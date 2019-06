Kozumplik. ‘Child of the Earth’

Esta obra del compositor y percusionista Thomas Kozumplik es novedosa por muchos motivos. Contrariamente a estos tiempos actuales en que se tiende a crear obras de pequeño formato para adecuarse a las agrupaciones de cámara reducidas y trashumantes, Child of the Earth (Un niño busca a Dios) es una composición épica en gran escala para una orquesta de percusión de dieciséis músicos. Dentro de una estructura de sinfonía romántica, los intérpretes de NYSU Percussion Ensemble se desempeñan en múltiples instrumentos, desde marimbas, vibráfonos y campanas, hasta gongs tailandeses, batería y timbales, entre otros. El resultado es una partitura monumental, que reflexiona sobre el poder de la naturaleza, la profundidad de las emociones humanas, y la fragilidad de la vida.

‘Child of the Earth (un niño busca a Dios)’. Music Starts from Silence. Nro. de serie MSFS 07.