Malena Burke con boleros y sones en el American Museum of  The Cuban Diaspora

No existe mejor lugar para disfrutar de un concierto de la cantante Malena Burke que el teatro del American Museum of The Cuban Diaspora. La institución situada en 1200 Coral Way de la ciudad de Miami servirá de marco el sábado 7 de septiembre a las 8:00 p.m. del espectáculo Entre boleros y son, la nueva propuesta musical de la gran artista. “Para mi es un gran honor cantar en este lugar que significa tanto para el exilio cubano”, dice Malena durante un ensayo del espectáculo. “Me siento muy honrada y feliz”.

El museo, que alberga hasta octubre de este año la exitosa exposición Forever Celia, dedicada a homenajear la vida de la reina de la salsa, Celia Cruz, y que ha sido curada por Omer Pardillo Cid, brinda su agradable teatro situado en la segunda planta del edificio, como una alternativa para artistas y creadores de Miami que necesitan un espacio para mostrar su arte.

Según Carmen Valdivia, directora del museo, la bella instalación que ya fue escenario recientemente dos conciertos de la cantante cubana Marisela Verena, planifica una serie de actividades musicales y talleres culturales. “Queremos que este sea un espacio de todos y para todos, afirma. Para el futuro tendremos espectáculos matutinos y por la tarde, diseñados especialmente para niños y las personas mayores, además queremos diversificar el uso del teatro y estamos trabajando en una gran exposición del pintor cubano Rafael Soriano dentro del marco de Art Bassel, afirma.

En el caso de Malena, una artista que ha echado raíces en la Ciudad del Sol desde el momento de su llegada a mediados de la década de los 90, el nuevo espacio abre una nueva e interesante posibilidad de trabajo. “Me gustaría mucho continuar con esta linda colaboración y hacer cosas diferentes aquí”.

Dueña de una voz genuina y de una fuerte personalidad ligada al buen humor y a una considerable dosis de cubanía, Malena se ha convertido, sin lugar a dudas, en la representante más destacada de su género y la reina de la bohemia en nuestra ciudad. Su gran formación musical, sumada a muchos años actuando en diferentes escenarios alrededor del mundo, le permite navegar por diferentes estilos musicales con envidiable confianza.

Para este concierto la interprete ha preparado una Clase magistral acerca de los más importantes géneros de la música cubana. “Empezaremos con los pregones”, adelanta, “y después haremos un repaso por el danzón, el danzonete, el chachachá, el bolero y el son”.

La cantante estará acompañada por un grupo integrado por los músicos Antulio Mora en el piano, el bajo de Alexander Acanda, Yoel del Sol en la percusión, y la guitarra de Lazarito Rodríguez con el apoyo en las voces de Flavia y Dulena, hijas de la cantante.

Portadora de una sabiduría que le otorgan más de 30 años pisando los escenarios, la artista cubana conserva la humildad de reconocer que cada nuevo espectáculo es un reto en sí mismo. “Me gusta hacer arreglos nuevos; renovarme cada noche”, señala. “Siempre trato de regalarle al público algo distinto y por eso necesito esa retroalimentación que me ofrecen las presentaciones en vivo donde puedes establecer esa especie de puente mágico con la audiencia”.

Además del concierto de este sábado, Malena ofrecerá una presentación especial en ocasión de su cumpleaños el viernes 13 de septiembre en el club Alfaros de La Pequeña Habana. “También tendré la gran oportunidad de actuar como invitada en el gran concierto que se ofrecerá el 19 de octubre en el Dade County Auditorium para celebrar los 60 años de vida artística del maestro Meme Solís”, adelanta.

Malena Burke y su banda se presentan el sábado 7 de septiembre a las 8:00 p.m. en The American Museum of the Cuban Diaspora. 1200 Coral Way. Reservaciones: (305) 529-5400.