Pedro Capó vive un triunfo con sabor “agridulce”

Mientras disfruta del el éxito imparable de “Calma”, su canción que se ha convertido en todo un himno de verano en América Latina, Europa y todos lados, Pedro Capó resume en una sola palabra ese momento de gloria: “agridulce”. Es que, si bien el cantante puertorriqueño recorre el mundo con una gira triunfal, por el otro sigue de cerca la crisis política que sufre su país.

“No me pierdo una noticia de mi querido Puerto Rico y estos días de especial manera”, dijo en entrevista exclusiva con el Nuevo Herald. “Me llena de dolor y tristeza todo lo que está pasando. Puerto Rico no se merece esto”.

A la vez, Capó se refiere al papel importante que han tomado en estas protestas, algunos de sus colegas: “Admiro mucho su trabajo; es importantísimo el movimiento que han logrado Bad Bunny, Ricky Martin y Residente, y como han movido a sus fans de todas las edades incluso los que no están acostumbrados a este tipo de cosas”.

Emocionado afirma que dentro de los momentos duros que atraviesa su país, él ve un punto positivo: “Puerto Rico está viviendo algo importante, en donde la gente está haciendo valer su voz para terminar con la corrupción. El pueblo se ha unido y está demostrando que puede hacer valer su voz porque esta gobernación ha sido una falta de respeto a la comunidad completa: a los más necesitados, a los más vulnerables”.

Tema aparte, es el momento glorioso que vive musicalmente. Mientras su canción con ICON y Reykon “Como lo hiciste ayer” acaba de debutar con gran aceptación en las redes, el tema que grabó el año pasado, “Calma” “resucita” con nuevas versiones. “El tema con ICON y Reykon no puedo dejar de cantarlo, aún cuando no estoy en el escenario. Está muy bueno, y por otra parte “Calma” es una canción que marcó mi vida para siempre. Estoy muy agradecido a Farruko, porque con su remix hemos llegado a todas partes”.

El nieto del legendario Pedro Capó recuerda cómo cuando grabó la versión original, el reggaetonero Farruko lo llamó para decirle que le había encantado esa canción y quería que lo grabaran juntos. Esa alianza lleva mas de mil millones de vistas en Youtube y los llevó a grabar otra propuesta más con Alicia Keys. “Me siento muy afortunado de haber grabado con esta gran estrella a quien siempre he admirado por su calidad musical y gran voz. Cuando me enteré de que íbamos a grabarlo con ella, simplemente no lo podía creer”.

No menos agradecido, dice, está de haber compartido el escenario con la actriz y cantante argentina Lali, en Premios Juventud, en donde además ganó el trofeo a “La Más Pegajosa”: “Fue mi primera vez en Premios Juventud y la pasé muy bien. Al final del día la juventud es todo, es la vida en movimiento continuo y constante y qué bonito fue poder honrarlos, sentir su cariño y a la vez haber recibido un premio de parte de ellos. Un regalo extra fue compartir con Lali, una gran estrella, y con Farruko, a quien considero como mi hermano”.

Al pensar cómo ha cambiado su vida desde aquella vez, hace exactamente 8 años cuando cantó con Thalía el tema “Estoy Enamorado” dice: “Ha sido un giro completo. Estoy aprendiendo a vivir cada día para poder adaptarme a este movimiento que me ha tomado de sorpresa. Estoy tratando de asimilar todo esto que ha crecido tanto en tan poco tiempo, pero dándole todo lo mejor de mi porque es lo que siempre quise en la vida”.

