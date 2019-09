Las cinco mejores actividades nuevas gratis de ARTSLAUNCH 2019

ArtsLaunch, un día repleto de eventos gratuitos en Miami para la comunidad, organizado por el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, vuelve como cada año el sábado 7 de septiembre

ArtsLaunch, un día repleto de eventos gratuitos en Miami para la comunidad, organizado por el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, vuelve como cada año el sábado 7 de septiembre, de 10 a.m. a 7 p.m. Con estas actividades se celebra el arranque de temporada de las artes escénicas y otras disciplinas artísticas en el sur de la Florida. Y en el caso de malas condiciones climatológicas el evento se pospondrá para el domingo 22 de septiembre. Les presentamos las cinco mejores actividades nuevas gratis de ARTSLAUNCH2019.

Excursiones culturales en Bug Bus a Little Haiti y Ivertown

Si todavía no conoces dos de los nuevos barrios de moda, esta es una oportunidad perfecta para sumergirte en la cultura única de Miami, esa auténtica mezcla cultural que enorgullece al sur de la Florida. A partir de las 11 a.m. y hasta las 3 p.m. se llevarán a cabo excursiones culturales gratuitas en un Big Bus Miami a dos barrios muy populares artística y culturalmente: Overtown y La Pequeña Haití. El punto de partida es en la rampa del Ziff Ballet Opera House and Knight Concert Hall y el autobús sale cada hora en punto. La idea es ofrecer a la comunidad la oportunidad de descubrir estos barrios a su propio ritmo a través de recorridos flexibles y paradas para subir y bajar del autobús. Esta iniciativa es ideal para hacer turismo en Miami y tomar fotos de lugares de interés y atracciones locales como The Little Haiti Marketplace y Ward Rooming House.

Siempre Flamenco, Miami Symphony Orchestra y Peter London Global Dance Company

A partir de las 11:30 a.m. y hasta las 5 p.m. están programadas varias mini actuaciones en el Peacock Education Center, Knight Concert Hall. Se trata de actuaciones íntimas de 30 minutos con artistas de varias compañías entre las que destacan Miami Symphony Orchestra, Spoken Soul Festival, Siempre Flamenco, Peter London Global Dance Company, Dranoff International 2 Piano Foundation y Miami Lighthouse for the Blind.

La actuación de Siempre Flamenco es de 1:30 a 2 p.m. con los miembros fundadores Paco y Celia Fonta, quienes ofrecerán una pequeña muestra del flamenco. Para los amantes de Beethoven, Vivaldi, Gershwin, Shostakovich, Stravinsky y Strauss, la Orqueta Sinfónica de Miami tiene su actuación programada de 12:30 a 1 p.m., una presentación de lo que se podrá escuchar en la nueva temporada 2019-2020. Y la extraordinaria actuación de Peter London Global Dance Company es de 3:30 a 4 p.m.

Charla de arte con Ben Cameron

El Ziff Ballet Opera House acoge una de las grandes novedades de esta nueva edición de ARTSLAUNCH2019: la charla del ejecutivo nacional de arte y gran apasionado del teatro, Ben Cameron, quien hablará sobre el estado de las artes escénicas y el papel que éste desempeña en las comunidades. Esta charla está programada a primera hora de la mañana, de 10 a 10:45 a.m. Ben Cameron es uno de los líderes artísticos locales más reconocidos y el público tiene la oportunidad de tener una conversación con él. También, Ben Cameron es el presidente de la Fundación Jerome y ex director de arte del programa de Doris Duke Charitable Foundation, que recibió la Medalla Nacional de las artes del presidente Barack Obama. Además, Cameron cuenta con una amplia experiencia en subvenciones para las artes.

Clases de baile para todas las edades

La sala de conciertos Knight Concert Hall Stage invita a los interesados a aprender gratuitamente nuevos movimientos de baile. Hay clases de baile programadas de varios estilos a partir de las 11 a.m. Miami City Ballet presenta un divertido e interactivo taller de “Ballet 101” dirigido a niños de todas las edades. El taller es de 11 a 11:30 a.m. Se recomienda llevar ropa cómoda y zapatillas de ballet o calcetines. Las clases de baile interactivo de hip-hop, dirigidas por Show Stoppers Studio, arrancan a las 11:15 a.m. hasta las 12 p.m. No te pierdas el rincón llamado Cappella, de 11:15 a.m. a 4:15 p.m. El Taller de Adultos de 12 p.m. a 12:30 p.m. ofrece las lesiones jazz para todos los niveles y edades, de a 70 años. Las clases de baile de flamenco son lecciones interactivas, de 4 p.m. a 4:45 p.m., y están dirigidas por el reconocido bailarín y coreógrafo Siudy Garrido.

Demostraciones con el chef Brad Kilgore y Farmers Market

A lo largo del día están programadas varias demostraciones de alta cocina con el finalista del premio James Beard, el extraordinario chef estadounidenses Brad Kilgore, quien presenta a BRAVA, de 11 a 11:30 a.m. una demostración de cómo se preparan deliciosos platos. También habrá una demostración llamada Taste of BRAVA, de 12 a 2:30 p.m., para que los amantes de la gastronomía disfruten de una selección de platos pequeños que pueden comprar. Y de nuevo, este prestigioso chef llevará a cabo otra demostración sobre cómo preparar un plato delicioso, de 3 a 3:30 p.m. Y entre de 4 a 8 p.m. en el Farmers Market puedes comprar todos los productos de temporada cultivados en Florida, además de alimentos preparados disponibles durante todo el día.

Más información: www.arshtcenter.org/artslaunch

Twitter: @IsabelOlmos