Gio Beta imita a Marc Anthony y cantará clásicos de la salsa en el Teatro Trail

Gio Beta.

El colombiano Gio Beta ha saltado a la fama imitando a Marc Anthony, pero, además, es un gran cantante y un fanático de la salsa, por lo cual no sorprende que anuncie un espectáculo en el que interpretará canciones famosas de ese género. Gio subirá al escenario del Teatro Trail el sábado 7 de septiembre, a las 10:30 pm, para protagonizar “Salsa in the City. la Historia de la salsa”, acompañado de una gran orquesta. “Los músicos que estarán conmigo son maestros que han han tocado con Grupo Niche, Oscar de León, Marc Anthony y otros grandes salseros”, cuenta Gio, que viene de una familia de músicos. El artista vive en Miami y ganó el concurso “Idolos de la canción”, de la Cadena Univision, imitando a Marc Anthony. Para asistir a “Salsa in the City” hay que contactarse con el 305-443-1009 o entrar a www.teatrotrail.com

