¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Bass Babies, programa de arte semanal diseñado para los visitantes más jóvenes en el Bass Museum.

VIERNES

Peter Frampton gira de despedida

Peter Kenneth Frampton es un músico británico conocido por su trabajo como solista a mediados de los años 1970 y como uno de los miembros originales de la banda Humble Pie.

Detalles: 6, 7:30 p.m. 601-7 Coral Sky Amphitheatre, Sansburys Way, West Palm Beach, FL. 33411.

Bass Babies

Haga arte que involucre los sentidos de los niños: tacto, vista, olfato y oído. Es un programa de arte semanal diseñado para nuestros visitantes más jóvenes y sus cuidadores, para fomentar la creatividad y las habilidades a través de actividades artísticas prácticas. Matrícula $8 miembros, $10 no miembros. info@thebass.org.

Detalles: 6, 10 a.m.-11:30 p.m. Museo Bass, 2100 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-7530.

Charla de MBUS con Rhea Leonard

Rhea Leonard nació y creció en el sur de Florida; utiliza el dibujo, el grabado y la escultura en su práctica artística. Explora temas que destacan el cuerpo negro y cómo la sociedad afecta a la psicología negra a través de sus trabajos figurativos.

Detalles: 6, 6:30 p.m. FIU- Miami Beach Urban Studios, 420 Lincoln Rd., Suite 440, Miami Beach, FL. 33139; (305)-535-1463, http://carta.fiu.edu/mbus/.

Tu donación ayuda a un(a) estudiante a encontrar una oportunidad en MDC

Desde el 6 de septiembre de 1960, Miami Dade College le ha abierto las puertas a más de dos millones de estudiantes con sueños. Únase para el Día YO SOY MDC, mientras celebramos las muchas vidas cambiadas y el impacto de MDC en la construcción de la comunidad. Vístete de azul este viernes y recauda fondos con amigos, en las redes sociales y conviértete en embajador. Exclusive MDC, $12; MDC Student $5.

Detalles: 6, 7 p.m. Miami Dade College Night at Marlins Park, Marlins Park, 501 Marlins Way, Miami, FL, 33125.

Viernes festivo de entretenimiento en Southland Mall, gratis

Los viernes festivos muestran los talentos de músicos, bailarines y artistas locales, así como actividades prácticas y experiencias interactivas para toda la familia.

Detalles: 6, 6 - 8 p.m. Southland Mall, 20505 S Dixie Hwy, Cutler Bay, FL 33189; (305) 235-8880.

Cada semana el equipo Warrior Flow ofrece un segmento opcional de movilidad de 15 minutos que comienza con un entrenador.

Meditación guiada, ‘Pranayama: Un viaje al equilibrio’

Déjese guiar por técnicas de respiración antiguas, y aprenda a equilibrar su sistema nervioso, el flujo sanguíneo, la circulación, y descubra cómo activar la relajación.

Detalles: 6, 9:30 a 10:00 a.m. Jardín Botánico de Miami, 2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL. 33139; 305-673-7256, GrowWithUs@mbgarden.org.

Recorrido judío a pie por Miami Beach

Una visión general de los más de 100 años de historia judía de Miami Beach; discusión y revisión de varios estilos arquitectónicos, incluidas las contribuciones judías. Costo: $15 miembros $20 No miembros.

Detalles: 6, 11 a.m. – 1 p.m. Florida International University-Jewish Museum of Florida, 301 Washington Ave., Miami Beach, FL. 33139.

Jam en percusión gratis

Cada viernes por la noche los huéspedes pueden probar diferentes instrumentos de percusión, incluidos los tambores de mano y los juegos de batería. El evento ocurre la mayoría de los viernes por la noche, pero es aconsejable consultar con anticipación.

Detalles: 6, 7 - 9 p.m. South Florida Center for Percussive Arts, 12770 SW 125 Ave., Ste. 101, South Dade.

Concurso de talentos Lyric Live

Overtown’s Got Talent reúne cantantes, comediantes, raperos y otros artistas para competir por la oportunidad ganar $500 cada primer viernes del mes. Creado por Lyric Live, en el Teatro Histórico Lyric de Black Archives, en el barrio Overtown. Boletos $10 por adelantado y $15 en la puerta.

Detalles: 6, 8 – 11 p.m. Black Archives Historic Lyric Theatre, 819 NW 2nd. Ave., Miami, FL. 33136; (786) 708-4610.

Hora del juego en Lincoln Eatery para la familia, gratis

¿Buscas un poco de tiempo de calidad con la familia? Todos los viernes The Lincoln Eatery organiza la Noche de juegos familiares con una amplia variedad de juegos como Clue, Monopoly, Taboo, Scattergories, Heads Up, Jenga, Pictionary y más.

