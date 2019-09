 Miami se mantiene como emporio del ‘bel canto’ y la música culta

Entre las figuras que cantarán está la soprano internacional Elizabeth Caballero. pportal@miamiherald.com

Es la cultura lo que queda. Ciudades, países, civilizaciones enteras desaparecen, pero queda siempre algo de su cultura, bien sea una obra literaria, artística o musical. En Miami el ‘skyline’ cambia a gran velocidad, pero junto a los nuevos rascacielos crecen las manifestaciones culturales.

A pesar de la crisis y de la mala propaganda que pinta la ciudad como balneario y estadio de pelota, Miami ha mantenido su Florida Grand Opera (FGO) con cuatro estrenos al año, que en la nueva temporada serán Don Giovanni, de Mozart, Rigoletto, de Verdi, Madama Butterfly, de Puccini, y, estreno en Miami, El matrimonio secreto, de Cimarosa, una de las joyas del repertorio que, aunque es de 1792, nunca se había visto en esta plaza. Entre las figuras que cantarán están las estrellas internacionales Elizabeth Caballero, Sandra López y Elliot Madore. La Miami Lyric Opera (MLO), de recursos limitados, no solo ha persistido, sino prosperado con su nueva sede, el South Miami Dade Cultural Center, donde también se presentan comedias musicales. La MLO confirma al menos tres puestas operísticas (con La Traviata y Elixir de amor) y una gala con arias, dúos y concertantes. Si bien es cierto que ha desparecido la sociedad Grateli, bastión de la zarzuela de este lado del atlántico, el género chico se mantiene vivo a nivel de Festivales de Música como el aclamado Miami Music Festival que organiza la Barry University, con presentaciones en ese centro educacional y en el teatro del hotel Betsy de Miami Beach. Ese festival, en el mes de julio, presenta también óperas y con el Instituto Wagner de Miami, escenas de obras de Wagner. Este año produjeron El holandés errante completa.

Otras universidades que mantienen sus festivales son la Universidad de Miami, en su recinto de Coral Gables y la Florida International University que también ofrece conciertos y funciones operísticas. Es preciso recordar que los precios a las funciones de estas universidades son muy económicos y ofrecen funciones gratuitas. Otras orquestas locales como la Miami Symphony (MISO) y la Orchestra Miami (OM) también ofrecen ocasionalmente conciertos gratuitos, especialmente al aire libre, en parques de Miami y Miami Beach. Lo que el amigo lector debe estar al tanto.

En cuanto a funciones gratuitas, la palma se la lleva la orquesta escuela New World Symphony que, en su sede de Miami Beach trasmite desde el New Theatre en vivo a la enorme pantalla de 7,000 pies cuadrados y con sonido de alta definición, algunos de sus más populares conciertos, la serie Wallcast. El público suele llevar sus sillas y meriendas para disfrutar del espectáculo en el bello parque adyacente. En sus series la NWS ostenta solistas y directores de orquesta internacionales. En la nueva temporada vendrán, por ejemplo, la soprano Michelle Bradley y el violinista Nicola Benedetti. Entre los directores, están invitados Carlos Miguel Prieto y Osmo Vanska.

La coral Seraphic Fire, merece capítulo aparte. En la nueva temporada mantienen sus conciertos en Miami, Miami Beach, Boca Raton y otras ciudades floridanas, pero este año incluyen un concierto en el lejano estado de Vermont. Las obras que presentarán incluyen ‘Ordo Virtuten’, de Hildegarda von Bingen y de compositores como Handel y Biebl, más su tradicional concierto de Navidad..

Muchas ofertas culturales, pero sin duda el corazón de la ópera y la música culta en Miami radica en el Arsht Center, sede de la FGO y la Cleveland Orchestra (CO), y punto de encuentro para las orquestas que nos visitan. Este año vendrán la Chicago Simphony Orchestra con Riccardo Muti, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, con el pianista Emmanuel Ax; la Saint Martin in the Fields Academy con Joshua Bell y el West-Eastern Divan Ensemble con Michael Barenboim. En jazz tendremos An Evening with Bradford Marsalis, entre otros, y en el orden más popular, la legendaria Glenn Miller Orchestra (enero 14). La Cleveland ofrecerá como siempre cuatro conciertos con obras de Prokofiev, Mahler y otros. También la New World Symphony (enero 11, marzo 7) y la MISO (febrero 9 y mayo 3) ofrecerán galas y conciertos especiales en el centro. Una noche especial, en mayo 11 será la visita del divo del piano Lang Lang, con las ‘Variaciones Goldberg’, de Bach.

Entre las series que gozan de gran popularidad en recintos escolares o religiosos está la Saint Jude-Steinway que, ubicada en el hermoso templo de esa escuela/iglesia de Coconut Grove, produce desde hace 7 años conciertos y recitales operísticos que siempre se llenan a tope por la calidad de sus cantantes e intérpretes, entre los que se encuentra el director musical y creador de la serie, el pianista Roberto Berrocal. Uno de los logros de esta serie es el incluir zarzuelas en el repertorio de cantantes norteamericanos. Este año presenta, entre otros conciertos con grandes figuras, un recital de Zarzuela y Broadway en abril, y al pianista concertista Jorge Luis Prats, famoso especialista en Lecuona.

Se mantienen eventos musicales como la Competencia Dranoff de dos pianos y la Competencia Nacional Chopin de Piano, ahora en su décima edición. Patrocinada por la Chopin Foundation of the United States, el capítulo miamense de esa fundación incluye también conciertos especiales en distintos lugares durante toda la temporada. Este año traen figuras de la talla de Lucas Krupinski y Domenic Muzzi.

Realmente el panorama musical culto de Miami se hace muy difícil de agotar. Al momento del cierre de este artículo todavía no me habían llegado algunas informaciones. Aconsejo a los lectores melómanos no solo seguir el periódico, sino suscribirse a los boletines electrónicos de las distintas orquestas y organizaciones musicales de Miami, son tantas y tan buenas que bien valen el esfuerzo de preocuparse e investigar.