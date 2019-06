Charlie Cruz rinde tributo salsero a Frankie Ruiz

Charlie Cruz.

Desde hace varias temporadas que su nombre no sonaba en estas costas, pero el salsero puertorriqueño Charlie Cruz ha reaparecido con un disco bajo el brazo, “El papá de la salsa”, en tributo a su legendario colega Frankie Ruiz. “Es un honor hacerle un homenaje a mi gran ídolo musical; he disfrutado cada parte del proceso de grabación” afirmó Charlie. “El papá de la salsa” contiene una decena de canciones que fueron popularizadas por Ruiz, fallecido hace dos décadas. La primera canción de promoción del álbum es “Cómo lo hacen”, ya disponible en las plataformas digitales. Charlie, claro, también ha forjado su propio camino; quizá uno de sus temas más conocidos sea una versión de “Bombón de azúcar”. En años recientes grabó “Déjala que baile”, junto al dúo reguetonero Ángel y Khriz. “Quiero seguir parándome en las tarimas, no por estrellato, sino para dar mi corazón por el arte”, reflexiona.