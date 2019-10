¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

SHARE COPY LINK

VIERNES

Gloria Trevi en concierto

La cantante mexicana Gloria Trevi llega con su gira, Diosa De La Noche, junto con el fenómeno del pop colombiano Karol G. Gloria se convirtió en un icono del pop mexicano y su imagen provocativa y sexual fue clave para que los sectores conservadores la criticaran por promover la libertad sexual de una manera abierta.

Detalles: 4, 8 p.m. AmericanArlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132, (786) 777-1000.

Gran cata de vinos de los andes Miami 2019

Descubra los Andes, donde la escena del vino se está convirtiendo en una de las más emocionantes del mundo. La gira de degustación Great Wines of the Andes 2019 USA, está organizada por JamesSuckling.com, y regresará en otoño con degustaciones magistrales celebradas en todo el país.

Detalles: 4, 5–8 p.m. Edificio Moore, 191 NE 40 St., Miami, FL. 33137, (305) 531-8700.

Festival de tres días ‘Aqua Girl’

En el transcurso de su ilustre historia de 20 años, Aqua Girl ha dejado una marca indeleblemente positiva en la vida de decenas de miles de mujeres lesbianas, homosexuales, bi y trans. Atraído por la perspectiva de un fin de semana para mujeres bajo el sol tropical, los pasos del Atlántico y la emoción de South Beach. $55 - $75.

Detalles: 4-6, 10 p.m. Marseilles Hotel, 1741 Collins Ave., Miami Beach, FL, 33139.

Viernes festivos en Southland Mall, gratis

Southland Mall Invita al público a disfrutar de los talentos locales de música, baile y artistas, así como actividades prácticas y experiencias interactivas, para toda la familia

Detalles: 4, 6 - 8 p.m. Centro de la Corte, 20505 South Dixie Highway, Cutler Bay, FL, 33189, (305) 232-6208.

Celebra el orgullo

Celebra Orgullo 2019, honra las contribuciones de la comunidad hispana LGBTQ del área de una manera que es realmente única. Arte, moda y cultura se unirán durante dos semanas completas de actividades que alcanzarán un punto álgido en una Gala de moda en el Museo de Arte Frost de FIU. $20-$300.

Detalles: 4 – 15, 4 p.m. N. Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, FL, 33140.

Coral Gables Oktoberfest en Fritz & Franz Bierhaus

Del 3 al 13 de octubre: Celebre el 25 aniversario de este evento anual con entretenimiento en vivo, comida a la venta, especiales en concursos.

Detalles: 4, 5 p.m.-2 a.m. 5, 2 p.m.-2 a.m. 6, 2 a 10 p.m. Fritz & Franz Bierhaus, 60 Merrick Way, Coral Gables, FL, 33134, (305) 774-1883

Festival de la Herencia Hispana North Shore Park, gratis

Comida latina tradicional, atracciones de carnaval, ceremonia anual de premios, dominó, música y entretenimiento en vivo. Venta de refrescos y comida.

Detalles: 4, 6- 9 p.m. North Shore Park, 501 72 St. Miami Beach, FL, 33141, (305) 861-3616.

SÁBADO

Concierto de Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra realizará una gira por los EEUU este otoño apoyando su próximo álbum Literal, y presentando sus mejores éxitos. La serie de conciertos de Guerra y su banda 4.40, estará por siete ciudades americanas.

Detalles: 5, 8 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132; (786) 777-1000.

Concierto Italiano, con Giada Valenti & Franco Corso

Después de sus recientes actuaciones con Andrea Bocelli, la cantante italiana Giada Valenti rinde homenaje a los cantantes y compositores como Dean Martin, Domenico Modugno, Ennio Morricone, Harry Warren, Edith Piaf, Mina, y más.

Detalles: 5, 8 p.m. Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132.

Fiesta Infantil ZunZún, V Aniversario, gratis

El Festival Infantil ZunZún celebra la programación oportuna para familias y audiencias más jóvenes, a través de una variedad de proyectos musicales y teatrales bilingües, realizados por artistas locales y visitantes que fomentan la apreciación de la cultura universal y los valores de la hispanidad. Gratis con RSVP - www.FUNDarte.us

Detalles: 5, 2 p.m. Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler St., Miami, FL, 33135.

