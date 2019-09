Los cinco mejores conciertos gratis en Design District Miami “Miami Design District Performance Serie”, un programa de actuaciones musicales gratuitas que adquirió popularidad a principios del 2017 con actuaciones de teatro tradicional, abre su nueva temporada en Palm Court, la plaza del Design District. Up Next × SHARE COPY LINK “Miami Design District Performance Serie”, un programa de actuaciones musicales gratuitas que adquirió popularidad a principios del 2017 con actuaciones de teatro tradicional, abre su nueva temporada en Palm Court, la plaza del Design District.

“Miami Design District Performance Serie”, un programa de actuaciones musicales gratuitas que adquirió popularidad a principios del 2017 con actuaciones de teatro tradicional, abre su nueva temporada en Palm Court, la plaza más famosa del glamuroso barrio de Design District. Por aquí han pasado prestigiosos artistas de diversos géneros como José Luis Rodríguez “El Puma” y The Wailers, entre otros muchos. Todos los conciertos, siempre los viernes, son abiertos al público, desde el 5 de octubre hasta el 14 de diciembre. Les presentamos los cinco mejores conciertos gratis en Palm Court.

La orquesta sinfónica de Miami y National Youngarts Foundation

La Orquesta Sinfónica de Miami (MISO), la sinfonía profesional de la ciudad natal de Miami, dirigida por el reconocido internacionalmente maestro Eduardo Maturet, ofrece dos conciertos gratis, uno en solitario y otro acompañado de otra destacada banda musical. Este año, para dar comienzo a la Serie Performance, MISO se ha asociado con la National YoungArts Foundation para una actuación especial que, como ya es habitual con el maestro Maturet, promete conectar con el público asistente desde el primer momento. El 18 de octubre MISO se presenta junto con algunos miembros de YoungArts a partir de las 6 p.m. y hasta las 9 de la noche. YoungArts es una prestigiosa fundación que identifica a los artistas jóvenes más exitosos en las artes visuales, literarias y escénicas, brindándoles oportunidades de desarrollo creativo y profesional a lo largo de sus carreras.

Y el 15 de noviembre, también a la misma hora, MISO se presenta en la plaza más popular del glamuroso barrio de Design District para ofrecer un concierto que no dejará a nadie indiferente. Todo un regalo en esta histórica trigésimo primera temporada. MISO está considerada no solo como la sinfonía profesional de Miami sino también un valioso contribuyente al tejido cultural de Miami. Marturet, director musical y de orquesta, dirige a 80 músicos profesionales de todo el mundo. Más información: www.themiso.org

Martha Wash y Shannon, Música retro de los 80 para Halloween

El viernes 1 de noviembre se celebra en Palm Court la primera noche retro de Halloween con música de los años 80 en Design District. Y las encargadas de asegurarse de que la noche sea todo un éxito son la cantante y compositora estadounidense Martha Wash, popular por ser la cantante desconocida más famosa de los años 90, y la estadounidense Shannon, compositora y cantante más conocida por su estilo música libre y dance-pop en los años 80. Martha Wash, que se hizo famosa con el duo The Weather Girls y por su poderosa voz, alcanzó su éxito con temas como “It’s Raining Men” y “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)”. Martha Wash recibió el título honorífico de “The Queen of Clubland” tras lograr doce éxitos número uno en la lista de baile de los prestigiosos Billboard. Y Shannon logró triunfar con temas como “Give Me Tonight”, “Do You Wanna Get Away” y su himno de oro, “Let The Music Play”. Más: http://www.marthawash.com/

Los legendarios The Wailers, reyes del reagge

No es la primera vez que The Wailers llenan la plaza de Palm Court. Esta vez su actuación es el viernes 8 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde. Los legendarios The Wailers continúan su búsqueda para llevar el reggae a la vanguardia del escenario mundial. El grupo está dirigido por el reconocido bajista y fundador Aston “Familyman” Barrett y está acompañado por el guitarrista original de The Wailers Donald Kinsey. En la actualidad el objetivo del grupo es ofrecer al público de todo el mundo la oportunidad de experimentar su sonido innovador. De 1972 a 1980, Bob Marley y The Wailers grabaron, realizaron giras y actuaron ante millones de personas en todo el mundo. Desde 1981, “Familyman” se ha encargado de mantener a The Wailers juntos tal y como lo solicitó Bob Marley. Y en homenaje al fallecido cofundador y baterista Carlton “Carly” Barrett, The Wailers presenta al talentoso “Familyman”, el hijo de Barrett y a la cantante de fondo Shema McGregor, hija de la cantante del grupo “I Three” Judy Mowatt y del pionero del reggae Freddie McGregor. Más: https://www.thewailers.net

Johnny Ventura, tributo musical al merengue y la salsa

Siempre es un gran espectáculo ver en vivo a Johnny Ventura. El viernes 22 de noviembre se lleva a cabo un homenaje musical al merengue y a la salsa con el legendario Johnny Ventura, conocido como el “Elvis del Merengue”. Este consumado cantante dominicano y líder de la banda dominicana el Combo Show es uno de los artistas más populares que surgió en la era post-Trujillo de la República Dominicana. Lo llaman El caballo Mayor porque fue muy popular en las décadas de 1960, 70, y 80. Después de crear esta orquesta, Ventura se convirtió en una parte importante de la historia de la música dominicana. Su orquesta se llama el Combo Show por la gran cantidad de artistas y movimientos visuales variados que formaban parte del espectáculo. Ventura fue quien modernizó el merengue al incorporar saxofones, trompetas, piano, tambores, efectos electrónicos, timbales, y elementos de otros ritmos sin perder la esencia y los colores naturales del merengue.

Jennifer Holliday, gran concierto con la original ‘Dream Girl’

La cantante y actriz estadounidense comenzó su carrera en Broadway protagonizando musicales como “Dreamgirls” y “Your Arms Too Short to Box with God”. Holliday se convirtió muy joven en una estrella, en 1981 a los 20 años, por su papel en el musical de Broadway “Dreamgirls”. Su interpretación icónica del número musical “And I Am Telling You I’m Not Going” la llevó más tarde a realizar su propia versión de la canción, que la catapultó al estrellato nacional porque recibió un Grammy y un Premio Tony. Desde entonces no ha dejado de disfrutar y hacer disfrutar a los demás con sus actuaciones musicales. Su gran actuación en MDD Performance Serie es el viernes 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde.

Más información: www.miamidesigndistrict.net/, Palm Court, 140 NE 39th Street, Miami, FL 33137. Instagram: @miamidesigndistrict y Twitter: @designdistrict

Twitter: @IsabelOlmos