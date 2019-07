Diego Boneta padece síndrome de trasero tostadito

Diego Boneta.

El guapo actor mexicano Diego Boneta recordó en el programa Hoy que para interpretar a Luis Miguel tuvo que hacer algunos sacrificios. Durante el show confesó que para filmar la famosa escenita donde salía desnudo de espaldas, tuvo que broncear su retaguardia, tomando sesiones intensivas de bronceo en la playa y en la cama solar, ya que con el sólo maquillaje no era suficiente. “Fue tremendo, no podía sentarme, acostarme, ni caminar del ardor y dolor que tenía en mis pompas”, declaró el protagonista de la Luismiserie, quien hizo todo lo posible para quedar muy parecido a Micky. Fue capaz hasta de separares los dientes mediante ortodoncia para lograr las sonrisas matadoras. Dicen que también hizo curso intensivo de los brincos que hace LuismiRey en el escenario. No es fácil alzar una pierna con una mano entre el bolsillo y con la otra mano tirarse el copete y gritar… lo del grito le salía fácil por el dolor de trasero. Por eso para la segunda parte de la serie, el galán exigió más cuidados para el cutis… ¿Pedirá pantaloncillos de nalgadón para aliviar el síndrome de colita de chicharrón?