Detalles: 6, 6- 9 p.m. Lincoln Eatery, 732 Lincoln Lane North, Miami Beach, FL. 33139.

4 museos gratis todo el día del viernes

Museo de Arte Patricia & Phillip Frost: 10 a.m. -5 p.m. 10975 SW 17th St, Miami, FL. 33199; (305) 348-2890. Instituto de Arte Contemporáneo: 11 a.m. - 7 p.m. ICA, 61 NE 41st St, Miami, FL. 33137; (305) 901-5272. Wolfsonian - FIU: 6:45 p.m. - 9 p.m. 1001 Washington Ave, Miami Beach, FL. 33139; (305) 531-1001. Museo de Coral Gables: 10 p.m. 285 Aragón Ave. Coral Gables, FL. 33134; (305) 603-8067.

SÁBADO

Malena entre boleros y son…

El Museo Americano de la Diáspora Cubana presenta a la cantante cubana Malena Burke, intérprete polifacética, con un potente y expresivo timbre vocal, afinación y gran dominio en la utilización de los recursos de improvisación.

Detalles: 7, 8 p.m. Museo cubano, 1200 Coral Way, Miami, FL. 33145; (305) 539-5400.

Arte para niños: Cuadernos de bocetos del artista en The Bass

El Bass Museum presenta este año para el lanzamiento anual más grande de la temporada artística de Miami. Visite nuestra mesa en Kid’s Zone, para obsequios, actividades artísticas y la oportunidad de ganar una membresía gratuita. 7 – 12 años; $15 por clase, 10 para miembros.

Detalles: 7, 10:30 a.m.- 12:30 p.m. Bass Museum, 2100 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33139.

Tour de Alejandro Sanz, 'La gira 2019' en American Airlines Arena.

Tour de Alejandro Sanz, ‘La gira 2019’

El cantante español Alejandro Sanz, que ha vendido más de 25 millones de discos y ha ganado 20 Grammys Latinos y 3 americanos, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales, se presenta en Miami.

Detalles: 7 y 8. 7:30 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132.

Lanzamiento de artes 2019, gratis

ArtsLaunch es el mayor evento comunitario en Miami celebra las artes escénicas y otras disciplinas artísticas. Un día completo, más de 50 actividades que incluyen, mini presentaciones, talleres interactivos, actividades para niños, mercado de agricultores, tours y más.

Detalles: 7, 9 a.m. Arsh Center, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132; 786-468-2000.

Clase de arte para adolescentes

Aprenda los conceptos básicos sobre cómo desarrollar un cuaderno de dibujo reflexivo. Talleres intensivos de arte de estudio. Cada semana se dedica a un medio en particular brindando a los estudiantes la capacidad de seleccionar y explorar material. 13 años, $15 por clase, 10 miembros.

Detalles: 7, 1:30 - 4 p.m. Bass Museum, 2100 Collins Ave,. Miami Beach, FL. 33139.

El carnaval de Bahía llega a Miami Beach con Daniela Mercury

Conocida como “furacão” (huracán) debido a su poderosa voz y su energía en el escenario, cantando y bailando durante horas sin perder el aliento. Ganadora del Latin Gammy y artista multi-platino.

Detalles: 7, 8 p.m. The Fillmore Miami Beach, 1700 Washington Ave., Miami Beach FL. 33139; (305) 673-7300. http://www.fillmoremb.com/

E11EVEN Miami está de vuelta

Tu mayor entendimiento eres tú, gratis

Es un evento que busca potencializar la marca personal, demostrando que si aprendes a proyectar lo que eres, podrás emprender lo que sea. Conferencistas expertos en marca personal, imagen y maquillaje harán un espacio ideal para empoderar, aprender y sobre todo compartir.

Detalles: 7, 8 p.m. Universal Casting, 6454 NE. 4th Ave. Bay 2, Miami, FL. 33138

Original Miami Beach Antique Show

Una celebración especial de la Semana del Arte de Miami, en anticipación del espectáculo de antigüedades en interiores más grande de Estados Unidos. Se recomienda vestimenta Art Deco.

Detalles: 7. 6 – 9 p.m. Art Deco Museum, 1001 Ocean Drive, Miami Beach, FL. 33139.

Mercado caribeño en Little Haití

Día del Mercado del Caribe todos los sábados exhibirán entretenimiento, moda, cocina, accesorios, joyas, zapatos, así como artículos originales para el hogar afrocaribeño; productos de belleza natural, libros, música, artes, cultura y más.

Detalles: 7, 10 a.m. – 6 p.m. 5925 NE 2 Ave., Miami, FL. 33137.

