¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Vedado Social Club celebra todos los viernes la noche de la música. Gaston De Cardenas

VIERNES

Dibujando en las galerías

Suelte ese iPad y reconéctese con papel y lápiz. Nuestro instructor bilingüe te ayuda a empezar a dibujar si eres novato, o enseña a los artistas nuevos trucos. Materiales y taburetes proporcionados por la galería, todas las edades y niveles de habilidad son bienvenidos. Inglés y español. Gratis y abierto al público, sin cita previa, sin necesidad de RSVP.

Detalles: 28, 7-8:30 p.m., Wolfsonian, FIU, 1001 Washington Ave., Miami Beach, FL 33139 (305) 531–1001.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Don diablo en concierto

El productor y DJ holandés Don Diablo presenta Electro House / Future House. Sus shows en vivo son pura garantía de calidad y siempre están llenos.

Detalles: 28, 11 p.m., Story, 136 Collins Ave. Miami, FL. 33139.

Concierto de apertura Master Series

El concierto de apertura presenta a dos músicos excepcionales que se destacaron en la Academia el año pasado.

Detalles: 28, 8-10 p.m., Biblioteca Alvin Sherman, Nova Southeastern University, Segundo piso. Galería, Aldolfo and Marisela Cotilla, 3100 Ray Ferrero Jr. Blvd. Fort Lauderdale-Davie, Florida 33314

Vedado Social Club

Únase mientras se celebra todos los viernes la noche de la música. Esta vez la hora feliz comienza las 5 p.m. con Chilly + y el espectáculo nocturno con Mari Lou. Fiesta hasta altas horas de la noche. Ropa casual.

Detalles: 28, 5 p.m. L’Azotea at Eurostars Langford Hotel Rooftop, 121 SE 1st. St., Miami, Florida 33131, info@vedadosocialclub.com o (669) 444-0872.

Spam Allstars en concierto

El Spam Allstars se presenta en concierto. Disfruta de su música extraordinaria llena de gran energía.

Detalles: 28, 10 p.m. Marlins Park, 501 Marlins Way, 33125 Miami, FL. miami.marlins.mlb.com/mia/bal

Jornada nacional en el muro de Wharf

The Wharf Miami celebra el Día Nacional de Camiones de Comida en el Río Miami. Disfrute de música en vivo, comidas, cócteles y buenos momentos. The Wharf es un lugar para mayores de 21 años. Los niños acompañados por padres son bienvenidos. Se requiere vestimenta adecuada.

Detalles: 28, 5 p.m. The Wharf Miami, 114 SW North River Drive. Miami, FL 33130.

Bria Skonberg ofrece Clases magistrales

Community Arts Program (CAP) presenta clases magistrales en el verano con la cantante, trompetista y compositora canadiense, Bria Skonberg, la clase de este mes se titula Soplando a través del jazz. Traiga su instrumento a una increíble sesión de improvisación.

Detalles: 28, 10 a.m., 3010 De Soto Boulevard. Coral Gables, FL. 33134, 305.448.7421 ext. 120



info@communityartsprogram.org

En la vida hay amores, 30 boleros

Se trata de una historia original narrada por César Miguel Rondón, donde dos cantantes ganadores del Grammy Latino: Lena Burke, pianista, cantante, compositora y actriz cubana, y Rafael “Pollo” Brito, músico, cuatrista y cantautor venezolano, dialogan su amor, dolor y desencuentros, a través de 30 boleros con piezas de Bobby Capó, Rafael Hernández, Tite Curet Alonso, Pedro Flores y Julio Gutiérrez entre otros.

Detalles: 28 y 29, 8 p.m., 30, 5pm. Colony Theatre, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL. 33139.

Parte de estreno mundial de Out In the Tropics 2019

Objects in the Mirror are Closer than they Appear,



presentado por FUNDarte. Intercambio internacional de danza entre Miami y La Habana, con el coreógrafo y artistas Abel Berenguer (Miami) y Sandra Remy (La Habana).

Detalles: 28 y 29, 8:30 p.m.; 30, 3 p.m., Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler Street. Miami, FL 33135.

SABADO

Festival Mozart - Conexiones francesas: un ensayo en París

Presentado por la Miami Chamber Music Society. Música, danza y cine. Esta deslumbrante interpretación multigénero, llevará al público a un viaje imaginario a París. Los miembros del Miami City Ballet se unirán a los galardonados músicos del Mainly Mozart Festival en esta inteligente y hermosa meditación sobre la naturaleza efímera de la danza. $5.00, para mayores de 13 años.

Detalles: 29, 4 p.m.,



Knight Concert Hall, 1300 Biscayne Boulevard Miami, FL 33132.

