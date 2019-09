Sirius Quartet. ‘New World’

La prestigiosa agrupación de cuerdas Sirius Quartet, destacada por su “versatilidad y talento” por The New York Times, y considerada como un ensemble “que trabaja cómodamente en la intersección de la composición minimalista clásica y el jazz post-bop” por Detroit Free Press, se caracteriza por sus creaciones y arreglos que ofrecen amplio espacio para la improvisación. Y precisamente su reciente álbum New World presenta todas las características mencionadas y muchas más. Su repertorio, de profunda connotación política, explora candentes temas de actualidad, donde la expresión lírica sirve para llamar a la verdad por su nombre, con innovadora y emotiva armonía.

‘New World. Sirius Quartet’. ZOHO Records. Nro. de serie ZM 201908 902293.