unidos. Comida de países como Jamaica, Haití, Trinidad, Barbados, Puerto Rico, Bahamas y más. Información, (561) 859-755.

Detalles: 22, 4 – 10 p.m., Anfiteatro Meyer, 104 Datura St, West Palm Beach, FL 33401. (561) 822-1515.

Recital de todos los Chopin, con Francisco Rennó





Francisco Rennó es el ganador de varias competiciones de piano importantes y ha aparecido como solista con orquestas en América del Norte y del Sur. Ha dado recitales en solitario y de música de cámara en los dos continentes, incluyendo apariciones en el Carnegie Recital Hall y The Phillips Collection. Francisco Rennó se se desempeña como Asesor de música del Miami City Ballet.

Detalles: 22, 4 -6 p.m., Kislak Center, UM Richter Library, 1300 Memorial Drive, Coral Gables, FL 33124, www.mainlymozart.com

Fuerza Flamenca, presentada por Ballet flamenco La Rosa





Ballet Flamenco La Rosa (BFLR), una compañía internacional de baile flamenco con sede en Miami, trae este verano el estreno de su último espectáculo de flamenco, Fuerza Flamenca. Compuesto por bailarines y músicos de España, América Latina y Estados Unidos.

Detalles: 22, 8 p.m., North Beach Bandshell, 7275 Collings Ave., Miami Beach, FL. 33141, 786-320-6982.

DOMINGO

Festival de Historias cortas de verano





Prepárate para el verano con una hilarante ronda de teatro de citas rápidas en Summer Short, Historias de verano. Musicales, comedias y dramas de 10 minutos. Los cortometrajes de verano de City Theater presentan nuevas obras de los mejores escritores del país. Historias de verano es lo mejor que se puede hacer en una calurosa noche, pero solo por poco tiempo. Consigue tus shorts ahora. $35.

Detalles: 23, Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd., Miami, Florida 33132 (786) 468–2299.

Exposición de Andy Sweet





El museo nacional estrena Shtetl en el sol, South Beach 1977 - 1980 de Andy Sweet. La exposición celebra el trabajo del legendario fotógrafo a finales de la década de 1970. Captura a la colorida comunidad judía de ancianos en South Beach. Esta es la primera muestra individual en el museo de la obra de Sweet.

Detalles: 23, Museo judío de Florida, FIU, 301 Avenida de Washington, Miami Beach FL 33139 (305) 672 –5044.

Luis Miguel Tour 2019 el domingo 23 en American Airlines Arena. Tim Mantoani

Luis Miguel Tour 2019





Luis Miguel traerá su gira 2019 al American Airlines Arena. A lo largo de su excepcional carrera de 37 años, Luis Miguel ha lanzado 33 álbumes, muchos de los cuales han alcanzado el estatus de oro, platino y diamante. Ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, ha ganado 6 premios Grammy y 6 veces ha ganado el Grammy Latino.

Detalles: 23, 8:30 p.m., American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132, (786) 777-1000.

Bebidas, Divas y Más





Si tu rutina de brunch dominical se ha vuelto obsoleta, dale un toque glamuroso a esa combinación de waffle-mimosa con Divas. Todos los fines de semana, en Señor Frog’s de South Beach; recibe a una gran cantidad de las mejores imitadoras femeninas de Miami. Precio completo, $69, ofertas $39

Detalles: 23, Señor Frog’s, 1450 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139, (305) 397-8628.

ENTRESEMANA

Festival Out in the Tropics





En Miami y las playas, diversos lugares como el Centro Cultural Español, la sala Gleason en The Fillmore, The Miami Beach Botanical Garden etc. Disfrute de un mes de actuaciones de provocativos artistas locales, nacionales e internacionales que abordan audazmente temas de política de género y sexualidad. Out in the Tropics, también presenta una variedad de actividades educativas gratuitas, que brindan a la comunidad local acceso personal y directo a nuestros artistas visitantes, incluidos talleres comunitarios, conferencias y otras oportunidades.

Detalles: 24, Múltiples lugares a lo largo Miami y Miami Beach FL (786) 348 – 0789, www.fundarte.us.

Películas gratis para niños

Cobb Theatres está mostrando películas infantiles gratuitas este verano a las 10 a.m. todos los martes, miércoles y jueves. Las puertas se abren a las 9:30 a.m., y muchos de los teatros se llenan rápidamente de campistas de verano, así que llega temprano si quieres un asiento. Boleto el mismo día.

Detalles: 25-27: Paddington 2 (PG) y George el curioso (G), www.CobbTheatres.com.

Películas de verano para niños de Regal Cinemas por $1





Regal Cinema está recuperando su Películas Express de verano, ofreciendo nueve semanas de películas aptas para niños G y PG por $ 1 cada una, en tres cines Regal de Miami-Dade. Las proyecciones se realizarán hasta el 7 de agosto. Las películas se proyectarán los martes y miércoles a las 10 a.m. Los teatros participantes en Miami-Dade son: Regal Kendall Village Stadium 16 IMAX & RPX, Regal Southland Mall Stadium 16, UA Falls 12. https://www.regmovies.com/

Detalles: 25 y 26: Teen Titans Go To the Movies y Paddington 2.

