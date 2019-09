Jorge Luis Prats abre la temporada de la serie St. Hugh-Steinway.

El pianista español de origen cubano Jorge Luis Prats no necesita presentación, desde hace décadas su reputación ha quedado establecida como uno de los mayores intérpretes de Lecuona amén de ser reconocido mundialmente como una luminaria en el repertorio clásico, de Bach a Shostakovich.

Con un programa variado es justamente este as del teclado quien abrirá la nueva temporada de la popular serie St. Hugh-Steinway, a las 8 p.m., el 27 de septiembre en el recinto de la iglesia escuela St. Hugh en Coconut Grove.

Nacido en Camagüey en 1956, Prats dejó su Cuba natal para ubicarse en España en el 2004, y al año siguiente adquirió la nacionalidad de ese país desde donde ha desarrollado una carrera internacional reconocida con numerosos premios y avalada por grabaciones muy bien recibidas por el público entre las que se destacan las de obras de Ernesto Lecuona, el famoso compositor cubano.

Prats tiene un estilo vigoroso e intenso y una especial sensibilidad para la música sensual y acompasada de Lecuona. Desde 1977 el consumado artista viene cosechando triunfos, ya que en ese año obtuvo el primer premio en la prestigiosa Long-Thibaud-Crespin Competition de Francia. Entre sus maestros se cuentan Rudof Kherer, en Moscú, Magda Tagliaferro en París, Paul Badura-Skoda en Viena y Witold Malcuzynski en Varsovia. En Cuba obtuvo la Medalla Félix Varela en 1984, y en 2004, el Premio Nacional de Música. Hasta ese año, en que dejó el país, junto a su desempeño como pianista, Prat fue también el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.

En cuanto a sus grabaciones, baste decir que Prats es el actual paladín de la obra de Rachmaninov, especialmente sus conciertos, los cuales ha grabado con la Orquesta Filarmónica de Ciudad México. Un documento valioso es el DVD que se realizara con la grabación tomada en vivo durante la presentación del artista en el Amaturo Theatre de Fort Lauderdale, en el 2007, durante el Miami International Piano Festival. Aquí se lo puede ver en un variado repertorio que abarca desde Bach hasta Scriabin y muy especialmente sus versiones de creadores cubanos como Lecuona y Cervantes. Este DVD tiene el bonus de una entrevista al pianista realizada por el musicólogo Frank Cooper ese mismo año. Otros compositores que Prats ha grabado con éxito son Shostakovich con la Orquesta Sinfónica de Extremadura y el aclamado disco con música de Grieg, von Dohnanyi y Litolff con la Royal Philharmonic Orchestra. Su disco Live in Zaragoza lo muestra en recital en vivo con obras de Cervantes, Villalobos, Fariñas y Granados.

Amazon Prime Video ofrece a Prats con la Orquesta de París, bajo la dirección de Paavo Jarvi, en el Concierto no. 3, de Rachmaninof. El programa se completa con la Sonata no. 6 de Bizet, Busoni, Prats y con la Mazurka en glissando, de Lecuona. Pero si bien es bueno estar informado de que uno puede ampliar su discoteca y videoteca con estas joyas de Prats, nada como el disfrute en vivo, vibrante e irrepetible, y eso lo tendremos los miamenses el día 27 en la St. Hugh de Coconut Grove. No se lo pierda.

Jorge Luis Prats en concierto, St. Hugh-Steinway Series. 3460 Royal Rd, Coconut Grove, FL 33133. Información y entradas: (305) 318-5008 y www.sthughconcerts.org/products