Paseo escandaloso por South Beach

El recorrido a pie de 1 a 2 horas lo llevará a través de South Beach. El sombrío pasado, desde las redes de juegos ilegales de 1940 y la prohibición del alcohol, hasta la década de 1980, que inspiró la película Scarface. Las entradas pueden ser compradas en línea o en el Centro de bienvenida Art Deco. Adultos: $30; veteranos, estudiantes y adultos mayores: $25, y niños menores de 12 son gratis.

Detalles: 29, 11 a.m., Centro de Bienvenida Art Deco. Miami Design Preservation League, 1001 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139, (305) 672–2014.

Malena Burke regresa a Real Café

Después de exitosas presentaciones en la ciudad de Nueva York, la cantante cubana Malena Burke se presentará en nuestra ciudad en un concierto intimo donde tendrá la oportunidad de compartir, en un ambiente familiar, con el público y los amigos que la han seguido durante todos estos años. La reconocida interprete brindará una noche llena de las canciones más populares de su extenso repertorio y estará acompañada por una excelente banda de músicos .

Detalles: 29, 10:00 p.m., Real Café: 9600 SW 8th St., Suite 11, (305) 226-4192. @realcafemiami

Latin Jazz in the Park, en el corazón de Shenandoah

Primer concierto de Latin Jazz in the Park este sábado. Contará con la participación del grupo PALO!, Nestor Torres, Miami Senior High Million Dollar Band y Miguel Russell Latin experience. El evento es gratis.

Detalles: 29, de 3 a 9 p.m. Shenandoah Park, 1800 South West 21st Avenue, Miami, FL 33145.

Little Haiti Excursiones en autobús

Este barrio de Miami es el corazón cultural de la diáspora haitiana. Olas de inmigrantes haitianos buscaron refugio aquí en los años 80. En la zona se puede encontrar galerías, museos, restaurantes familiares y librerías. Little Haiti se ha convertido orgánicamente en el hogar de una de las escenas artísticas más vibrantes de Miami. Reserve un tour y descubra el increíble barrio de Little Haiti.

Detalles: 29, 10 a.m., $25, Mercado caribeño, 5925 NE 2nd Ave., Miami, Florida, 33137.

DOMINGO

Tertulia de Waldo González López

Dedicada al promotor cultural, editor, crítico de arte y poeta, Baltasar Santiago Martín. Conversarán sobre su poemario, Amaos unos a los otros, y sobre otros temas. Se presentará el más reciente número de la Revista Cultural Caritate. Waldo González López, es poeta cubano, crítico literario y teatral, antólogo y periodista cultural. Baltasar Santiago Martín, es ingeniero y profesor. Fundador y director de la Fundación Apogeo y la revista cultural.

Detalles: 30, 3 p.m., Arte Emporium, 710 SW 13 Ave., Miami, FL. 33135.

‘Conectividad’ del Museo de Arte Frost

Conectividad: Selecciones de la Colección del Museo de Arte Frost, examina cómo los objetos de arte creados en diferentes culturas y durante diferentes períodos de tiempo se relacionan entre sí y con el público.

Detalles: 30, todo el día. FIU Modesto Maidique Campus, 10975 SW 17 St., Miami, FL. 33199, (305) 348-2890 artinfo@fiu.edu.

ENTRESEMANA

Carlos Fraga habla sobre interrogantes existenciales

Carlos Fraga renovado y siempre en frecuencia con los tiempos que vivimos. Dentro de estos encuentros exclusivos, tocará una temática que gira en torno a interrogantes existenciales:

Vivir para triunfar o triunfar para vivir; Amar o necesitar; La tentación de la estafa; Atajos que crean erosión; El salto de la incertidumbre a la confianza y La vida se parece a ti. Profesor de Literatura y Periodista, Comunicador y Conferencista. Es un ferviente investigador del crecimiento del bienestar del ser humano. $45

Detalles: 2, 8-10 p.m., Wingate by Wyndham Miami Airport, 3755 Northwest, 78th Ave. Doral, FL 33166

Bolos para familia

Los niños y adolescentes pueden jugar gratis este verano en muchas salas de juegos de todo el país. El programa Kids Bowl Free, requiere que los padres se registren en línea para recibir cupones imprimibles, para juegos de bolos gratuitos por correo electrónico. El alquiler de zapatos generalmente no está incluido.

Detalles: Hasta el 18 de agosto, domingo-jueves 9 a.m. – 6 p.m.; viernes y sábados 9 a.m. – 4 p.m. Bird Bowl, es la única sala gratis de Miami. 9275 SW 40th St. Miami, FL 33165, (305) 221-1221.

Salón de la Copa Mundial

Miami International Mall invita a la comunidad a ver los partidos de la Copa Mundial Femenina y los partidos de la Copa América durante las horas del centro comercial. Los fanáticos del fútbol pueden echar un vistazo a 52 Partidos de la Copa Mundial Femenina y 26 Partidos de Copa América con los mejores competidores.

