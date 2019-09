¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Qué hacer en Miami: Los vecindarios y actividades más populares Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami. Up Next × SHARE COPY LINK Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami.

VIERNES

Celebración de la herencia hispana, gratis

Celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana en el Mall de las Américas. El escenario principal contará con una banda en vivo y espectáculos de danza. Además, este evento familiar contará con pintura facial, manualidades, dominó, vendedores y mucho más.

Detalles: 27, 6 – 8 p.m. Mall de las Américas, 7795 W. Flagler, Miami, FL, 33144; (305) 261-8772 vdejesus@sterlingorganization.com.

32ª Conferencia Anual sobre Literatura Infantil

Los invitados especiales de 2019 son, Oge Mora, Angela Domínguez y Ekua Holmes. Holmes presentará en la Conferencia sobre Literatura Infantil en colaboración con la 17a. Serie Anual de Arte Ashley Bryan, cuyo enfoque son los libros escritos y / o ilustrados por personas de ascendencia africana.

Detalles: 27, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Biblioteca del Condado de Broward, 100 S Andrews Ave., Fort Lauderdale, FL, 33301.

Recital de la facultad de la Escuela de las Artes del Nuevo Mundo, gratis.

Los miembros de la Facultad de Música de la NWSA se reúnen para una noche de selecciones musicales. Lo más destacado para el Departamento de Música y los Recitales de la Facultad brindan una oportunidad única para mostrar habilidades de actuación para los estudiantes y la comunidad. Richard Fleischman, viola & Ciro Fodere, piano.

Detalles: 27, 7 p.m. First Presbyterian Church of Miami, 609 Brickell Ave., Miami, FL. 33131, (305)-371-3439.

De la Cruz Collection exhibe, ‘Whispering Cave’, sobre Ana Mendieta en Cuba

Ana Mendieta creó un trabajo innovador que abordó temas como el exilio, el desplazamiento y el regreso al paisaje, que sigue siendo una fuente de fascinación y misterio público. Después de años de investigación de archivo de la gestión del patrimonio del artista, la cineasta Raquel Cecilia se aventura en las cuevas para descubrir la verdad.

Detalles: 27, 6:30 p.m. 23 NE 41 St., Miami, FL, 33137; (305) 576-6112, info@delacruzcollection.org.

Festival Forward Motion con Heidi Latsky Dance de Nueva York y Step Change Studios

Producido por Karen Peterson and Dancers, es uno de los primeros festivales y conferencias en todo el mundo que exhibe innovadoras compañías de danza y coreografía físicamente integradas, que incluye a las personas con y sin discapacidad, en el escenario y en la audiencia, desafía las percepciones artísticas y sociales de lo que define la belleza física y el movimiento hermoso.

Detalles: 27 - 28, 8p.m. Miami Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, FL, 33135.

Books & Books presenta, ‘La casa holandesa’ de Ann Patchett

Ann Patchett, la autora más vendida del New York Times, de Commonwealth y State of Wonder, regresa con su novela más poderosa hasta la fecha: una historia conmovedora que explora el vínculo indeleble entre dos hermanos, la casa de su infancia y un pasado que no quiere déjalos ir.

Detalles: 27, 7:30 p.m. Coral Gables Congregación United Church, 3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL, 33134.

SÁBADO

Cuentos y más cuentos, gratis

La Fundación Cuatrogatos y Downtown Doral Pop-Up x Mind Body Social, invitan al evento para niños Cuentos y más cuentos, con la cuentacuentos Geraldine Townson como artista invitada. Narraciones provenientes de distintas geografí­as y culturas en la voz de una excelente cuentacuentos, para encantar a niños y padres.

Detalles: 28, 11:30 a.m. Downtown Doral Pop-Up x Mind Body Social, 5241 NW 87 Ave., D109. Doral, FL. 33178, (305) 471 4965.

‘Danica Sunbeam’: Nuevas obras de Emmett Moore en Galería Nina Johnson

Exposición de trabajos de Emmett Moore, incluye una serie de esculturas funcionales y objetos de diseño hechos de tela de camiseta. Emmett Moore es un diseñador y artista con sede en Miami representado por la Galería Nina Johnson. Exhibido en el Pérez Art Museum Miami, en la colección permanente, así como en el Bass Museum of Art, el Frost Art Museum y el RISD Museum, Providence.

Detalles: Hasta el 28 Galería Nina Johnson, 6315 NW 2 Ave., Miami, FL. 33150, (305)-571-2288.

Inauguración, ‘10- Una década’, en Dimensions Variable

10—A Decade, es una exposición colectiva que reúne a cinco artistas anteriores y cinco nuevos, en celebrando su décimo aniversario. La exposición también funcionará como una subasta para apoyar los programas, instalaciones y artistas participantes de DV. Artistas: Felice Grodin, Fabián Peña, Jamilah Sabur, Tom Scicluna, Agustina Woodgate, Nathalie Alfonso, Yanira Collado, GeoVanna González, Francisco Maso, Christina Pettersson. Curada por Leyden Rodríguez-Casanova y Frances Trombly

Detalles: 28, 6-10 p.m. Dimensions Variable DV, 101 NW 79 St., Miami, FL, 33150, (305)-606-0058.

