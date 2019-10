Lena hará un recuento de sus temas más conocidos

SHARE COPY LINK

La cantantautora cubana Lena Burke vive un gran momento profesional que mantiene su agenda llena de compromisos artísticos. “Estoy muy ocupada pero inmensamente feliz, nos cuenta sonriente durante un encuentro con el Nuevo Herald. “Me siento ilusionada con todos los proyectos que estamos preparando para el futuro, y sobre todo, con mi presentación del viernes 18 en el Flamingo Theater”.

A lo largo de este concierto Lena recorrerá con su música un mundo emocional en el que la melodía y la poesía se dan la mano en géneros tan diversos como el bolero, el jazz, el filin, y temas de su propia autoría. “Haré un recuento de todos mis discos, mis temas más conocidos, y por supuesto, no puede faltar el repertorio de La Lupe que siempre me acompaña”, agrega. “Además quiero brindar a los asistentes un adelanto de mi nuevo disco que está en proceso de producción en estos momentos”.

En la presentación del viernes la cantante será acompañada musicalmente por una banda integrada por Yoel Del Sol en la batería, la percusión de Daniel López, Alexander Acanda en el bajo, Luis Montalvo en el trombón, Alberto Ferro en la trompeta y la guitarra de Lázaro Rodríguez. “Estaré rodeada de mis fans y de toda la gente linda que quiera venir a disfrutar conmigo de una noche tan especial”, agrega la artista sin dejar de ocultar su entusiasmo.

Trabajadora incansable, la bella interprete se ha caracterizado todos estos años por la disciplina y el rigor en su trabajo lo cual le ha hecho merecer un lugar muy especial en los escenarios de Miami.

Su participación en la exitosa obra En la vida hay amores, que protagonizó junto al cantante venezolano Rafael Pollo Brito, demostró que Lena se mueve en el mundo de los musicales como pez en el agua. “No puede haber mejor oportunidad para debutar en el teatro que con esta ópera-bolero escrita y narrada por el escritor y periodista venezolano Don César Miguel Rondón”, dice.

En la obra se cuenta una historia de amor a través de una treintena de boleros extraídos de lo mejor del cancionero latinoamericano. “He sido muy feliz viviendo esta experiencia de unión y hermandad musical y artística entre Venezuela y Cuba, apunta. “Estoy inmensamente agradecida a Cesar Miguel Rondón y Floralicia Anzola por brindarme una oportunidad tan especial”.

Como si fuera poco, además de su participación en este musical, Lena también integró por unas semanas el elenco de The Amparo Experience, -el play escrito por Vanessa García y producido por George Cabrera, Off Broadway Factor, que cuenta la historia de la familia Arechabala, fundadores de The Real Havana Club Rum. “Esta es una obra llena de cubanía donde se celebran nuestras raíces y nuestro pasado y que simboliza los enormes sacrificios de los cubanos que han tenido que emigrar en busca de libertad”.

“En ambas ocasiones ha resultado verdaderamente especial poder integrarme a elencos con un nivel de calidad tan alto”, dice sobre la experiencia. “Es un reto y una gran enseñanza estar sobre el escenario con actores tan profesionales y actuando para públicos diversos”.

Acostumbrada a colaborar en grandes producciones con figuras internacionales, la popular cantante a menudo se involucra en proyectos con otros músicos y colegas. “Este año he recibido la grata noticia que hay dos discos en los que he participado nominados para los premios Latin Grammys”, informa. “Quiero aprovechar para agradecer la oportunidad que me dieron mi paisana Albita con Acústica y Cristina Morrison con Impredecible de poder contribuir un poco al éxito de sus respectivos discos.

Lena Burke se presentará en concierto este viernes 18 de octubre a las 9:00 p.m. en el Flamingo Theater Bar, 801 Brickell Bay Dr, Miami, Florida 33131. Boletos a la venta en www.1234ticket.com o llama al (786) 803-8194.