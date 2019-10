Las cinco mejores actividades en la encantadora ciudad Lauderdale By The Sea

SHARE COPY LINK

Pocos saben que Lauderdale by the Sea, junto a Fort Lauderdale, es una ciudad reconocida por la Legislatura de Florida por sus arrecifes de coral cerca de la costa y, también, por sus esfuerzos por promover el buceo. Los arrecifes de coral están a solo 100 yardas de la costa, a los que accedes nadando y sin necesidad de un bote. Y, por ello, esta ciudad es conocida como la Capital del Buceo de las Playas de Florida (Florida’s Beach Diving Capital). Lauderdale by the Sea es uno de los lugares más populares para los buceadores, junto al muelle de Anglin. Y, además, cuenta con mucha música en vivo. Les presentamos las cinco mejores actividades para disfrutar en la encantadora Lauderdale By the Sea.

Plunge Beach, pequeño gran paraíso escondido

Indiscutiblemente, este es uno de esos encantadores paraísos abiertos al público a menos de 40 millas de Miami, unos 50 minutos en auto, en El Mar Drive. Cualquier fin de semana es bueno para escaparte a este tranquilo y discreto refugio, ideal para bohemios elegantes y amantes de la playa con arena blanca. El hotel Plunge Beach, situado en las tranquilas costas de Lauderdale-by-the-Sea, ofrece varias posibilidades a sus huéspedes en sus tres edificios, desde habitaciones hasta bungalós equipados con cocina completa con frigorífico. Todo frente al mar y con dos piscinas, una privada y otra pública. También, ofrece pases de un día con acceso a la piscina, tumbonas en la playa y el valet parking complementario.

Su encantador Beach & Backflip Bar, rodeado de palmeras y en la misma playa frente al mar, es muy famoso por sus cervezas locales e increíbles cócteles con jugos naturales como el Plunge Punch a $10. Tacos callejeros, deliciosos sándwiches, ambos incluyen pescado local fresco del día, y sabrosas ensaladas frescas, destacan en su menú, cuyos platos están entre $8 y $13. En el sur de la Florida hay pocos bares, a precios asequibles, como este, ideales para salir del estrés de la ciudad rápidamente. De hecho, es frecuentado por los residentes durante los fines de semana por su música. Los jueves y los domingos tocan los mejores artistas locales.

En el edificio del lobby principal está también el restaurante Octopus Bar & Kitchen, con increíbles desayunos en un espacio que paree una mini galería de arte, y un Coffee Shop, con deliciosos sándwiches. Desde éste accedes a la calle donde se encuentran conocidos supermercados y tiendas. El Plunge Beach Hotel ofrece constantemente descuentos interesantísimos anunciados en su página web. Desde el Plunge Beach puedes llevar a cabo varias actividades divertidas y emocionantes como voleibol en la arena y otras actividades acuáticas inolvidables. Más información: www.plungebeachhotel.com, 4660 El Mar Dr. Lauderdale by the Sea, FL 33308, info@plungebeachhotel.com y teléfono: (754) 312-5775.

Excursiones submarinas al arrecife de coral

Pocos imaginan que tan cerca de esta tranquila costa se encuentra un tesoro marino al alcance de todos. De hecho, frente a la playa de Plunge Beach siempre observas gente buceando sin necesidad de coger un bote para adentrarte en el profundo mar. El esnórquel, o snorkel en inglés, es una de las actividades más atractivas en Lauderdale by the Sea. Mientras nadas unas 80 yardas, 0.04 millas o poco más de 70 metros, respirando por un tubo de silicona puedes ver los corales, mantarrayas y peces de diferentes tamaños y colores, entre otros muchos. Si te sientes seguro nadando y dispones de un tubo de silicona apropiado, gafas y aletas de buceo, y traje de neopreno, aunque el agua en esta zona es caliente hasta la llegada del invierno, puedes aventurarte solo o con un grupo de amigos. De lo contrario, es mejor que vayas de excursión submarina con profesionales como Gold Coast Scuba, quienes además te van a proveer de todos los materiales necesarios. Lo único que tu tienes que llevar es tu bañador, toalla y sandalias. Para los que nunca lo hayan practicado, el esnórquel es una de las actividades acuáticas más relajantes y desestresantes. Más información: www.goldcoastscuba.net.

Viernes musicales en Anglin’s Square y en Aruba Beach Café

Este centro de actividades musicales recibe el nombre de la Plaza de Anglin o Anglin’s Square porque fue precisamente el visionario Melvin I. Anglin quien compró una milla de esta costa de la Florida, en diciembre de 1924, para llamar a este lugar Lauderdale By The Sea y restaurar la ciudad. Fue el primer alcalde. Ya es tradición que los viernes esta plaza acoja la gran fiesta gratuita de la ciudad con música en vivo, baile y mesas en la calle. Es en el punto de encuentro para disfrutar de las bandas de música que actúan durante el fin de semana. También cuenta con uno de los muelles más transitados del sur de la Florida, previo pago de $2. Muchos van al muelle para pescar.

Aruba Beach Café es el restaurante más famoso de este lugar con sus actuaciones de música en vivo y diferentes ambientes, todos ellos con vistas al mar. El excelente menú y la alegría del lugar hace que todos quieran regresar a este restaurante especializado en pescado fresco. Está abierto todo el día con especiales todo el año y su extraordinaria “happy hour”, de 4 a 7 p.m. La barra del bar está siempre llena y a un lado está el escenario con música en vivo. Llama la atención no sólo la calidad de la comida sino también la cordialidad del servicio de atención. Más información: 4660 El Mar Dr. Lauderdale by the Sea. www.arubabeachcafe.com Teléfono: (954) 776-0001.

Seawatch on the Ocean, el restaurante más romántico

Muchos quisieran tener esta incomparable vista. Seawatch On The Ocean es un majestuoso edificio diseñado para ser un restaurante, en un acantilado frente al Océano Atlántico, en 1974, rodeado de palmeras de coco y dunas de arena con vegetación marina autóctona. Cuando atraviesas esa puerta principal de rojo macizo con una ventana marina y pesadas bisagras intuyes que te espera un mundo repleto de sensaciones gustativas y visuales. Es curioso que muchos locales no sepan de su existencia. Lo cierto es que está en un lugar discreto, que se engrandece al adentrarse. Todo el mundo quiere contraer matrimonio en este lugar, por su excelente menú y su inigualable vista al mar desde todos los rincones del restaurante. Su especialidad es el pescado fresco y cuenta con un exquisito menú al respecto. Destaca también su amplísima carta de vinos de calidad de las principales regiones vitivinícolas del mundo. Más información: www.seawatchontheocean.com, 6002 N Ocean Blvd, Fort Lauderdale, FL 33308 y teléfono: (954) 781-2200.





El Prado Park, el más popular

Este romántico y pequeño parque, situado frente al océano, es ideal para hacer ejercicio por las mañanas y sentarse al fresco por las noches. Los domingos acoge un encantador mercado de productos locales y deliciosa comida. Dispone de muchos espacios con palmeras para sentarse a descansar y comer. Está siempre abierto al público. Y las noches de luna llena es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Más: 4500 El Mar Dr, Lauderdale-By-The-Sea, FL 33308.

Twitter: @IsabelOlmos