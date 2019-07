Los cinco mejores conciertos gratis del 6º Festival de Música y Arte de Overtown Miami 2019

Tito Puente Jr., el toque más latino del festival.

El 6° Overtown Music & Arts Festival se ha convertido en poco tiempo una de las citas musicales del año en Miami. Este festival de música gratuito tiene lugar el 13 de julio, de 11 a.m. a 8 p.m., en el histórico distrito de Overtown de Miami, entre las avenidas 2 y 3 del NW y las calles 8 y 10. Son un total de 13 grandes y premiados artistas los encargados de que no pare la música durante todo el día. También, hay arte y artesanías, así como instalaciones de arte interactivas, una zona juvenil y mucha comida, entre otras actividades. En pasados festivales actuaron entre otros premiados y destacados artistas: Keyshia Cole, K.Michelle, Ginuwine y CeeLo Green. Les presentamos los cinco mejores conciertos del 5° Overtown Music & Arts Festival.





Yolanda Adams, legendaria cantante de Gospel

Esta es una actuación para no perdérsela. Yolanda Adams, una artista ganadora de cinco premios Grammy, cree que su música sana, anima e inspira a otros a confiar más en ellos mismos. Ella es una de las reinas del góspel contemporáneo y cuenta con 13 espectaculares álbumes. Destaca por ser pionera en mezclar el góspel moderno con R&B, y ello fusionado con un toque de jazz. Es toda una inspiración que transforma el panorama musical. Su poderosa voz, arrolladora personalidad e increíble belleza son todo un espectáculo en el escenario. Se ha ganado numerosos elogios como el primer American Music Award para artistas de góspel contemporáneo y cuatro premios de Gospel Music Association Dove Awards.





Tank, el R&B más erótico

Este año se une al escenario el cuatro veces nominados al Grammy, el cantautor de R&B y productor estadounidense Tank, quien es también compositor y actor. Sus singles más conocidos son “Maybe I Merve” (2001), “Please Don’t Go” (2006), y “When We” (2017). En mayo de 2017, Tank actuó en el evento Black Gay Pride de Washington DC y en septiembre del mismo año lanzó su octavo álbum de estudio, “Savage”, cuyo primer sencillo del álbum es “When We”, que alcanzó el puesto 86 en el Billboard Hot 100. Y a principios de este año, Tank regresa con el nuevo single “Dirty”, con letras eróticas. Tank ha acumulado una larga serie de éxitos de radio de R&B desde que debutó como solista en el año 2001. También, ha trabajado como escritor y productor para otros artistas como Keyshia Cole, Letoya Luckett, Jamie Foxx y Omarion.





NE-YO, el gentleman del R&B

Y si eren un amante del R&B, este es uno de los conciertos para no perderte. Ne-Yo, quien ha ganado tres veces los prestigiosos premios Grammy, ganó popularidad al escribir su éxito “Let me love you”, en el 2004, para el cantante Mario. Ne-Yo ha hecho estándares modernos para él como “So Sick” y “Because of you”, entre otros. Y, además, escribió las líneas de apoyo para “Let Me Love You” de Mario e “Irreplaceable” de Beyonce, ambos fueron número uno. Debutó con su single “Stay”, lanzado en el 2005, y su exitoso álbum de estudio debut fue “In My Own Words” (2006), con el que alcanzó el número uno en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos. Está certificado como platino en los Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Australia y vio el éxito del sencillo “So Sick”, que encabezó la lista Billboard Hot 100 en EEUU. Su séptimo álbum de estudio se llama “Good Man” y fue lanzado en el 2018. Además de la música, Ne-Yo es juez del concurso “World of Dance” junto a Jennifer Lopez y Derek Hough.

Mario llega con su nuevo R&B

El cantante, compositor, actor, productor y modelo estadounidense Mario es famoso por sus singles “Just a friend”, “Let Me Love You”, que le valieron dos Billboard Music Awards, “Break Up”, y “Somebody Else”. El nuevo sencillo de Mario, “Pain Is The New Pleasure”, es el primer sencillo de su próximo álbum, Cosmos 17, y presenta el nuevo enfoque del cantante sobre el. Ha trabajado con una gran cantidad de artistas, como Gucci Mane, Cassidy, The Game, Big Sean, Lil Jon, Nicki Minaj y Fabolous, entre otros muchos. Mario tiene cinco álbumes de estudio: Mario (2002), Turning Point (2004), Go (2007) y D.N.A. (2009), y Dancing Shadows (2018). Ha aparecido en numerosos programas de televisión como Dancing With The Stars (2008), Sabrina, The Teenage Witch (2003), y un papel recurrente en Empire.

Tito Puente Jr., el toque más latino del festival

El ganador del premio Billboard Music Award Tito Puente Jr. regresa de nuevo al festival. Tito Puente Jr. siempre es una apuesta segura por su gran frescura, calidad musical y contagiosa alegría. Es uno de los favoritos del “Overtown Music and Arts Festival”. Tito Puente Jr. sabe que la comparación con su padre es inevitable, ya que ha heredado el físico, la alegría y su música. No ha permitido nunca que su padre se convierte en un recuerdo lejano, así que cada vez que Tito Puente Jr. sube a un escenario lleva la magia musical de su padre consigo. Tito Puente, Jr. sigue siendo uno de los favoritos de la audiencia en casinos, centros de artes escénicas, salas sinfónicas y festivales de jazz de todo el mundo.





Más información: www.overtownmusicandartsfestival.com, www.facebook.com/OvertownMusicArtsFestival, en Twitter @OvertownMAF y en Instagram @OvertownMusicArtsFestival

Twitter: @IsabelOlmos