Will Plus se presentará en el show de cantautores “Esencia”

Will Plus en "Esencia" El cantante y guitarrista cubano Will Plus tiene una ocupada agenda de conciertos.

Por sus espectaculares presentaciones, el cantante y guitarrista cubano Will Plus tiene una ocupada agenda de conciertos. En sus shows el joven, nacido en la localidad de Sancti Spiritu y llegado a Miami hace una década, interpreta con su banda temas propios y versiones de clásicos del pop y el rock. “La música es el motor de mi vida”, asegura. Will estará el viernes 27 de septiembre en el festival de cantautores “Esencia”, que tendrá lugar a las 8 p.m., en Canaima Doral. “Siempre acudo con gusto cuando se me invita a este espectáculo porque tiene el propósito de mostrar a colegas muy talentosos”, señala. En “Esencia” Will compartirá escenario con Simón Jano, Jimena Quijada, Miguel Garrocho y Maryangel. Para más información, llamar al 786-452-9350.