Albita regresa con ‘Acústica’

Resulta obvio que -aunque no lo persigue- el éxito ha sido, durante todos estos años un compañero inseparable de Albita. La destacada interprete cubana acaba de ser nominada nuevamente para un Latin Grammy, esta vez en la categoría de mejor álbum de cantautor, por Acústica, su más reciente producción discográfica.

“Llevo muchos años como artista independiente”, comenta recién enterada de la buena noticia, “y aunque el camino a veces se torna muy escabroso, eso lo convierte en algo retador. Casi todos mis discos han sido nominados por la academia de la música, y cuando llega la información de una nueva nominación, es muy hermoso y estimulante”.

La artista, que lleva mas de 25 años residiendo en Miami, se siente feliz por los resultados de su trabajo y se mantiene como una ferviente defensora de sus principios. “Crear cosas nuevas es una tarea difícil y maravillosa y, después que uno sale de su país y paga el precio por comenzar de cero, lo más importante es enfocarse en la dirección correcta”, afirma.

“Siempre he hecho mi trabajo bajo la premisa de la honestidad, luchando por lo que creo y lo que me dicta el corazón. Puedo coquetear a veces con lo que está de moda pero eso no quiere decir que me doblego ante ninguna tendencia”, afirma. “El mercado es complicado, pero se hace todavía más duro para el que no busca su espacio con pasión y perseverancia”.

Acústica, el nuevo material de Albita es una excelente producción con un carácter muy personal . “Las 10 canciones del disco fueron compuestas en diferentes periodos de mi vida”, explica la galardonada cantautora. “Algunas son historias de amor y otras verdaderas catarsis, vivencias encaramadas unas sobre otras que necesitaba compartir en melodías. En mi caso, la inspiración siempre llega de la mano del amor en su forma más universal. Me gustan las cosas que generan valores, el arte, los eventos que dejan huellas positivas, y es por eso que necesito estar constantemente en contacto con mi público”.

Con un espíritu eminentemente trovadoresco pero sin perder de vista la sabrosura y el ritmo que la caracteriza, Albita brinda un ramillete de temas en los que la fusión de interesantes arreglos y hermosas letras dejan ver el lado mas íntimo de la artista.

Bajo esa tónica el disco incluye, la bella, ‘Yo tengo un ave blanca’, ‘La ciudad está difícil sin ti’ y ‘Yo no quiero que me faltes nunca’, tres temas en los que la voz segura y redonda de la cantante, matizada por su perfecta dicción manejan el verso de manera convincente.

“Las canciones son como partos intensos y dolorosos”, dice. “Este disco, por ejemplo, contiene una nueva versión de ‘Son sin concepto’, una canción que compuse con mucho dolor cuando Sony me canceló un material que estaba listo para salir al mercado argumentando que no tenía concepto”.

El recién estrenado material -que solo sale al mercado en formato digital- refleja la madurez natural de una artista única y dueña de un estilo muy particular dentro de la mejor música cubana bailable, lo que se evidencia en la inclusión de ‘Vendo’ y ‘Décimas infieles’, dos temas que la artista convierte en personales y pegajosas canciones.

Para terminar el disco, Albita reserva una versión de su tema ‘Soy una mujer y estoy aquí’ grabada a tres voces por ella, Lena Burke y Yusa. Las dos talentosas artistas cubanas crean una complicidad y aportan, junto a Albita, sus respectivos estilos para crear una contagiosa y fresca mirada a una canción que adquiere mucha importancia en estos tiempos.

Es imprescindible mencionar el gran acierto como productor de Paris A. Cabezas: “Un ingeniero de primera con el que tuve el placer de trabajar en mi disco anterior y con quien comparto el gusto por las cosas más auténticas. Él es un mago a la hora de capturar el sonido mas auténtico de los instrumentos, elemento imprescindible para un proyecto de este tipo”.

“Por otro lado no puedo dejar de incluir el inmenso agradecimiento al talentoso grupo de excelentes músicos que me acompañaron en esta linda aventura entre los que se encuentran Ahmed Barroso, Samuel Forte, Otto Santana, Bayron Ramos, Livan Mesa, Raul Rodríguez, Lenia Díaz, Ale Andino y Alexandra Alban”, concluye la cantante.

Albita se presenta en concierto el próximo viernes 4 de octubre a las 10:00 p.m. en Ball & Chain, 1513 SW 8 St., La Pequeña Habana, 33135. Para reservaciones escriba a: Reservations@ballandchainmiami.com

Acústica puede adquirirse en Spotify, iTunes, Amazon y todas las tiendas digitales.