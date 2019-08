Shawn Mendes, digno sucesor de Justin Bieber

Shawn Mendes acumula tres álbumes de estudio con los que ha ocupado los primeros puestos de las más importantes listas de éxitos.

Shawn Peter Raul Mendes, más conocido como Shawn Mendes, nació el 8 de agosto en 1998 en la ciudad canadiense de Toronto. Sus raíces son un tanto internacionales y muy europeas, pues su padre es un empresario portugués y su madre una agente inmobiliaria inglesa. Además de Mendes, Karen y Manuel tuvieron otra hija que también canta, llamada Aaliyah.

El cantante comenzó a ganar notoriedad cuando, en 2013, subía sus versiones de las canciones del momento a la red social extinta, Vine.

AUPADO POR LAS REDES SOCIALES

Según el cantante, en una entrevista para la revista GQ, afirmaba que, sin esa plataforma, “no habría sido el artista que soy hoy”, pues tanto Vine, como Twitter o YouTube, en definitiva todas las redes sociales, son algo unido a su generación y es algo que le ha permitido llegar a triunfar.

Dos años más tarde sacaría su primer disco, “Handwritten”, el cual vendría compuesto por singles como “Something Big”, que fue el primer vídeo musical del artista o “Stitches”, con el cual alcanzó un gran éxito en las listas. Este álbum le proporcionó un gran éxito en Estados Unidos y Canadá, colocándose en el número 1 de la lista Billboard 200, además del premio a Mejor Nuevo Artista en los MTV Music Awards.

Su segundo trabajo fue “Illuminate” (2016), compuesto por temas como “Treat You Better” o “There’s Nothing Holdin’ Me Back” y sumando más de 2,600 millones de visualizaciones en YouTube con ambos.

En este mismo año recibió el premio a Artista Revelación de los People Choice Awards y Mejor Artista Masculino en los MTV Music Awards.

El último y más reciente de sus proyectos ha sido su tercer disco de estudio y homónimo, “Shawn Mendes” (2018). En este hemos podido ver una maduración y una gran mezcla de estilos a los que el canadiense se adapta perfectamente.

El primer single que descubrimos de este nuevo álbum fue “In My Blood”, nominado en los premios Grammy a Mejor Canción del Año. Días más tarde de este lanzamiento vimos el segundo éxito, “Lost In Japan”, en cuyo videoclip Mendes comparte pantalla con una de las protagonistas de “13 Reasons Why” (2017), Alisha Boe.

Gracias a este trabajo alcanzó, de nuevo, la cima de la lista de US Billboard 200, convirtiéndose en el cantante más joven con sus tres trabajos en el número uno de la clasificación.

De la misma manera, ha sido reconocido como el Mejor Artista Canadiense del año en los premios MTV Music Awards y el disco ha sido nominado a Mejor Disco del Año, en los Premios Grammy.

Actualmente, se encuentra de gira por Estados Unidos, más tarde se dirigirá a su país natal, Canadá. A esos conciertos les seguirán de nuevo Estados Unidos y después Asia, Australia y por último su gira por Sudamérica, dando conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Perú y finalizará en México.

¿RELACIÓN CON CAMILA CABELLO?

En lo que al amor se refiere, pocas son las relaciones que se le conocen al joven veinteañero. La más reciente es la cantante cubanoamericana, Camila Cabello (22), con quien ha lanzado la que, posiblemente, sea la canción del verano y que acumula después de tan solo un mes en el aire casi 400 millones de visualizaciones, “Señorita”.

Los atractivos jóvenes se conocieron durante una gira del exnovio de ella, Austin Mahone , donde él era el telonero.

En su primera y anterior colaboración en la canción “ I Know What You Did Last Summer” fue cuando empezaron a oírse rumores sobre esta supuesta relación, pero se quedaron en eso, rumores. Después vino este nuevo éxito, donde los vemos a ambos en plena complicidad y compartiendo momentos muy íntimos, que lanzaron de nuevo las noticias sobre su relación.

Ninguno de los dos ha confirmado esta nueva etapa en su vida, sin embargo se les ha podido ver en multitud de ocasionas en actitudes muy cariñosas y sin esconderse de nada.

Durante la entrevista de GQ que concedió el año pasado, el cantante afirmaba que nunca se había enamorado ni había encontrado el amor verdadero ¿seguirá siendo aún así o habría encontrado en Camila un alma gemela?

El cantante ya afirmó para el programa de radio latinoamericano, Capital FM, que si tuviera que elegir a alguien con quien casarse, esta sería la artista excomponente del grupo Fifth Armony, pues es a alguien a quien conoce muy bien y se encuentra realmente a gusto.

Aún no podemos saber si esta relación es algo más que un amor de verano, pero, sin duda alguna, ya son reconocidos como la pareja del año y como el dueto musical gracias a su gran trabajo en el single de “Señorita”, que actualmente se encuentra dentro del TOP 5 en países como Canadá, España o Argentina y es la tercera en la lista “The Hot 100” de Billboard.