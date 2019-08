¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Qué hacer en Miami: Los vecindarios y actividades más populares Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami. Up Next × SHARE COPY LINK Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami.

VIERNES

Tour de Emmanuel y amigos, The Hits

El legendario cantante mexicano considerado por muchos como el rey del pop latino, regresa a Miami con su concierto The Hits Tour, en el teatro Fillmore de Miami Beach.

Detalles: 30, 8:30 p.m. Fillmore, 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-7300.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

14 Anual Festival de Cante Flamenco

El festival de este año presenta a los cantaores españoles Rocío Bazán, Manuel Manuel y Javier Heredia, el bailarín Antoñete Castro y el guitarrista Paco Fernández. Los fundadores de Siempre Flamenco, Paco y Celia Fonta, se unirán con su guitarra y baile.

Detalles: 30, 8 p.m., 31, 3 y 8 p.m., 1 sept., 4 p.m. The Adrienne Arsht Center for the Performing Art, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132; (786) 468-2000.

Boris Brejcha y Chris Liebing

Una fiesta que tiene el aspecto de un evento legendario, con los performers: Boris Brejcha en La terraza, y Chris Liebing en El suelo, un punto intermedio fantástico entre la euforia de la pista de baile y la música que es legítimamente creativa, llena de corazón y alma.

Detalles: 30, 11 p.m. y 31, 2 p.m. Club Space Miami, 34 Ne 11 St. Terrace Miami, FL. 33132.

Sudor y estiramiento gratis

Los mejores entrenadores de fitness de Miami y los embajadores locales de Fitbit, Sean Garner y Amanda Christodoulou, se unen para una sesión de ejercicios divertida. Después del entrenamiento un afortunado asistente ganará un dispositivo Fitbit.

Detalles: 30, 6:30 -7:30 p.m. The Citadel, 8300 NE 2nd Ave. Miami, FL. 33138.

¡Viva Latino! con Bad Bunny y Nicky Jam

Live Miami reúne una formación estelar llena de ritmo que ha ganado un lugar entre los géneros más populares en los EEUU. ¡Viva Latino de Spotify! Es la lista de reproducción que comparte himnos latinos.

Detalles: 30, 8 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132; (786) 777-1000.

Concierto con Danny Berrios, Israel Jones, Yanira Gonzales

Pro-Shek se manifestará como un gran concierto, un evento para toda la familia. No permitas que te lo cuenten, ven y vive esta experiencia.

Detalles: 30, 8 p.m. Julius Littman Performing Arts Theater, 17011 Northeast 19th Ave., North Miami Beach, FL. 33162.

Un programa que recauda para jóvenes desatendidos

Venga a disfrutar de arte en vivo, bebidas y música en Hyde Beach, un evento de lanzamiento The Simple Good de Chicago en Miami. El boleto incluye entrada y barra libre de 9-10 p.m. Los precios son $40 preventa y $50 en la puerta. El programa recauda dinero para jóvenes desatendidos en Miami.

Detalles: 30, 8:30 – 10:30 p.m. SLS South Beach, 1701 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33139.

SÁBADO

Presentación del libro, ‘Mujer y familia en la sociedad cubana 1889-1918’

La Otra Esquina de las Palabras recibe a Ariadna Prats García y su libro, que recorre tiempos históricos y un espacio en el que se muestran los intereses de mujeres y hombres, a favor y en contra de divorcio. Es un trabajo novedoso, sin antecedentes en nuestra historiografía.

Detalles: 31, 3 p.m. Café Demetrio, 300 Alhambra Cir., Coral Gables, FL. 33134; (305) 448-4949, cafedemetrio.com.

Juanes abrirá concierto de Rolling Stones

Cumbia colombiana y rock inglés. La Camisa Negra de Juanes y los Dedos Pegajosos de los Rolling Stones. La combinación ideal de bohemia criolla y desenfado británico. Este es el último concierto de la legendaria banda en Miami, que cierra su gira por EEUU.

Detalles: 31, 8 p.m. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, FL. 33056; (305) 943-8000, www.rollingstones.com.

Zacarias Ferriera En Concierto

Zacarias Ferreira tocando en vivo en un concierto en Café Iguana Pines. Disfrute de una experiencia especial de noche de sábado. Entrada: $40 para mayores de 21 años.

Detalles: 31, 9 p.m.-3 a.m. Café Iguana Pines, 8358 Pines Blvd., Pembroke Pines, FL. 33024 Para VIP (954) 433-8787 o info@cafeiguanapines.com.

Marco Antonio Solís: Tour 2019, ‘El más querido’

El legendario artista recientemente lanzó su nuevo álbum titulado, Más de mis recuerdos, que Incluye versiones reinventadas de algunos de los grandes éxitos logrados en su maravillosa etapa con Los Bukis.

Detalles: 31, 8 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132; (786) 777-1000.

Costa a costa, conferencia de música 2019

La conferencia de música, un evento anual de networking para artistas, DJs y productores independientes de Miami. Conectando artistas independientes con ejecutivos de sellos discográficos. Algunos nombres importantes en la industria de la música. Entrada: $150 – $400.

Detalles: 31, 12 p.m. Little Haiti Cultural Complex, 212-260 NE 59th Terrace, Miami, FL. 33137, www.Coast2CoastLIVE.com, info@coast2coastlive.com.

Symposium 2019, Nuestro Futuro: Puertorriqueños en Florida

Reúne a líderes de negocios, gobierno, medios de comunicación y academia para discutir y examinar el papel que los puertorriqueños jugarán en el futuro de Florida y Puerto Rico. Las ganancias para el Fondo de Educación Maurice A. Ferre para brindar asistencia a los estudiantes puertorriqueños que fueron desplazados por los huracanes y están inscritos en la UIF. Entrada: $100.