El trabajo histórico de los Florida Highwaymen en la Galería Nina Johnson

Los Florida Highwaymen eran un colectivo informal de artistas afroamericanos que pintaban y vendían paisajes idílicos a turistas que viajaban por la A1A y la US1, a partir de la década de 1950. La exposición incluye obras de Hezekiah Baker (1940-2017), Mary Ann Carroll (b. 1940), Willie Daniels (b. 1950), Alfred Hair (1941-1970), Robert Lewis (b. 1941), Roy McClendon (b 1932), Harold Newton (n. 1934) y Livingston Roberts (1942-2004).

Detalles: Hasta el 28 Galería Nina Johnson, 6315 NW 2 Ave., Miami, FL, 33150; (305)-571-2288.

Clase de arte para adolescentes

Talleres intensivos. Desarrolle una paleta personal inspirada en su estética y aprenda sobre la armonía del color, la intensidad, el tono, el espacio, la temperatura y cómo aplicarla a sus pinturas. 13-18 años, $15.

Detalles: 28, 1:30 - 4:00 p.m. The Bass Museum, 2100 Collins Ave., Miami Beach, FL, 33139; (305) 673-7530, https://thebass.org/.

El departamento de reflexión

Diseñado como un reflejo de los espacios interiores del Ayuntamiento de Miami Beach, la Oficina Principal del departamento se convertirá en un lugar de reunión y espacio flexible para el Departamento de Reflexión, dando al público una idea de su investigación actual y su trabajo con la ciudad.

Detalles: 28, 6 p.m. 2100 Collins, Miami Beach, FL, 33139.

Música en vivo en The Betsy, gratis

Únase a nuestros amigos en el Betsy todas las noches para disfrutar de la música en vivo de mayor duración, principalmente jazz, en Miami Beach; con jazz latino los martes, jueves y domingos. Escuche mientras cena en LT Steak & Seafood, o disfruta un cóctel en el Lobby Bar.

Detalles: 28, 7-11 p.m. The Betsy South Beach, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL, 33139, (305)-531-6100, https://www.thebetsyhotel.com/.

En la vida hay amores

Se trata de una historia original narrada por César Miguel Rondón, donde dos cantantes ganadores del Grammy Latino: Lena Burke, pianista, cantante, compositora y actriz cubana, y Rafael “Pollo” Brito, músico, cuatrista y cantautor venezolano, dialogan su amor, dolor y desencuentros a través de 30 boleros, $39 – $65

Detalles: 28, 8 p.m. Colony Theatre, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL, 33139.

Presentación del libro, ‘Among the Ruins/Entre las ruinas’, de George Franklin

La Otra Esquina de las Palabras invita a la presentación del poemario bilingüe Among the Ruins/Entre las ruinas (Katakana Editores, 2019), del poeta norteamericano George Franklin, traducido al español por la poeta Ximena Gómez. El acto contará con la participación de ellos y del editor de Katakana Editores, Omar Villasana.

Detalles: 28, 3p.m.Café Demetrio, 300 Alhambra Circle, Coral Gables, FL, (305)-448-4949.

Para amantes de la comida vegana

Vegan Block Party, es un festival de comida, bebida y estilo de vida durante todo el día, que celebra la forma de vida impulsada por las plantas y para mejorar la vida de los animales, el planeta y nuestra salud. Talleres de bienestar, arte fitness etc.

Detalles: 28, 12-9 p.m. MANA Wynwood, 318 NW 23 St., Miami, FL, veganblockparty.com.

Gran inauguración de Pivot Mkt, gratis

Pivot Mkt es la primera tienda departamental sostenible de Miami en los EEUU que alberga exclusivamente marcas que tienen un profundo compromiso con la sostenibilidad. Hay 7,200 pies cuadrados dedicados a marcas y consumidores que comparten los valores de transparencia, sostenibilidad y equidad. Música maniquíes, ropa de segunda.

Detalles: 28, 12-9 p.m. La Citadel, 8300 NE 2 Ave., Miami, FL, 33138.

ExpoColombia

Feria inmobiliaria para colombianos en el exterior. En su sexta versión, tiene compra o inversión en Colombia desde 70 mil dólares, presentado por las diez constructoras inmobiliarias importantes, apoya Banco de occidente

Detalles: 28 -29, 10 a.m. – 8 p.m. Hotel Miami Airport Marriott, 1201 NW Le Jeune Road, Building A (7, 17 km) Miami, FL. 33126; (305) 649-5000.

Homenaje de India a Celia Cruz en Miami

En los 16 años desde la muerte de Celia Cruz, muchos han sido los homenajes, los tributos y los conciertos dedicados a la inmortal cantante cubana, pero ninguno ha sido tan personal como éste. La gran cantante puertorriqueña India subirá al escenario para cantarle a quien fue su ídolo.