Detalles: Hasta el 7 de julio 10 a.m. – 9 p.m. Gratis. Miami International Mall, 1455 Noroeste 107 Ave. World Soccer Lounge. Doral FL 33172

Algunas opciones para disfrutar el 4 de Julio, Día de la Independencia

En Miami Beach

La fiesta comenzará a las nueve de la mañana con prácticas de yoga en la playa, camiones de comida, música en vivo de, DJ Corey Chase, Rebirth Brass Band y otros. Los fuegos artificiales iniciarán a las nueve de la noche. Estacionamiento: servicio de transporte gratuito disponible entre la 42 calle y North Beach Bandshelly, servicio de tranvía gratuito en toda la ciudad.

Detalles: 73rd Street y Collins Avenue, Miami Beach.

Ocean Drive en Lummus Park

Para la familia habrá pintura facial, caminantes sobre zancos, pintura artística de la bandera, helado y mucho más. El mercado de artesanos y agricultores comienza el día con actividades, por la tarde y la orquesta y justo antes de las 9 pm., los fuegos artificiales. La diversión continúa el viernes 5 durante la celebración de Red White y Blues, con la cantante Rachel Coba Blues, que llega con su banda en un segundo set inmediatamente después en The Clevelander.

Detalles: 4 y 5 Ocean Drive en Lummus Park, entre las calles 5 y 15.

En Key Biscayne

Se mostrará el desfile tradicional del 4 de Julio en Crandon Boulevard y la presentación contará con carrozas, bandas y música.

Detalles: 4, 11am. 251 Crandon Blvd #620 Key Biscayne, FL 33149.

En Bayfront Park

Tendrá la opción del American’s Birthday Bash, que contará con una zona infantil gratuita, una cervecería al aire libre, música en vivo y fuegos artificiales. El Budweiser Beer Garden & Stage abrirá a las dos de la tarde. La zona para niños abrirá a las tres y el espectáculo de fuegos artificiales de 30 minutos comenzará a las nueve de la noche. Zona para niños y espectáculo de fuegos artificiales son gratuitos. Música en vivo.

Detalles: 4 10am. Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, (305) 358-7550.

En The Wharf

Celebración espectacular este Día de la Independencia, segunda celebración anual del 4 de julio organizada por la revista Indulge. Traiga a su familia y a sus amigos, para un día lleno de diversión, comida y fuegos artificiales

Detalles: 4, 12pm- 5, 3am. The Wharf Miami, 114 Southwest North River Drive. Miami, FL 33130.

En Coconut Grove, Regatta Park

Regatta Park, con música en vivo y actividades divertidas para la familia. La banda de rock indie, Soulixer, calienta la diversión. Para la familia habrá juegos de patio, así como ventas artesanales. La celebración dará inicio a 6pm - 9pm. Estacionamiento pagado, servicio de transporte proporcionado por Freebee. Todas las edades y perros son bienvenidos. Servicio de bicicletas gratuito.

Detalles: Regatta Park, 2699 SW 27th Ave, Coconut Grove. Miami, FL.

Parque Estatal Histórico Barnacle

Traiga un picnic o compre hamburguesas y perros calientes de The Barnacle Society, música en vivo, césped tradicional, juegos de mesa, manualidades para niños, música de Ken y Summer Gill. Adultos $5, niños de 6 a 11, $3, menores de 6 años gratis. Mantas, sillas y refrigeradores de bienvenida, no alcohol por favor

Detalles: Parque Estatal Histórico Barnacle, 3485 Main Highway, Coconut Grove.

En Coral Gables

Concierto especial de la Banda Sinfónica del Gran Miami, y un espectacular despliegue de fuegos artificiales. Terreno abierto a las 5 pm., concierto en vivo a las 7 pm., y espectáculo de fuegos artificiales a las 9 pm.

Detalles: Campo de golf Biltmore, 1200 Anastasia Ave.

Homestead

Un evento familiar y una tradición comunitaria con música en vivo, juegos mecánicos y juegos para niños; camionetas, vendedores de bebidas y fuegos artificiales. El Homestead-Miami Speedway estará inundado en un mar de rojos, blancos y azules, para la anual Carrera hacia el 4to Día de la Independencia Bash. Los camiones de comida ofrecerán una variedad de golosinas de verano junto con bebidas refrescantes y los niños tendrán mucho para ocuparse con juegos y atracciones.

Detalles: 6-9pm. Homestead Miami Speedway, One Speedway Blvd, Homestead FL.

En Aventura

Una espectacular exhibición aérea iluminará los cielos sobre la Ciudad de la Excelencia, y se podrá ver desde cualquier lugar a lo largo de Country Club Drives. Únete a una noche patriótica y memorable. Fuegos artificiales a las 9:00 pm.

Detalles: Country Club 3101 N Dr. Unit Apt 203, Aventura, FL 33180