Detalles: 31, 9 a.m. - 4 p.m. FIU Graham Center, 11200 SW 8 St., Miami, FL. 33199.

Miami Nice 2019, toda una fiesta

Prepárate para la fiesta más grande de yates Todo blanco en South Beach. Un yate de lujo de $125 millones que sale del centro de Miami por el hermoso Hotel Hyatt Dock. Las entradas se venden rápidamente.

Detalles: 31, 8:30 p.m. – 1 a.m. Miami Nice, Parque Bayfront, 401 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132.

Aprender y crecer de manera sostenible en sus hogares

Miami Gifted Children’s apoya el crecimiento intelectual de niños superdotados y dos veces excepcionales. Queremos asegurarnos de llegar a esos niños superdotados no identificados en todo Miami. David Riera presentará una breve lectura y actividad práctica de jardinería.

Detalles: 31, 11 a.m. - 12 p.m. South Dade Regional Library, 10750 SW 211 St., Cutler Bay, FL. 33189.

DOMINGO

Chris Brown Tour 2019





Chris Brown, el famoso un cantante estadounidense de géneros R&B, hip hop, pop y urbano hizo su debut discográfico a los 16 años, a finales de 2005 con el álbum homónimo Chris Brown que fue certificado doble platino por la Asociación de la Industria Discográfica.

Detalles: 1, 6:30 p.m. BB&T Center, 1 Panther Pkwy, Sunrise, FL. 33323; (954) 835-7000.

5ta Conferencia Anual de Música Hip Hop & R&B de Miami

La mayor conferencia de música de artistas independientes en la región sudeste, ha agregado más educación sobre el negocio de la música, el desarrollo como artista, la marca, el marketing y la exposición a los medios. Entrada: $10 – $275.

Detalles: 1, 4 – 10 p.m. DoubleTree by Hilton, Biscayne Bay, 1717 North Bayshore Dr., Miami FL. 33132.

Festival de Reggae

El verano puede estar llegando a su fin, pero la cabeza de cartel Dexta Daps, se asegurará de que las vibraciones vivan en el Broward Reggae Festival. Ding Dong, Richie Spice, Daville y DJ Richie Pooh, ofrecerán ritmos relajantes que lo harán disfrutar.

Detalles: 1, 4 p.m. Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Pkwy., Miramar, FL. 33027; (954) 883-6948.

Buenas Vibras Pool Party

Prepárese para tomar el sol y relajarse mientras escucha música junto a la piscina. Para mayores de 21 años y presentar una identificación válida del gobierno en la entrada. El evento es con lluvia o con sol. Entrada: $20 – $1,500.

Detalles: 1, 1- 9 p.m. SLS Brickell, 1300 S Miami Ave., Miami, FL. 33130.

Seminario gratis ‘Mujeres de Éxito para empoderar’

Las oradoras hablarán sobre cómo comenzaron sus empresas, construyeron sus marcas y analizarán los obstáculos que experimentaron. Junto con tutoriales de maquillaje en vivo, preguntas y respuestas y tablas de proveedores. La misión es empoderar a las jóvenes emprendedoras.

Detalles: 1, 2 - 6 p.m. Workshops 360, 8690 Biscayne Blvd., Suite 3, Miami, FL. 33138.

Fiesta del Día Afrobeats

Únete a Ankara Miami, African Elite Entertainment y tus amigos al estilo afro-caribeño durante Afrobeats Day Party, 21+ DJs: Baboo, Jumbee y_OneLuv

Detalles: 1, 6 – 11:59 p.m. 1306 N. Miami Ave., Downtown Miami, FL. 33136.

Milonga romántica en vivo y primera vez en Florida

La Romántica Milonguera es la mejor orquesta de tango del mundo en este momento, un grupo de diez músicos. Fueron elegidos como la mejor orquesta de tango de 2019 por los Premios Tango Awards en Buenos Aires.

Detalles: 1, 8 p.m. - 2 a.m. Club Tropical, 211 SE. 1st. Ave., Hallandale Beach, FL. 33009.

ENTRESEMANA

Desde Cote d’Azur a la Costa Azzurra una comida inigualable

Los chefs Daniel Boulud y Michael Schartz cocinarán juntos, para una cena de colaboración con cinco platos, desde Provenza hasta Liguria. Experimenta su cocina especial esta noche. Entrada: $150.00 por persona, sin incluir impuestos ni propinas, cóctel de bienvenida.

Detalles: 4, 7 - 10 p.m. Boulud Sud Miami, 255 Biscayne Boulevard Way, Miami, FL. 33131.

Homenaje a las leyendas del reggae

Hagamos que el verano dure para siempre con un musical nocturno en Rue Vendome. Prepárese para darle a sus sentidos un impulso de sabores, sonidos y ritmos caribeños. Sumérjase en los clásicos caribeños y la barbacoa de Miami Smokers y disfruta de un juego de dominó.

Detalles: 5, 7 – 10 p.m. Normandy Fountain, 7802 Rue Vendome, Miami Beach, FL. 33141.

Conferencia gratis con Paul Ortiz, ‘Raza en retrospectiva’

South of People of Color, presenta la serie sobre el racismo en el sur de Florida, con reconocidos académicos de la historia negra. Este libro se basa en voces y experiencias de las diásporas africanas y latinas, y una nueva interpretación de la historia de los Estados Unidos.

Detalles: 5, 7 - 9 p.m. The Betsy Hotel, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL. 33139.