Arthur Hanlon: El pianista gringo que se enamoró de La Habana

Arthur Hanlon presenta el tour ‘Un gringo en La Habana’ el viernes 11 de octubre a las 8:30 p.m. en el Broward Center for the Performing Arts.

Tras grabar su nuevo tema “Cómo suena el piano” con el grupo cubano Orishas, Arthur Hanlon se fue a La Habana a grabar el video y lo que vivió allí se le clavó en la mente y corazón para siempre: “Me enamoré de La Habana. He viajado mucho por el mundo, pero esta ciudad me tocó el corazón de una manera especial. No hay Internet, tampoco todo el mundo tiene celular, entonces fue alucinante ver a la gente escuchando el sonido del mar en la madrugada”.

Además de los sonidos de La Habana, el músico que ha grabado colaboraciones con Prince Royce, Gloria Estefan y Arturo Sandoval entre otras estrellas, dice que quedó prendado de la naturaleza de la Isla: “Tuve un tour privado y VIP con Yotuel. El tiene auto allá, así que un día a las 6 de la mañana se paró frente a mi hotel, tocó la bocina a todo dar y me sacó de la cama. No me quejo, porque me llevó a una zona fuera del turismo”.

SHARE COPY LINK

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Fuimos a los supermercados, a los restaurantes que visita la gente local, no los turistas. Estuve en una playa en la que el único gringo era yo. Y vi que en todas partes la gente crea su propia música, sino hay un instrumento lo inventan, sino hay radio cantan solos. Cuba es un país que en cada esquina tiene ritmo y música”.

Lleno de esa infusión musical Arthur Hanlon regresó a Miami dispuesto a preparar su tour Gringo en La Habana. La primera parada es este viernes 11 de octubre a las 8:30 p.m. en el Broward Center for the Performing Arts. “No es un concierto de piano como la gente lo imagina. Este es un show en el que nos salimos del cajón. Me presento con mi grupo de músicos, con muchos efectos visuales y varios invitados sorpresa. Juntos presentamos un viaje por América Latina que van a disfrutar no solo con los oídos, también con los ojos y el alma”.

‘Un gringo en La Habana’ se presenta el viernes 11 de octubre a las 8:30 p.m. en Amaturo Theater del Broward Center for the Performing Arts, 201 Southwest 5th Avenue - Ft. Lauderdale, (954) 462-0222, Precios $25-$45. Sitio Web: www.Browardcenter.org.