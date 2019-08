Lo nuevo de David Bisbal y lo que viene

Después de experimentar con la rumba latina en sus dos últimos éxitos junto a Sebastian Yatra y Greeicy, el cantante español nos regala “Bésame”.

No es secreto que el cantante español David Bisbal ha sabido robarle el corazón a muchas generaciones con sus temas románticos que llegan al alma.

En la búsqueda de renovarse Bisbal a decidido en este último año abordar una onda más latina y urbana pero sin olvidar sus raíces flamencas.

Después de experimentar con la rumba latina en sus dos últimos éxitos junto a Sebastian Yatra y Greeicy, el cantante español nos regala “Bésame”. Una canción que define como flamenca, pero que no pierde la esencia latina que ha incluido en sus últimas producciones.

El tema lo trabajó junto a su compatriota Juan Magán, quién le propuso ser parte del mismo. “Juan me envió la parte musical, me pareció muy interesante porque lo primero que escuché fue un track de mucha armonía con esencia latina y al mismo tiempo flamenca. Me encantó por ser lo que siempre he defendido, seguía la línea de lo que he llevado a cabo estos meses pasados con la rumba latina”, comentó el cantante.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Bisbal encantado con los sonidos latinos, flamencos y tropicales que se escuchaban en la canción le pidió a Magán le permitiera jugar un poco con ella, a su estilo, verso y voz, buscar una buena letra e historia para dar con el resultado final de “Bésame”.

“Para mí significa mucho volver a mis raíces flamencas, a aquel tiempo y recuerdos que hacíamos al principio de mi carrera como ‘Lloraré las penas’, ‘Bulería’, ‘Como olvidar’, pero esta vez con un toque más moderno”.

Queriendo conseguir un video fresco, lleno de colores y en una zona que tuviera una esencia mediterránea pero al mismo tiempo latina, deciden grabarlo en Ibiza. Para ambos era importante transmitir también visualmente la esencia de la canción, a través de paisajes que enamoraran e incitan a disfrutar del verano.

“Cuando llegue a Ibiza me monté en el velero. Estando cerca del mar, viendo como los integrantes del video se aprendieron la canción a la segunda toma, me lleno de ilusión y alegría”, expresó. “Más que nada porque uno como artista siempre se cuestiona: ‘¿cómo le va a ir al tema?’ En cuanto a receptividad del público, nunca sabes si va a funcionar. En el momento que Juan y yo vimos que se la aprendieron para la segunda toma nos dimos cuenta de que todo el trabajo y esfuerzo había valido la pena. Logramos un resultado poético, tal cual como lo habíamos imaginado”, añadió David.

Ha sido un año movido y lleno de sorpresas para Bisbal, giras y conciertos no solo en Europa si no también por Estados Unidos y México. A lo que se le sumó la llegada de su hijo ‘Mateo’, junto a la venezolana Rosanna Zanetti. “Imagínate, no pudo haber sido más especial, estamos muy felices. He tenido momentos muy bonitos en la gira, y también en conciertos y festivales. Ahora imagina todo esto mezclado con mi familia que es la que me da la vida. Ese niño pequeñito (refiriéndose a Mateo) te puedes imaginar, estamos todos que se nos cae la baba”, afirmó el cantante.

Acercándose el vigésimo aniversario del artista, quién todavía no puede creer como 20 años fueron tan fugaces.

“¡Me ha pasado el tiempo como un rayo! Estamos preparando el disco para que salga a final de año, “Bésame” será el tercer sencillo de lo que será mi próxima producción discográfica. Y como la gente me lo ha pedido, no solamente tendré canciones para bailar, sino también tendré las baladas habituales, las cuales tenía muchas ganas de sacar, para hacer esa balanza que siempre es justa y necesaria”.

Bisbal, mientras tanto lo terminará con toda la tranquilidad, y seguirá haciendo conciertos en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa. Trabajará todo lo que queda de año y del que viene para preparar y regalarle a su público una gran celebración en el 2021.

“El mantenerte vigente yo creo que es lo más difícil. Sacar canciones que no hagan que tu carrera se vaya abajo, si no que por lo menos se mantenga es muy difícil. Sobre todo porque cada año salen artistas nuevos con nuevas propuestas, eso me encanta porque van renovando la música. La disciplina, la dedicación, el saber usar el tiempo, saber cómo y cuándo recuperarte tras un concierto, todo es un proceso, es muy difícil pero muy importante y al final gratificante”, añadió Bisbal.

Para David lo que queda de este año estará lleno de conciertos, nuevos temas y colaboraciones que pronto escucharemos, muchos trabajo para culminar su próximo disco y así preparar el vigésimo aniversario. “Me enfocaré en hacer un repertorio bestial y sobretodo invertir mucho en el escenario para que sea un concierto que la gente no pueda olvidar”, concluyó.