Salón de dibujo gratis para padres e hijos





Nuestros salones de dibujo ofrecen la oportunidad de desarrollar habilidades artísticas mientras se sienta en un ambiente de galería relajante. Se proporcionan materiales de dibujo y taburetes. Todas las gamas de experiencia de dibujo son bienvenidas. Este evento es gratis y abierto al público. Este salón de dibujo La abstracción en los Estados Unidos desde la década de 1970 hasta el presente.

Detalles: 26, 12 - 2 p.m., Patricia & Phillip Frost Art Museum, FIU, 10975 SW 17th St., Miami, Florida 33199, (305) 348-2890.

Concierto de Bria Skonberg





Community Arts Program prepara series de conciertos y presenta a la cantante, trompetista y compositora canadiense Bria Skonberg. Bria, que es una fuerza en la nueva generación de artistas de jazz. Junto con el piano, el bajo y la batería, las audaces melodías de trompeta y las voces de esta cantante, traen aventuras clásicas y nuevas. El The New York Times ha dicho, que ella está inspirada por Anita O’Day, y es la esperanza del jazz $5 mayores de 13 años.

Detalles: 27, 8 p.m., Coral Gables Congregational Church, 3010 De Soto Boulevard. Coral Gables, FL 33134.

HistoryMiami con el Programa de Verano. Entrada gratuita

Los niños y sus familias entran gratis a HistoryMiami, durante todo el verano gracias al Programa Pasaporte de verano. Los niños adquieren un pasaporte en la recepción del museo que les permite la entrada de hasta cuatro miembros de la familia. Visite el museo y explore sus vastas exposiciones sobre la historia de Florida, así como sus exposiciones temporales rotativas. HistoryMiami se enfoca en todas las cosas de Florida. Las exposiciones se han centrado en el huracán Andrew, la evolución del vecindario de South Beach, el Festival Pop de Miami de 1968 y las tradiciones deportivas, entre otras.

Detalles: Hasta el 18 de agosto de 2019, HistoryMiami, 101 W. Flagler St. (305) 375-1492.

Monkey Jungle, divierte a tus hijos en vacaciones





La jungla de los monos es una reserva natural dedicada a la protección de varias especies de primates en peligro de extinción. Sin embargo, en el lugar también habitan otros animales exóticos como aves y reptiles. Podrás deleitarte con el impredecible comportamiento de los orangutanes, los monos de Java o el Tamarín. Se trata de un circuito dónde las personas caminan por unos túneles hechos con mallas de alambre, mientras que los primates se encuentran en libertad. También es posible dar de comer a algunos de los monos. Es una actividad muy interesante para realizar con los más pequeños de la casa. (A unos 40 minutos del centro de Miami) $29.95 adulto y $23.95 niño,

Detalles: Todos los días de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., 14805 SW 216th St, Miami.

Verano con fiestas en las piscinas

Si estás buscando actividades para hacer en Miami con los amigos, debes saber que últimamente están muy de moda las fiestas en las piscinas de hoteles de lujo. El clima de Miami permite que durante todo el año, grandes hoteles puedan ofrecer fiestas de lujo por el día y la noche en sus piscinas. Estas fiestas son glamurosas, elegantes y sobre todo lujosas, pero también muy divertidas y diferentes.

Detalles: Algunos de los hoteles que ofrecen este tipo de fiestas son: Hyde Beach Pool Party, 1701 Collins Ave, 33139 Miami Beach. (305) 455-2990; W South Beach Hotel, 2201 Collins Ave. Miami Beach, Florida 33139 USA; Delano Hotel, 1685 Collins Ave. 33139 Miami Beach (305) 672-2000; Raleigh Hotel Pool Party, 1775 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, (305) 534-6300.

La Pequeña Habana, tour de comida





Únete al tour cultural y gastronómico a pie de comida de La Pequeña Habana creado por Miami Culinary Little Havana. Disfrute de seis diferentes paradas de comida de la mejor cocina cubana del barrio en una visita guiada de una hora para explorar la cocina tradicional. Puedes obtener $10 de precio de entrada off, al entrar el código “Mojito”

Detalles: Miami Culinary Tours, 1000 Quinta calle, Suite 200, Miami Beach FL 33139 (786) 942 – 8856.

Almuerzo gratis para niños este verano en bibliotecas y escuelas





Este verano se ofrecerá almuerzos gratuitos a los niños de Miami-Dade menores de 18 años, en bibliotecas, escuelas públicas y parques en muchas partes del condado de Miami-Dade. Los almuerzos son posibles gracias al programa Summer BreakSpot del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, también conocido como el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, que es financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No es necesario registrarse. Compruebe el sitio específico ya que las fechas de finalización varían. Para obtener más información sobre este programa o para encontrar un sitio para almorzar, use el buscador de sitios, marque el 2-1-1 o envíe un mensaje de texto con FOODFL al 877-877. Los sitios de Summer Break Spot sirven comidas nutricional equilibradas que cumplen con las pautas del USDA: Los desayunos incluyen: 1 porción de leche, frutas y/o verduras, y granos. Los almuerzos incluyen: 1 porción de leche, granos y proteínas; y 2 raciones de frutas y/o verduras. Los bocadillos incluyen 2 de los siguientes: 1 porción de leche, frutas y/o verduras, granos y proteínas.

Detalles: De junio a Agosto. www.summerbreakspot.org,