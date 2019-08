Daniela Mercury inicia gira de conciertos por Estados Unidos  

Daniela Mercury.

El gigantesco mercado de la música brasileña expone nuevas figuras constantemente, pero la mayoría no pasa la prueba del tiempo y termina desapareciendo o quedando desdibujada. Esto no le ha ocurrido, para su fortuna, a la cantante y show woman Daniela Mercury. La artista, salida a la palestra hace casi tres décadas, sigue vigente y no solo en Brasil: también es venerada en el resto del continente. Una prueba de esto es que en septiembre hará una gira de conciertos en Estados Unidos, que, dicho sea de paso, tocará Miami el sábado 7 de septiembre, a las 8 pm. “Considero que la música, y el arte, en general, humanizan al mundo”, comenta Daniela, que ha pedido a sus seguidores de estas tierras que acudan a las distintas presentaciones. “Espero verlos”, apunta, en sus redes sociales. Los boletos están disponibles en el sitio www.livenation.com

