Greeicy Rendón: La cantante que quería ser veterinaria

Greeicy Rendon.

Gran parte del último año de la vida de la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón ha sido en los aeropuertos. “Yo ya estaba muy ocupada con los shows’, dijo en entrevista con el Nuevo Herald. “Pero después que gané el año pasado Mira quién Baila (Univision), la cosa se puso más intensa, porque comencé a grabar mi disco y he tenido que estar promocionando mi disco en un país tras otro, grabando videos y dando conciertos”.

Se refiere a ‘Baila’, álbum que acaba de lanzar con Universal Music Latin, y en el que incluye una colaboración con la cantante brasileña Anitta, así como otro con cantante venezolano Nacho. “El video de una de las canciones (‘Ganas’) lo grabamos en Curazao, después fui a Brasil a filmar con Anitta el video de ‘Jacuzzi’, y de allí vine a Miami para hacer el de ‘Destino’, con Nacho.

La intérprete de 33 años, dice que cada uno de esos proyectos le dejó experiencias inolvidables. “Con Anitta aprendí mucho de su profesionalismo, de su alegría. Es muy espontánea y muy sencilla”. Mientras que con Nacho: “No paré de reírme ni un minuto. Sobre todo después del video, porque en una parte él aparece como un anciano. Y estaba tan bien maquilado y encima hacía tan bien su papel de viejito, que cuando terminábamos de grabar… ¡yo lo ayudaba a ponerse de pie o quería ayudarlo a caminar! ¡Se me olvidaba que era Nacho!

A pesar de que los viajes siguen, pues tiene programadas varias presentaciones en vivo por Américalatina, Greeicy se aseguró de separar varios días en su agenda para venir el 18 de julio a Miami, pues asegura que por nada del mundo se perdería ver en vivo Premios Juventud, donde está nominada en la categoría Del Reality al Stage (o artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas).

“Fue muy chistoso porque me enteré de la nominación cuando estaba precisamente en los estudios de Univision. Iba a dar una entrevista en vivo cuando, unos segundos antes, me dijeron que estaba nominada. ¡Casi doy con la frente sobre la cámara, del salto tan grande que di!”

Además de la nominación, sabe que caminar por la alfombra es otro de los grandes compromisos que le esperan esa noche: “He estado tan ocupada que apenas he podido ver vestidos. Pero estoy segura de que cuando llegue ese momento, ya tendré uno muy bonito, que represente bien mi estilo: me gusta la ropa sexy pero elegante y, sobre todo, cómoda”.

La actriz de series como Venganza y Las Vegas, dice que a pesar de estar feliz y agradecida con todo lo que le está pasando, no permite que tanto compromiso se le suba a la cabeza: “Me gusta regresar siempre a Colombia, estar con mi familia y con mis ‘hijos’”.

Por hijos se refiere a una legión de animalitos que incluyen: “una vaca, una oveja, ocho perros cuatro gatos, varios pavos, tortugas, gallinas, patos, conejos… Todo animalito que me permita consentirlo es bienvenido a esta linda familia”.

Confiesa que de no haberse dedicado a la música y a la actuación, hubiera sido veterinaria: “Los animales, son los seres más tiernos que puedas imaginar. No nací en el campo pero siento que soy del campo, amo los animales y tenerlos en casa es lo mejor que me puede pasar”.

Por eso, a pesar de estar entre un avión y otro, siempre incluye en su agenda una escapadita a casa: “Es mi templo sagrado. Allí tengo todo lo que amo. Cuando entro por la puerta siento igualito a cuando pongo mi celular a recargar… Yo llego a casa, y comienzo a recuperar mi energía”.

Los Premios Juventud: se transmitirán el 18 de juluo en vivo desde el Watsco Center de Coral Gables (por Univision a partir de las. 7 p.m. con “PJ Takeover”, la cobertura de la alfombra; y a las 8 p.m. el show y ceremonia de los premios. Los boletos se pueden comprar en: https://www.ticketmaster.com

@CelesteRodasDJ