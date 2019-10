Mary Boquitas sorprende como vocalista en la ‘Casa Blanca’

SHARE COPY LINK

Tras una trayectoria exitosa en el mundo de la música y televisión, Raquenel incursiona en el género ranchero, sorprendiendo a sus fans con una propuesta novedosa con su tema: Si no te gusta lo que soy, que se estrenó en todas las plataformas digitales. Caracterizada por sus dotes vocales, Raquenel muestra los matices singulares de su potente y seductora voz en un género que no ha podido difundir el talento femenino. “Con mucho orgullo y humildad me declaro una digna y amorosa exponente de nuestra hermosa música mexicana”, señaló la vocalista, quien filmó el video en ‘La Casa Blanca’ de Anaheim, California, que es una réplica de la Casa Blanca en Washington. Allí vemos a una Raquenel sensual, rodeada de colores que destacan la estética mexicana reflejados en las flores, el vestuario, las cartas de la baraja, que con los matices del acordeón, protagonizan la narrativa visual y artística del videoclip, que ha tenido más de 82,000 reproducciones.. En este video Mary Boquitas danza una coreografía de baile clásico estilizado, en el que se destaca la sexy silueta que la catapultó a la fama cuando era una de las sufridas integrantes del Clan Trevi-Andrade. Foto # 3