Detalles: 28, 8 p.m. Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132, (786) 468-2000.

DOMINGO

Mes de la Herencia Hispana con Tito Puente, Jr, gratis

Global Arts Project y la Asociación de Vecinos de Collins Park, celebran el Mes de la Herencia Hispana con Tito Puente, Jr. y His Latin Jazz Ensemble, con una presentación en Collins Park. Este es el cuarto de cinco conciertos gratuitos en la serie Artscape 2019.

Detalles: 29, 10 a.m. – 5 p.m. Detrás del Museo Bass, 2100 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33139

Concierto de Hip Hop y Rap con Tyler, The Creator, Jaden Smith, GoldLink

Tyler Gregory Okonma, principalmente conocido como Tyler, the Creator, es un rapero y productor estadounidense. Es más conocido por ser el líder y co-fundador del grupo de rap Odd Future, habiendo cantado y producido casi todas las canciones de la agrupación.

Detalles: 29, 7 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132, Miami, FL, 33132.

Danny Daniel en concierto, ‘Por el amor de una mujer’

Cantante español que hizo muy buena época en Latinoamérica entre los años 70 y 80. Lo acompañan, Jose Negroni y Negroni’s Trio. Sacó su último disco con canciones cubanas antiguas: Más allá del sentimiento.

Detalles: 29, 5 p.m. Miami Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, FL, 33135.

Día familiar: Arte multisensorial en The Bass, gratis

Enciende tu imaginación usando todos tus sentidos a través de una serie de desafíos de diseño. Un programa IDEAS mensual gratuito creado para involucrar a las familias con niños de todas las edades en actividades que fomentan la conversación, la exploración y la experimentación a través del arte.

Detalles: 29, 2-4p.m. The Bass Museum of Art, 2100 Collins Ave., Miami Beach, FL, 33139; (305) 673-7530, https://thebass.org/event/family-day-sep/

Día Nacional del Café en Miami con cafecito gratis

Suite Habana Café, celebra su primer aniversario en estas fiestas tan importantes, con más cafeína que el café con leche de tu abuela. Música en vivo, sorteos, incluso una semana de café gratis y por supuesto, todo el cafecito con el que puedas soñar. Traiga a su familia, traiga a su perro, traiga a su mejor amigo adicto al café.

Detalles: 29, 2-8 p.m. Suite Habana Café, 2609 N. Miami Ave., Miami, FL, 33127.

Desfile de moda a la vista

Miami On Sight es un desfile de moda orientado a la comunidad, que celebra la ciudad y su gente a través de la presentación de diseñadores locales emergentes en ubicaciones icónicas únicas de Miami. Esta pista local se formó para celebrar la ciudad como un todo cultural mientras conecta la escena del arte y la moda, con el público general.

Detalles: 29, 7 p.m. Afueras del Museo Bass, Collins Park, 2100 Collins Ave., Miami Beach, FL, 33140.

Día libre mensual de MOAD MDC

El museo de arte y diseño de Miami, se complace en ofrecer admisión gratuita el último domingo de cada mes. En este día, MOAD también ofrece un programa familiar gratuito y un recorrido de exhibición con Martin A. Tsang. En lugar de una conferencia formal, MOAD presenta recorridos de exhibición interesante, conversaciones y expertos interdisciplinarios.

Detalles: 29, 2, 4 p.m. 117 NE 1st Ave., Suite 04-115, Miami, FL .33132, (786) 991-4259, www.JWIpr.com.

ENTRESEMANA

Clases magistrales de danza gratis

Dance Now Miami en su veinte aniversario presenta a una serie de Master Class, sobre la técnica de José Limón, con Angela Gallo.

Detalles: 30-2, Complejo Cultural Little Haiti, 212 NE 59 Terr., Miami, FL, 3313730; (305) 975-8489 berthadmorales@live.com.

Feria del libro presenta ‘First Draft’ de octubre

Proyecto social literario, una serie de eventos informales de escritura que convierten las horas felices en grandes historias. Un mensaje de escritura guiada, porque escribir es un trabajo sediento. Toma una bebida y escribir una historia; toma otro trago y escribe una historia mejor.

Detalles: 1, 6:30 p.m. 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132.

Homenaje cinematográfico a Jorge Luis Borges

La Feria del Libro de Miami, el Consulado de la República Argentina en Miami y la Academia Norteamericana de la Lengua Española-ANLE invitan a la presentación de la cinta Un amor de Borges, un homenaje al escritor Jorge Luis Borges al cumplirse 120 años de su nacimiento. La proyección forma parte de las actividades del Miami Dade College durante Hispanic Heritage Month.

Detalles: 3, 7 p.m. MDC Wolfson Campus, Downtown, 300 NE 2 Ave., Miami, FL. 33132, Edificio 7, Primer piso, salón 7128. Entrada y estacionamiento gratuitos.