Los artistas negros hablan en The Deering 2019

Black Artist Talk 2019, es un foro que se enfoca en involucrar a artistas, activistas, educadores, líderes religiosos y miembros de la comunidad negra, en discusiones sobre el cambio climático, la ética de la tierra, la sostenibilidad y su correlación con la espiritualidad.

Detalles: 5, 1- 4 p.m. The Deering Estate, 16701 SW. 72nd. Ave. Miami, FL. 33157; (305) 235 1668

Gilberto Santa Rosa en concierto

Conocido afectuosamente como el Caballero de la Salsa, es uno de los vocalistas latinos más celebrados en el mundo por su elegancia musical y estilo. Estará en la temporada de Broward Center for the Performing Arts y Parker Playhouse. $45-$150.

Detalles: 5, 8 p.m. Au-Rene Theater, Broward Center, 201 SW 5 Ave., Fort Lauderdale, FL, 33312, (954) 462-0222.

Palo en Yumbrella, primer sábado de mes

Palo trae nuestra mezcla de salsa afrocubana jazzística funk, al Yumbrella Food Hall. Bebidas fabulosas de The Tonic y un maravilloso menú de comida. Gran servicio y ambiente relajado.

Detalles: 5, 9 p.m. Yumbrella Food Hall, 5701 Sunset Dr., 194 St., Miami, FL, 33143, (305) 397-8499.

Ballets Neoclásicos y Contemporáneos

Presentado por Arts Ballet Theatre de Florida, con una selección de obras que incluye: Eros Game del coreógrafo cubano Alberto Méndez, Four Seasons de Verdi, Shostakovich Suites y Fuga con Pajarillo, con música del compositor venezolano Aldemaro Romero y coreografía de Vladimir Issaev, acompañados por la Orquesta de Cámara Kameristika.

Detalles: 5, 7:30 p.m.–6, 3 p.m. Aventura Arts and Cultural Center, 3385 NE 188 St., Aventura, FL. 33180.

Museo Judío gratis los sábados

El Museo Judío de Florida-FIU, es el único dedicado a contar la historia de 250 años de herencia, arte y cultura judía de Florida. Su exposición principal es, MOSAIC: Jewish Life in Florida, 1763 to Present; tiene un centro de colecciones e investigación, películas, una tienda del museo y una cafetería $ 6 adultos, $ 5 mayores y estudiantes.

Detalles: 5, 10 a.m. – 5 p.m. Museo Judío, 301 Washington Ave., Miami Beach, FL, 33139, (305) 672-5044.

La feria del libro de Miami incita a donar libros para niños

No todos los días se puede donar libros para niños. Únete en el Burger King de la playa por nuestra colecta de libros más atléticos. Vamos a estar unidos a la joven autora Nephtalie Delfín, que va a leer de su libro y a ofrecer sus famosos pastelitos a la venta.

Detalles: 5, 7:30 a.m. Lummus Park, 901 Ocean Drive, Miami Beach, FL, 33139.

DOMINGO

Encuentro mensual de bluegrass jam en Greynolds Park, gratis

La Asociación de Bluegrass del sur de Florida celebra un festival de bluegrass acústico, el primer domingo del mes. La música es gratuita, entrada al parque $7 por automóvil. Traiga su propia silla de jardín, y manta. Habrá comida y bebida disponibles.

Detalles: 6, 12:30 - 5 p.m. Greynolds Park, 18501 NE 22 Ave., N. Miami Beach, FL, 33179.

Kahane toca Mozart presentado por New World Symphony

El músico consumado Jeffrey Kahane, se une a Fellows para el primer concierto de cámara de la temporada. Realizará una doble función al dirigir su propia interpretación del Concierto para piano n. º 25 de Wolfgang Amadeus Mozart, con la orquesta de cámara.

Detalles: 6, 2 p.m. New World Center, 500 17 St., Miami Beach, FL, 33139.