Taller financiaramente libre y feliz

Bienvenido al único programa integral de Finanzas Sanas en Cuerpo y mente sanos que imparte Carola Armitano; te ayudará a resolver ese, ‘No sé qué hacer, y por dónde empiezo con mis finanzas’. Basta de sufrir por dinero y por deudas. $107.

Detalles: 7, 10 a.m.-2 p.m. 8180 NW 36 St., Doral, FL. 33166.

DOMINGO

Mercado de agricultores en Lincoln Road

Todos los domingos desde la mañana, a lo largo de Lincoln Road el mercado verde presenta frutas, verduras, flores frescas, jugos, etc.

Detalles: 8, 9 a.m. – 6 p.m. 350 Lincoln Road, Miami Beach, FL.

Día de la famila en Magic City Jai-Alai

La tarde presenta el clásico deporte de Jai-Alai, mientras los niños se divierten en un tobogán inflable, pintan sus caras y solicitan sus globos favoritos de animales, también pueden ir a la cancha y conocer a los jugadores. Gratis.

Detalles: 8, 1-4 p.m. Casino Miami Jai-Alai, 3500 NW 37 Ave., Miami, FL. 33142; (305) 633-6400.

Yoga con Warrior Flow

Esta no es tu clase de yoga típica. Cada semana el equipo Warrior Flow ofrece un segmento opcional de movilidad de 15 minutos que comienza con un entrenador. Invitados especiales de diferentes disciplinas como Pilates.

Detalles: 8, 9:45 - 11:00 a.m. 700 Lincoln Road, Miami Beach, FL. 33139 cerca del óvalo de Euclides.

Museo Wolfsonian: ‘Hollywood en La Habana”

En las décadas de 1940 y 1950, la historia de amor de La Habana con Hollywood vio a estrellas de cine como, Ava Gardner y Marlon Brando, acudir al Caribe e inmortalizar el paraíso y los placeres de la isla en la pantalla. Ves las caricaturas de celebridades en un recorrido de obras por el artista gráfico del siglo XX, Conrado W. Massaguer.

Detalles: 8, 4 – 6:30 p.m. 1001 Washington Ave., Miami Beach, FL. 33139; (305) 531-1001, www.wolfsonian.com.

ENTRESEMANA

Dibujo de figura desplegable en Oolite Arts

Destinada a aquellos a quienes les gusta probar suerte en dibujar figuras o mejorar sus habilidades. El Open Figure Drawing Studio es supervisado por William McGaul, artista con sede en Miami con más de 5 años de experiencia enseñando acuarela y dibujo de figuras. $14.

Detalles: 9, 7 - 9 p.m. Oolite Arts, 924 Lincoln Road, Miami Beach, FL. 33139.





Rick Ross presenta sus memorias, ‘Huracanes’

Las memorias esperadas del icono del hip-hop, Rick Ross, narran su mayoría de edad en medio de la epidemia de crack de Miami, sus controversias y su imparable ascenso a la fama. Haciendo una aparición exclusiva en la ciudad que lo formó.

Detalles: 9, 7:30 p.m. Chapman Conference Center (Building 3, 2nd Floor, Room 3210) 300 NE Second Ave., Miami, FL. 33132.

Tomate una copa y escribe mejor con Lourdes Vázquez, gratis

Escritora nacida en Puerto Rico y residente en los Estados Unidos. Obtuvo el premio Juan Rulfo de cuento en el 2002 en Francia. Su novela, Sin ti no soy yo, forma parte de: The New Essential Guide to Spanish Reading (2012)

Detalles: 10, 6:30 p.m. Books & Books en el Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami, FL. 33132.

Om Garden: clase de yoga Vinyasa

El Jardín Botánico de Miami Beach presenta clases de yoga y meditación Om Garden, enfocada en la respiración y en la combinación de movimientos. Boleto: $10.

Detalles: 11, 7:30 - 8:30 a.m., 9:30 - 11:00 a.m. Jardín Botánico de Miami Beach, 2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL. 33139

Mujeres de Art Deco, Parte 1: ‘El Amanecer del Deco’

MDPL presenta nuestra serie de conferencias de otoño de 2019: Las mujeres no cantadas del art déco.

Detalles: 12, 6:30 p.m. - 8:30 p.m. Club de mujeres de Miami Beach, 2401 Pine Tree Drive, Miami Beach, FL. 33141.

Siempre música en vivo en el Bayside Marketplace, gratis

El Marina Stage, con el fondo de la Bahía de Biscayne, es para disfrutar de música en vivo todos los días. Hay un grupo brasileño, sonidos latinos, pop, rock, funk y más representados.

Detalles: Domingo a jueves mediodía hasta las 6 p.m. y 7 p.m. hasta las 11.p.m.Viernes y sábado mediodía hasta las 7 p.m. y 8 p.m. hasta la 1 a.m. Bayside Marketplace 401 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132.