‘La flauta mágica’, el magnífico viaje de Mozart por la orquesta Miami

Un viejo baúl sirve como cofre mágico que revela un viaje increíble en el tiempo, a la infancia de Mozart y al fantástico mundo de la gran ópera.

Detalles: 6, 3 p.m. Pinecrest Gardens, 11000 Red Rd., Pinecrest, FL, 33156, (305) 274-2103, https://www.orchestramiami.org

Miami HEAT organizará su juego ‘HEAT Rojo, blanco y rosa’

Beneficiará al Miami Cancer Institute en Baptist Health South Florida, un juego abierto que incluye la lista actual de 2019-20. Los boletos cuestan $1.00 c/u con ingresos que benefician la atención del cáncer y la investigación en el Miami Cancer Institute. Estacionamiento $5 en el garaje P2.

Detalles: 6, 3 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132, (786) 777-1000.

Crucero guiado por la bahía de Stiltsville

Viaje a través de las partes más septentrionales del Parque Nacional de Biscayne hasta las atractivas casas históricas de Stiltsville y aprenda sobre la rica historia de esta área de Miami y el Parque Nacional de Biscayne. $56

Detalles: 6, 12- 3 p.m. Sale desde Deering Estate, 16701 SW 72 Ave., Miami, FL, 33157.

ENTRESEMANA

Los lunes del mercado de Arsht Center

Son ofertas que varían cada semana para que podamos aprovechar mejor las oportunidades durante toda la temporada. Productos cultivados en Florida del Urban Oasis Project y Laura’s Produce.

Detalles: 7, 4-8:30 p.m. The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132, 786-468-2000akurzman@arshtcenter.org.

Jazz Jam todos los lunes en la noche

Cada lunes por la noche, el Miami Jazz Jam tiene lugar en el Pub de Churchill, con el Grupo Ulibarri y Fernando e invitados destacados. También en la parte trasera exterior para noche abierta de micrófono. 18 + $5

Detalles: 7, 9 p.m. - 3 a.m. Churchill’s Pub, 5501 NE 2 Ave., Miami, FL, 33137, (305) 757-1807.

El teatro Olympia presenta, ‘Historias escalofriantes’

Prepare una historia de cinco minutos sobre los momentos que aceleraron su corazón. Salta de tu asiento o escóndete debajo de las sábanas. De mariposas al terror, revela lo que te inquieta, temblando en tus botas o enfrentándolo de frente.

Detalles: 8, 7 p.m. Teatro Olympia, 174 E. Flagler St., Miami, FL, 33131, (305) 374-2444.

Concierto de la Orquesta de Cámara de la Escuela de las Artes del Nuevo Mundo, gratis

Los estudiantes del programa de música de la universidad NWSA, ofrecen interpretaciones personalizadas de obras maestras de música de cámara en esta importante actuación.

Detalles: 10, 5-7 p.m. Miami Dade College - Wolfson Campus, 300 NE. 2nd. Ave, Miami, FL. 33132; (305) 237-8888

Presentación de ‘El eco de la piel’ de Elia Barceló

La reconocida escritora española Elia Barceló regresa a Miami, para presentar su novela El eco de la piel. Este evento, organizado por Spanish Publishers y la Fundación Cuatrogatos, se enmarca en las actividades de la Fiesta de la Lectura y tiene el auspicio de la Feria del Libro del Miami Dade College. Estará conversando con la autora Daína Chaviano.

Detalles: 10, 8 p.m. Books & Books de Coral Gables, 265 Aragón Ave., Coral Gables, FL, 33134, (305) 442-4408.

Tour Histórico Fantasma

Adéntrate en el pasado mientras exploras la historia de Deering Estate. Compartiremos información sobre los habitantes anteriores, así como la actividad paranormal que el personal y los visitantes han experimentado en la finca.Caminarás en las mismas áreas que los nativos americanos, los pioneros de Miami e incluso el mismo Charles Deering. $ 35

Detalles: 10, 8 – 10 p.m. Ghost Tours, Eventos exclusivos, Tours, 16701 SW 72 Ave., Miami, FL, 33157, (305) 235 166 ext. 233.